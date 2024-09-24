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Страна и мир Эквилибрист первым в мире прошел по стропе над Босфором из Азии в Европу — смотрите, как это было

Эквилибрист первым в мире прошел по стропе над Босфором из Азии в Европу — смотрите, как это было

Публикуем кадры, от которых захватывает дух. Видео

960
23 комментария

Яан Роозе стал первым в мире человеком, который перешел из Азии в Европу по канату. Он пересек Босфор на высоте 165 метров над землей, преодолев 1074 метра за 47 минут.

— Я чувствую себя отлично после того, как прошел по натянутой стропе над Босфором от Азии до Европы, — сказал спортсмен после финиша. — Условия были сложными, потому что в городской среде всегда много отвлекающих факторов, а здесь их еще больше из-за шума от проезжающих машин.

Яан с 18 лет занимается слэклайном, или хождением по стропе. Он стал трехкратным чемпионом мира в этом виде спорта, установил множество рекордов, некоторые из которых никто не только не перебил, но и не повторил.

Спортсмен любит путешествовать по миру и восхищать случайных свидетелей своими трюками. Где он еще успел походить по стропе, как ставил номер Мадонне и почему не смог попасть в Книгу рекордов Гиннесса, смотрите в видео выше.

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Комментарии
23
Bream
1 час
ни х ре на се бе
антимоль
53 минуты
Зачем здесь это?! Пишите про тех кто переходят чезез Тулинку или над Лескова
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