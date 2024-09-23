В Петербурге массажист обездвижил девушку во время сеанса и изнасиловал ее. Новости 23 сентября

Силовики задержали подозреваемого в изнасиловании Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 23 сентября.

Дело массажиста

В Петербурге массажист изнасиловал девушку во время сеанса. По данным «Фонтанки», 38-летний мужчина предлагал работу на тренажере «Правило». Это популярная альтернативная методика оздоровления — в тренажере у человека фиксируются руки и ноги.

По всей видимости, именно в таком положении была изнасилована 28-летняя девушка. Убежать она не могла. Всё случилось в массажном салоне на Лиговском проспекте, факт насилия подтвердили врачи.

Подозреваемый в преступлении взят под арест. Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ход СВО

В Курской области с начала августа было подано более 770 заявлений о пропавших без вести. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов. Также есть и коллективные обращения от организаций, которые ищут своих работников.

Смирнов рассказал, что в результате освобождения нескольких населенных пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек: 118 из них были в списке пропавших. Также за этот период полицейские смогли найти 101 пропавшего.

После обстрела ВСУ в белгородском селе погибли двое взрослых и ребенок. Еще двое мирных жителей ранены.

— Приношу свои соболезнования… Невозможно подобрать слова утешения родным и близким погибших, особенно родителям погибшего ребенка… — написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Монеты от ЦБ

Банк России выпустил памятные монеты с изображением персонажей из советских и российских мультфильмов: «Ежик в тумане», «Винни Пух», «Аленький цветочек», «Барбоскины» и других. У всех монет необычный номинал.

Источник: Банк России











Например, по «Ежику в тумане» выпущены три памятные монеты. Их номинал — 3 и 25 рублей. С одной стороны изображен герб, с другой — ежик с котомкой на холме. Всего в коллекции около 40 монет. Полюбуйтесь!

1 из 4 Источник: Банк России

Запрет чайлдфри

Правительство РФ поддержало проект закона о запрете пропаганды чайлдфри.

Законопроект отправили на доработку. По данным ТАСС, авторам предстоит уточнить понятие «отказ от деторождения». Если закон примут, то работать он будет по аналогии с запертом на пропаганду ЛГБТ*.

Сейчас по нему гражданам грозит 50-100 тысяч рублей штрафа, должностным лицам — 100-200 тысяч, а юридическим — от 800 тысяч до миллиона. Суммы растут, если пропаганда велась в отношении несовершеннолетних, через СМИ или в интернете.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что любые факторы, которые могут препятствовать увеличению рождаемости среди граждан России, должны быть устранены.

* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Отравили собак Донцовой

Писательница Дарья Донцова рассказала, что неизвестные отравили ее мопсов. Донцова с недавнего времени получала сообщения с угрозами: они касались самой писательницы, ее родных и животных.

— 25 августа я получила злобное сообщение со словами: «Сдохнут все твои сраные собаки». 26 августа заболели дворянин Фин и 6-летняя мопсиха Мулечка. На участок кто-то бросил отраву, — рассказала писательница.

Донцова — большая любительница мопсов Источник: dontsova_official / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)











Мулечка умерла, а Фина до сих пор лечат. Сейчас причастных к отравлению разыскивают. Донцова рассказала, что теперь не будет публиковать в соцсетях видео со своими питомцами.

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