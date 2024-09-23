В живых остались только родители. Подробности отравления семьи в Красноярском крае — видео

Источник: NGS24.RU

В Красноярском крае от отравления скончались четыре ребенка. Накануне семья купила пельмени, курицу и приправу в местном магазине. 20 сентября все члены семьи поели пельмени и курицу, а на следующее утро почувствовали себя плохо: пожаловались на тошноту и рвоту.

Всю семью госпитализировали. 21 сентября скончались шестилетняя девочка и ее 13-летний брат. Еще двух детей и родителей доставили санавиацией в областной центр. Там в воскресенье, 22 сентября, скончалась 11-летняя девочка, а в ночь на понедельник умер и последний ребенок в семье — 12-летняя девочка.

В живых остались только родители — им 32 и 34 лет. Мать семейства находится на девятом месяце беременности. Днем в понедельник взрослые пришли в себя, плоду ничего не угрожает.

Чем именно отравилась семья, пока неизвестно.

— Мы в шоке, — рассказал нашим коллегам из NGS24.RU родственник пострадавшей семьи. — У нас у самих четверо детей. Как одна семья жили. У меня дети плачут, все плачут. Мы сами на таблетках, уже третий день не спим. Дети практически на руках у нас умирали, мы все это видели в больнице.

Основных версий две: семья отравилась продуктами из местного магазина, либо неизвестным веществом, которое по ошибке могло попасть в еду дома. На кухне следователи нашли порошок светлого цвета в пакете без маркировки, отраву для мух, антибиотик для крупных животных и растительные пестициды на полу. Все опасные вещества отправили на экспертизу.