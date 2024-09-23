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Подробности отравления семьи в Красноярском крае

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Страна и мир В живых остались только родители. Подробности отравления семьи в Красноярском крае — видео

В живых остались только родители. Подробности отравления семьи в Красноярском крае — видео

Дети погибли после ужина пельменями и курицей

1 626
11 комментариев

В Красноярском крае от отравления скончались четыре ребенка. Накануне семья купила пельмени, курицу и приправу в местном магазине. 20 сентября все члены семьи поели пельмени и курицу, а на следующее утро почувствовали себя плохо: пожаловались на тошноту и рвоту.

Всю семью госпитализировали. 21 сентября скончались шестилетняя девочка и ее 13-летний брат. Еще двух детей и родителей доставили санавиацией в областной центр. Там в воскресенье, 22 сентября, скончалась 11-летняя девочка, а в ночь на понедельник умер и последний ребенок в семье — 12-летняя девочка.

В живых остались только родители — им 32 и 34 лет. Мать семейства находится на девятом месяце беременности. Днем в понедельник взрослые пришли в себя, плоду ничего не угрожает.

Чем именно отравилась семья, пока неизвестно.

— Мы в шоке, — рассказал нашим коллегам из NGS24.RU родственник пострадавшей семьи. — У нас у самих четверо детей. Как одна семья жили. У меня дети плачут, все плачут. Мы сами на таблетках, уже третий день не спим. Дети практически на руках у нас умирали, мы все это видели в больнице.

Основных версий две: семья отравилась продуктами из местного магазина, либо неизвестным веществом, которое по ошибке могло попасть в еду дома. На кухне следователи нашли порошок светлого цвета в пакете без маркировки, отраву для мух, антибиотик для крупных животных и растительные пестициды на полу. Все опасные вещества отправили на экспертизу.

Следком возбудил уголовное дело по статье о сбыте товаров или оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (максимальный срок — 10 лет).

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Комментарии
11
Боб Марли
48 минут
Вряд ли из-за пельменей с курицей. Даже будь они заражены, после термообработки, отделались бы тошнотой и расстройством желудка. Думаю, попали пестициды или что у них там нашли в доме.
Grape Reflection 🍇
1 час
21-й век, уже три дня не могут сделать токсикологическую экспертизу
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