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Страна и мир репортаж «Нет интернета, телевизоров, магазина и врача, а днем и ночью можно встретить волка»: как живут в умирающей сибирской деревне

«Нет интернета, телевизоров, магазина и врача, а днем и ночью можно встретить волка»: как живут в умирающей сибирской деревне

Местные держат хозяйство посреди болот

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62 комментария

Любовь Николаевна рассказала, как встретила волка несколько дней назад

Улица, по обе стороны которой стоят покосившиеся дома, не зарастает крапивой только благодаря четырем людям. В Малой Игизе Омской области держат хозяйство глава соседней деревни Орехово Надежда Глаженко вместе со своим мужем, а также пенсионерка Любовь Николаевна с дочерью. От цивилизации жители отрезаны рекой Ишим, по которой передвигаются на деревянной лодке. В период ледостава единственный путь к людям — через глухой лес, заваленный валежником.

Здесь нет интернета, телевизоров, магазина и врача. Изредка ловит сотовая связь. А еще в Малой Игизе днем и ночью можно встретить волка. Местные говорят об этом со смехом: мол, нечего трястись за свою жизнь. Опасаются только одного, что однажды волки загрызут любимых овечек. Истории людей в умирающей глубинке — в материале корреспондента NGS55.RU Марии Носенко.

История деревни — в коротком видео

От Омска до Малой Игизы — 580 километров

Дорога

Везти нас от Усть-Ишима до Орехово, ближайшей к игизинцам деревне, никто из таксистов не хочет. Говорят, проедет только УАЗИК, а на других машинах и соваться не нужно. Стоим в тишине. Слышим голос парня на «Ладе»:

— Я повезу. Проеду. Тут опыт главное, а я здесь каждую тропинку знаю.

До Орехово мы ехали на машине

Дорога после деревни Ашеваны изрыта колеями. В одном месте сильно вязнем в грязи. Газуем что есть силы и чудом выбираемся. По дороге таксист перечисляет вымершие деревни. Говорит, раньше по пути часто встречались развилки, но с каждым годом здесь всё пустыннее.

41 километр мы преодолеваем за час, затем просим местных из Орехово перевезти нас на лодке. Отзывается местный парень, мать которого как раз живет в Игизе. Он оставляет нас ждать на переправе. Минут через десять на другом берегу показывается фигура женщины. Она садится в деревянную лодку и начинает тяжело грести веслами.

На другой стороне — Малая Игиза

История забытой деревни

— Уезжают отсюда. Сами еще годик подождем и будем думать. Кто в Орехово перебрался, кто в город ради работы. Сюда добираться надо либо на лодке, либо через дорогу в лесу. Ее, правда, валежником засыпает. Но в паводок мы только ей и спасались. Сейчас нас четверо осталось, две семьи, — рассказывает Елена, пока перевозит нас на сторону Игизы.

Чтобы добраться до деревни, нужно переплыть Ишим

Елена приехала в Малую Игизу на время, чтобы помогать пожилой матери с хозяйством. Вместе с ней мы идем к дому по протоптанной дорожке. Рукой Елена показывает на деревянные руины, оставшиеся от колхоза «Октябрь».

То, что осталось от колхоза

В 1930-е годы местные основали здесь крепкое хозяйство. Настолько, что о Малой Игизе писали хвалебные статьи в местных газетах, а колхозников даже приглашали на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку в Москве. В довоенные годы здесь жило около 100 человек.

«В колхоз вступили все жители Малой Игизы. Зажиточных крестьян в этом селе не было, все ходили в бедняках. Крестьяне Малой Игизы славились по всей округе своим трудолюбием и любовью к земле.

Сейчас местные держат овец и коров

Над полями неслась песня. Дружно, слаженно, споро работали люди. По несколько недель колхозники трудились от зари до зари на отдаленных полях. Ночевали в вагончиках. Каждый знал свое дело, работали, не считаясь со временем и погодой.

Со временем люди стали строить новые дома, хорошо одеваться, покупать велосипеды. Рос и креп с годами колхоз. В сводках районной газеты и на официальных собраниях колхоз «Октябрь» называли одним из лучших», — писали в выпуске от 12 июля 1967 года в газете «Огни Иртыша» Усть-Ишимского района.

От былой славы Малой Игизы ничего не осталось

Колхоз не забросили даже во время войны, когда из Малой Игизы ушли мужчины. Женщины пекли хлеб, но не могли держать хозяйство в достатке. В 1945 году колхоз возглавил тяжелобольной фронтовик Иван Волынкин. Он смог поднять хозяйство, пополнив коровник до ста голов, создав телятник и водокачку.

Большинство домов деревни — в ветхости

Резной дом Малой Игизы

— Видите резной дом? Это Волынкиных. Мастер на все руки здесь жил, Володя, болел диабетом. Надо же двигаться, что-то делать, правда же? Умер, и старики умерли. А жена его с детьми уехала, — рассказывает Елена.

Дом с резными наличниками сразу привлекает внимание

Мастер прикрепил дощечки с изображением медведей и тигров

Заброшенный деревянный дом, о котором говорит игизинка, украшен изображениями медведей и тигров. На окнах — белые резные наличники. На двери — фигурка медведя. Директор Усть-Ишимского краеведческого музея Александр Голубев рассказал NGS55.RU, что многочисленный род Волынкиных пришел заселять Малую Игизу в XIX веке из Тюменской области. Чуть ли не половина населения деревни носила эту фамилию. О мастере же, к сожалению, нет информации. Осталась голубая арка, которая заросла крапивой, а внутри дома — разбросанные детские игрушки и кухонная утварь.

Обои вздулись и отошли, но котята всё еще держатся

Внутри дома — детские игрушки

По словам Александра Голубева, в упадок Малая Игиза начала приходить в советское время. После того, как на другом берегу Ишима стали строить школы, больницы и дороги. Так Малая Игиза и Атеринки стали отрезаны от развивающихся населенных пунктов.

Фото одной из работ поближе

«Волк пролетел возле меня, а я как заорала»

В доме Любови Николаевны, мамы Елены, пахнет бараниной и борщом. Нас заводят на кухню, где пенсионерка уже разогрела для гостей суп и приготовила салат.

Любовь Николаевна живет здесь 37 лет. С тех пор, как вышла замуж. Она приехала из деревни Угут Усть-Ишимского района. В молодости отучилась в омском Финансовом университете на банковское дело. Звали работать в банке. Не пошла.

Любовь Николаевна накрыла нам стол

— Вышла замуж, вот и всё. С Малой Игизы родом был супруг, здесь и родители его жили. Меня взяли работать в Орехово, рассчитывала всем зарплату. Днем работала, ночью приходила сюда, домой, чтобы стирать и убираться. Может, вам по стопочке налить?

Пенсионерка ставит на стол сметану, хлеб и баранину. Всё своего производства. Пол заставлен десятками банок с закрутками. Магазина здесь нет, лишь иногда дочь привозит в дом продукты из Орехово. Муж Любови Николаевны умер пять лет назад, с тех пор пенсионерке помогает Елена.

Любовь Николаевна рассказывает о том, где на днях встретила волка

За обедом Любовь Николаевна бесстрашно рассказывает о встрече с волком три дня назад. Здесь они ходят день и ночь, а как-то раз даже загрызли 24 овечки разом.

Больше всего местные боятся за свой скот

— Мне говорят: «Ой, наверное, ты упала». А я ничего и не упала. Смотрю, овцы головы повернули, что волк. Как он пролетел возле меня, а я на него заругалась, заорала. Смотрю, он бросил овец и наперерез убежал. Сначала ничего не поняла, а потом уже вздрогнула. Плохо стало. Да разве мы боимся? В лес ведь охота, грибов собрать, что поделаешь с ними, — смеется Любовь Николаевна.

В доме у Любови Николаевны уютно

А покой пенсионерки защищает кошка. Говорят, боевая

Малая Игиза стоит посреди бескрайнего лесного массива. Для животных это место — родной дом, поэтому неудивительно, что они захаживают сюда. Выхожу на улицу и вдыхаю свежий воздух. Вокруг — пугающая тишина. Кажется, что вот-вот на тебя, как на овечку, выпрыгнет волк. За высокими деревьями и зарослями крапивы их не видно.

«Честно, я бы хоть сегодня уехала»

— Раз, два, три, четыре… семнадцать домов стоит, — считает Елена, глядя на улицу.

В одном из домов живут соседи Любови Николаевны, глава Ореховского поселения Надежда Глаженко и ее муж. В Малую Игизу Надежда приехала 27 лет назад, когда вышла замуж. Родом глава из Аксеново Усть-Ишимского района, а для ее мужа Малая Игиза — родная деревня.

Муж Надежды занимается ремонтом техники

— Деревня была красивая. Сами мы держали много скотины, сейчас мы остались вдвоем. Честно, я бы хоть сегодня уехала уже. Муж здешний, не хочет уезжать, — начинает свой рассказ Надежда.

Глава жарит на обед яичницу, ставит домашнее сливочное масло на стол и заваривает чай. Достает из закромов конфеты, привезенные из Орехово. Извиняется за беспорядок — из-за паводка Надежда с мужем несколько месяцев жили в доме на сухом пятачке и приехали обратно только недавно.

Дом Надежды топило во время паводка в этом году

— Тяжело, конечно, жить. Дрова затопило, вон они, чернехонькие. А нужно и заготовить, и высушить. На капитальный ремонт после потопа дали 80 тысяч, а кто будет помогать? Спасибо волонтерам с Крутинки, печку переделали. Ехали к нам через Тюменскую область, мы их через лес провели к нам, — добавляет муж Надежды.

Местные ходят до деревень Тюменской области, если переправа закрыта

Сейчас Надежда в отпуске, а в обычное время она перебирается в Орехово для работы. В должности главы она уже четвертый год. В администрации Орехово у Надежды есть свой кабинет и приемная. Муж же занимается хозяйством — у семьи есть коровы и быки. Были и лошади, но во время паводка они потерялись.

— Сделали бы у нас участок дороги от Тюрметяк до Фокинского моста, и деревни уже не так вымирать будут. Захочешь продать перекупам мясо, а они не поедут даже к нам. В 1998 году колхоз еще был, а затем — всё. В те годы уехали две семьи. Две приехали, пожили и за лучшей жизнью уехали. Вот мы и живем, две семьи, четвертый год, — рассказывает Надежда.

По словам Надежды, главная проблема деревни — отток людей

«Если и уезжать куда-то, то в большой город»

Врач приезжает в Малую Игизу только в экстренных случаях. Скорая подъезжает к берегу и переправляется на лодке, а когда через реку закрыт проход — по лесной дороге. Пара оказывает первую помощь друг другу самостоятельно, консультируется по телефону с фельдшером из Орехово. Она, кстати, работает на восемь населенных пунктов. И со Слободчиками, и с Кайлами.

Оставшиеся здесь не могут резко бросить хозяйство

— Мне многие задают вопрос, чего ты не уходишь отсюда? Я не могу понять людей. Я родился здесь, здесь — моя родина. Значит, сегодня я должен отсюда уехать, а завтра я должен страну бросить? Вместо того, чтобы уезжать, вы помогайте друг другу. Бьемся мы, да, держим скотину. Как вы живете? Да вот так и живем. Дети живут в городе, говорят «айдате». Уехать всё равно придется, но вынужденно. Когда сил не будет одним держать хозяйство, — рассуждает муж Надежды.

Последний взгляд на Малую Игизу

Над Малой Игизой разливается солнце, чернеют тучи. Мы решаем отправляться обратно в Усть-Ишим: если вдруг пойдет дождь, дороги размоет окончательно, и вернуться мы уже не сможем. К лодке нас ведет Елена, чтобы перевезти на другой берег. Игизинка рассказывает, что в последнее время всё чаще думает о переезде:

— Если и уезжать куда-то, то в большой город. Что я в Орехово перееду, что в Усть-Ишим. Врачей нет, дорог нет. Перебираться надо. Может, год переживем как-нибудь здесь. Мы уж тут как-нибудь выкарабкаемся.

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Деревня Усть-Ишим Разрушенные постройки Российская глубинка
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Комментарии
62
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
1 час
это не деревни вымирают...это вымирает Россия и славянское население...
JY1
1 час
Если дизтопливо по 70+ какое может быть сельское хозяйство.
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