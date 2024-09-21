Двое детей из Красноярского края погибли после ужина магазинными пельменями. Новости 21 сентября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 21 сентября.
Атаки ВСУ
За ночь средства ПВО сбили 101 украинский беспилотник над регионами России, сообщили в Минобороны. Большая часть из них была уничтожена над Брянской областью — 53 БПЛА. Разрушений и пострадавших нет, заявил губернатор Александр Богомаз.
Еще одну атаку дронов зафиксировали в Тихорецке Краснодарского края. В результате вспыхнул пожар, началась детонация взрывоопасных предметов, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Въезд в Тихорецкий район временно перекрыли, началась эвакуация местных жителей. Власти ввели локальный режим ЧС. Всю информацию о последствиях удара мы рассказывали в этом материале.
Также шесть беспилотников перехватили в Калужской области, три ракеты и БПЛА самолетного типа — в Курской. В Белгородской области из-за атаки остались без света шесть населенных пунктов.
Стрельба у Wildberries
Сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука отпустили домой после задержания по делу о стрельбе. Напомним, ему предъявили обвинение в убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве.
— Друзья, добрый вечер. Я дома и со мной всё в порядке. Спасибо вам за то, что поддерживали меня все эти дни, — написал Владислав Бакальчук в своем телеграм-канале. — Я буду и дальше продолжать бороться за свою семью и за наш семейный бизнес. Правда, и закон на нашей стороне. Пускай восторжествует справедливость.
О том, в каком статусе сейчас находится, супруг Татьяны Бакальчук не сообщил.
Погибла чиновница
Замминистра туризма и промыслов Нижегородской области Галина Галкина погибла в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Всего в аварии пострадали пять человек, трое из них скончались на месте.
Авария произошла возле деревни Люнда-Шипово на дороге Р-177 «Поветлужье». Две легковушки столкнулись на большой скорости — от них ничего не осталось. Одна из машин загорелась.
Галина Галкина возвращалась из командировки из Йошкар-Олы. Кроме того, пострадали водитель автобазы Нижегородского кремля и сотрудник регионального Агентства гостеприимства. Оба госпитализированы с серьезными травмами.
Погибли после ужина пельменями
В Красноярском крае двое детей умерли после того, как поужинали курицей и пельменями из местного магазина. Остальные члены семьи находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Трагедия произошла в селе Красная Сопка Назаровского района. Как рассказали в Следственном комитете, там жила семья с четырьмя детьми, 6, 11, 12 и 13 лет. Утром 21 сентября всем стало плохо. Днем и взрослые, и дети обратились в больницу с тошнотой и рвотой. 6-летней девочке и 13-летнему мальчику становилось всё хуже и через некоторое время они скончались в больнице.
34-летний отец, 32-летняя мать и двое детей попали в больницу.
Силовики возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц). Семья на учете не состояла.
Comedy Club остается
Гарик Харламов и Павел Воля опровергли информацию о закрытии Comedy Club (16+). Они сообщили, что начинают новый, 20-й сезон шоу.
— Всё, что происходило, — это просто новый этап в развитии нашего проекта. Да, прошедший этап подошел к концу, но это не финал, а начало новой главы в 20-м сезоне, — заявил Харламов.
Новость о закрытии проекта появилась 19 сентября. Ее сообщил сам Харламов, анонсируя «прощальный» выпуск.