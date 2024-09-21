На крымский берег выбросило швейцарские часы за 11 миллионов, и на пляжах началась золотая лихорадка

Люди с металлоискателями, обследующие пляжи, — привычный крымский пейзаж, особенно после осенних штормов Источник: Александра Сотникова











«Отдам кредит, куплю квартиру»

Находка дорогого ювелирного украшения не такая уж и редкая история для тех, кто усердно «пробивает» с помощью металлоискателя крымские пляжи. Но о богатой добыче поисковики, как правило, не болтают.

— Мы как-то покупали хороший металлоискатель у одного опытного поисковика и спросили: почему он его продает, ведь прибор еще в отличном состоянии? Тогда он признался, что уже купил себе три новых, автомобиль и еще кое-что, по мелочи, после продажи очень ценной находки, — рассказывает Анастасия Филиппова, инструктор и одна из основателей крымского дайвер-клуба «Антарес». — Правда, что за находка, говорить не стал. Но это обычное дело — поисковики, как правило, ценные находки скрывают.

Большой шум наделала в Крыму находка 29-летнего туриста. На одном из пляжей поселка в Черноморском районе он наткнулся на дорогие часы. Золотой корпус без ремешка вынесло на берег штормом, который бушевал накануне. Самое удивительное, что хронометр показывал точное время и прекрасно работал. Специалисты быстро подтвердили, что это часы дорогой марки Patek Philippe, их стоимость в текущем состоянии равна где-то 11 миллионам рублей. А по индивидуальному номеру стало известно, что принадлежали они тоже россиянину.

Любые часы швейцарской фирмы Patek Philippe — красота и роскошь, особенно приятно, если их тебе просто так подарило Черное море Источник: patek.com











Новостной телеграмм-канал АВ News, который первым опубликовал новость об удивительной находке, не называет имен владельца часов и счастливчика, который их разглядел в песке. Но зато рассказывает историю потери. В 2020 году российский бизнесмен устраивал шумную вечеринку для друзей на яхте у крымских берегов. О мероприятии писали местные паблики, так как на лодку катерами и вертолетами доставляли продукты, алкоголь и модных диджеев. Утверждали, что трехдневное веселье стоило организатору $3,5 миллиона. В последний день один из гостей предложил бросить в море дорогие вещи, чтобы, согласно примете, подобное веселье было не последним. Устроитель вечеринки снял с руки свой Patek Philippe и бросил в море. С тех пор прошло 4 года: хозяин часов покинул Россию и осел в Западной Европе, возвращаться не собирается, поэтому обладатель зоркого глаза решил оставить драгоценность себе.

«Устрою аукцион, а на деньги от продажи отдам кредит, куплю себе недвижимость в Москве или Крыму», — приводит слова туриста Telegram-канал.

Ювелирочка — мечта искателей

Желание найти не меньшее сокровище, чем часы за 11 миллионов, стало дополнительным стимулом для «искателей» — к тем, кто занимается этим много лет, прибавились новички, взявшие в руки свой первый металлоискатель. Люди, методично прочесывающие береговую линию с приборами в руках, отдыхающих и местных давно не удивляют. Но в нынешнем сентябре их на пляжах и в море особенно много.

Как только туристы возвращаются домой, на опустевшие пляжи выходят «специалисты по приборному поиску», как они называют себя в интернет-сообществах. Сначала открывается сезон подводной охоты. В сентябре Черное море почти не штормит, а значит, прибрежный улов не засыплет дополнительным слоем песка. Для тех же, кто ищет сокровища на земле, сезон наступает позже — в октябре — ноябре после штормов, которые выбрасывают песок и гальку на берег, а с ними и ценности, оставленные в море отдыхающими.

— К весне, как правило, все песчаные пляжи «выбиты». А на галечных сложнее и искать, и выкапывать, хотя весь Южный берег, где стоят самые дорогие отели и санатории, галечный, — рассказывает Михаил, «кладоискатель» со стажем. — На Южном берегу может быть самый большой улов, но почти все выбирают песчаный берег или мелкую гальку — приборы лучше реагируют, легче выкапывать находки. Чувствительность зависит от класса прибора — излучаемой им мощности и размера катушки. Если объект небольшой, то его можно «засечь» на глубине 20–50 сантиметров, если крупный — то до полутора метров. А найти обязательно что-то хочется. Не только ради прибыли, но и ради эмоций, впечатлений, чтобы было и воспоминание до следующего сезона.

Золотые ювелирные изделия — главная цель охоты поисковиков. За день, если повезет, можно «набить» несколько тысяч рублей, за месяц — десятки тысяч. А за сезон вполне ощутимые деньги.

— Итоги по ювелирке: золотая обручалка 2,2 грамма — в ломбарде оценили в 4800 рублей, серебряное колечко 1,7 грамма — не очень ценное, так как всего по 25–30 рублей за грамм дают, но это скорее для поддержания азарта. И несколько монет, — подводит итог дневного поиска автор Дзен-канала Forshmaher TREASURE HUNT. — И, кстати, не брезгуйте монетами — за летний месяц у меня набирался 471 рубль.

По мнению самих «искателей», конкуренция на крымских пляжах очень высокая, особенно среди тех, кто ищет на берегу. Цена на металлоискатель начинается от 20 тысяч рублей, дополнительного оборудования не нужно, ну а навыки приходят с опытом. Для морских поисков нужна специальная экипировка, как минимум, наушники и гидрокостюм, да и погружной металлоискатель стоит значительно дороже — в районе 100 тысяч рублей. А для тех, кто увлекается глубоководным поиском, необходимо оборудование для дайвинга и главное — умение плавать под водой. Но зато и конкуренция среди поисковиков меньше, и результаты богаче.

«Туристы теряют, а мы для них ищем»

У подводных кладоискателей меньше конкурентов, но сам процесс значительно сложнее — он требует специальных навыков и дорогостоящего оборудования Источник: дайвинг-клуб «Антарес»











Одни из не многих, кто учит подводным поискам, — дайвинг-клуб «Антарес», расположенный в поселке Оленевка на Западном побережье Крыма. Его инструкторы сами увлечены исследованиями глубин, но для них это хобби, а не заработок.

— Поиск под водой и на пляжах очень популярен у тех, кто живет у моря. Мы не исключение, — рассказывает Анастасия Филиппова, инструктор дайвинг-клуба. — Конкуренция и под водой большая, хотя это сложнее, чем на суше. Есть свои тонкие моменты — течения, волны, сигналы. Опять же, требуется экипировка, а это уже более высокий ценник. Летом мы в основном ищем украшения, которые потеряли отдыхающие. Постоянно нас об этом просят — показывают место, где потеряли. Как правило, находим, но не все.

По словам дайвера, вознаграждения ребята не просят, но и от благодарности не отказываются.

— Приятно смотреть, как люди радуются. В благодарность многие записываются на наше обучение дайвингу или погружения, если уже умеют. Как-то девушка потеряла сережку с бриллиантами и каким-то розовым камнем — у нас тогда еще не было прибора, который определял драгоценные камни. Мы ее за несколько дней не смогли найти, а отыскали только через месяц. У нас был договор, если обнаружим, то вышлем сережку хозяйке. Выслали и получили пять тысяч рублей за работу, — рассказывает Анастасия Филиппова. — Сколько ни говори туристам, чтобы снимали украшения, всё равно в них идут купаться. Ну что делать, значит, находки будут.

Ребятам приходится искать не только ювелирку:

— Во время «шторма века» в прошлом ноябре у нашего друга почти снесло бар и в море улетело всё, что было в заведении. Смогли найти под водой дорогие шейкеры, посуду, нашли даже газовый баллон, но вытащить его не смогли. Так что находим не только ювелирку. Видели и кусок уже сгнившего деревянного корабля, и античные черепки, грузила для рыбалки. В море есть всё.

Но самая грустная история произошла с коллекцией нательных крестиков, которую «собрали» в дайвинг-клубе.

— Крестик — вещь очень личная и для многих важнее любой драгоценности, поэтому мы все крестики, что находили, вывешивали на стенде нашего дайвинг-клуба, чтобы хозяева могли забрать свой, — рассказывает Анастасия Филиппова. — За три года скопилась солидная коллекция. И в один день кто-то пришел и утащил все крестики.

Золотая подвеска римского времени, найденная волонтером Владимиром Опухтиным, украшает витрину Золотой кладовой Керченского музея-заповедника Источник: Фонд «Археология»











Волонтер Владимир Опухтин нашел в 2023 году на раскопках археологического памятника Кыз-Аул редкий золотой артефакт римского времени Источник: Фонд «Археология»

«Это зло для истории страны»

Но не только потерянную ювелирку находят на пляжах Крыма. Очень часто металлоискатели засекают старинные монеты, другие исторические артефакты, место которым в музее, но в лучшем случае они оказываются в частных нелегальных коллекциях. Не секрет, что многие античные поселения лежат под водами Черного моря, и отыскать исторические артефакты на пляже и в воде вполне реально. Так наносят ли существенный вред «поисковики» археологам, которые ведут научные раскопки?

— Любые археологические раскопки в нашей стране регламентируются 73-й статьей федерального закона. Он запрещает самовольные раскопки на памятниках археологии. Если человек случайно сам нашел предметы и сам памятник, он должен сразу же прекратить раскопки и сообщить о находке в органы охраны памятников истории и археологии, — объясняет Олег Марков, директор по развитию фонда «Археология», который много лет ведет поиск на античных и средневековых памятниках Крыма. — Любой предмет, вырванный из контекста, лишает нас информации об объекте. Сама по себе находка, пусть и самая дорогая, не имеет цены, если не несет за собой информации. Это всё равно, что вырывать страницы из древнего манускрипта и хвалиться ими. Самостоятельный металлопоиск — однозначное зло для истории страны. Раскопками должны заниматься только профессионалы, имеющие профильное образование, подтверждение их квалификации и разрешение от министерства культуры. Причем это дело настолько сложное, что даже самые известные ученые ежегодно (!) подтверждают свою квалификацию в Полевом комитете Института Археологии РАН и только после этого получают разрешение на раскопки в Министерстве культуры РФ. Получается двойной контроль.

По мнению ученого, из создавшейся ситуации есть два законных выхода для любителей кладоискательства.

— Первый — принять участие в официальной археологической экспедиции. Такой, например, какие помогает организовывать наш фонд «Археология». Благо, что руки добровольцев там всегда нужны. Причем желающие могут приехать к нам и со своими приборами, — считает Олег Марков. — Так, в прошлом году один из волонтеров, Владимир Опухтин, на исследуемом Южно-Боспорской экспедицией памятнике археологии «Некрополь Кыз-Аул» (Керченский полуостров) нашел уникальную золотую подвеску римского времени. Сейчас, после реставрации, этот артефакт украшает витрину в Золотой кладовой Керченского музея-заповедника. Человек уже вписал свое имя в историю археологии, и ему есть чем гордиться.

Второй вариант — заниматься пляжным металлопоиском исключительно современных ювелирных изделий, но и это связано с риском попасть под статью Уголовного кодекса РФ. Ведь каждую ценную находку по закону гражданин в первую очередь должен сдать в полицию, иначе его могут обвинить в ее хищении. Но пока он просто ходит по пляжу с металлодетектором, обвинить его в этом никак нельзя.