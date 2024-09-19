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Страна и мир В России заработал сайт с реестром электронных повесток

В России заработал сайт с реестром электронных повесток

Пока ресурс работает в тестовом режиме на несколько регионов, в Минцифры заявили, что он безопасен

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50 комментариев

Планируется, что реестр повесток будет применяться уже во время осеннего призыва на срочную службу

В России начал работать реестр электронных повесток. Пока ресурс находится в тестовом режиме. В него будут попадать данные обо всех сформированных и отправленных военкоматом повестках. Закон о них уже действует, но сами они пока не применялись.

По установленным правилам, электронные повестки военкоматы будут отправлять на «Госуслуги» и на региональный портал услуг (если такой есть в регионе), а также дублировать в специальный реестр. Как только имя призывника там появилось, ему запрещается выезд за границу.

Как сообщалось ранее, через семь дней после размещения в реестре повестка будет автоматически считаться врученной. Если ее адресат не придет в военкомат в указанное время и в течение 20 дней после, то на него могут быть наложены дополнительные ограничения: запрет на вождение, оформление имущества, получение кредитов, регистрацию ИП.

Сейчас ресурс уже доступен по ссылке реестрповесток.рф. Однако на самом сайте указано, что пока проводится проверка Единого реестра воинского учета лишь в нескольких регионах.

Сайт пока доступен в тестовом режиме

Официально о начале работы не сообщалось. Мы направили запрос в Минцифры России. Вместе с тем, как пишет «Интерфакс», Минцифры заявило, что данные пользователей портала госуслуг, через которые начнет работу реестр, надежно защищены.

«На текущий момент подтверждений утечек или уязвимостей не зафиксировано», — цитирует издание заявление ведомства.

Ожидается, что новые правила начнут применяться во время осеннего призыва 2024 года. По плану он стартует 1 октября, однако электронные повестки, согласно постановлению правительства, начнут рассылать позже — с 1 ноября 2024 года.

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Электронные повестки Повестки из военкомата Реестр повесток Осенний призыв Армия Военкомат
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Комментарии
51
Долой мракобесие
50 минут
Родина помнит о тебе, всегда, когда ты ей нужен, и найдёт тебя везде, но если тебе нужна её, Родины, помощь, ты моментально становишься невидимым и неслышимым - проверено на себе.
GusMartin
43 минуты
Ограничения для нарушителей, конечно, серьёзные . То ли дело в окопе, хочешь - ИП регистрируй, хочешь - автомобилем управляй.
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