В России заработал сайт с реестром электронных повесток

Планируется, что реестр повесток будет применяться уже во время осеннего призыва на срочную службу Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











В России начал работать реестр электронных повесток. Пока ресурс находится в тестовом режиме. В него будут попадать данные обо всех сформированных и отправленных военкоматом повестках. Закон о них уже действует, но сами они пока не применялись.

По установленным правилам, электронные повестки военкоматы будут отправлять на «Госуслуги» и на региональный портал услуг (если такой есть в регионе), а также дублировать в специальный реестр. Как только имя призывника там появилось, ему запрещается выезд за границу.

Как сообщалось ранее, через семь дней после размещения в реестре повестка будет автоматически считаться врученной. Если ее адресат не придет в военкомат в указанное время и в течение 20 дней после, то на него могут быть наложены дополнительные ограничения: запрет на вождение, оформление имущества, получение кредитов, регистрацию ИП.

Сейчас ресурс уже доступен по ссылке реестрповесток.рф. Однако на самом сайте указано, что пока проводится проверка Единого реестра воинского учета лишь в нескольких регионах.

Сайт пока доступен в тестовом режиме Источник: реестрповесток.рф











Официально о начале работы не сообщалось. Мы направили запрос в Минцифры России. Вместе с тем, как пишет «Интерфакс», Минцифры заявило, что данные пользователей портала госуслуг, через которые начнет работу реестр, надежно защищены.

«На текущий момент подтверждений утечек или уязвимостей не зафиксировано», — цитирует издание заявление ведомства.