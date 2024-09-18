НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+8°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +7

1 м/c,

ю-з.

 762мм 92%
Подробнее
2 Пробки
USD 91,67
EUR 102,04

Бородина опубликовала романтичное видео с Сердюковым

Что интересного в стране
Нападение на бывшую
Обзор хороших детсадов
Младенец родился дважды
Главные тренды сезона
Новый ЖК вместо завода
НГС попробовал гроботерапию
Новости в Telegram
Страна и мир Красота, милосердие, душевная щедрость: Владимир Путин рассказал, чем россиянки похожи на свою страну

Красота, милосердие, душевная щедрость: Владимир Путин рассказал, чем россиянки похожи на свою страну

Президент выступил на четвертом Евразийском женском форуме

297
19 комментариев

В российских женщинах раскрывается душа России, отметил президент

«В российских женщинах раскрывается душа России, ее красота, притягательность, теплота, милосердие, душевная щедрость», — с такими словами Владимир Путин обратился сегодня к участникам и гостям четвертого Евразийского женского форума, который с 18 по 20 сентября проходит в Санкт-Петербурге.

— В этом году в Санкт-Петербург приехали женщины-лидеры из 126 стран. Конечно же, здесь присутствуют и делегации из всех регионов Российской Федерации, представляющие наш многонациональный народ, его богатейшую культуру и вековые традиции, — отметил президент.

Всего в форуме принимают участие более 1500 человек. Тема встречи — «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество».

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
19
265889986
41 минута
Рассказывает ,рассказывает ,населению нравится слушать,подсели.
Бессонница
3 минуты
Бурные аплодисменты.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему
Анонимное мнение
Мнение
«Платим за время в аду»: журналист НГС — о том, как общественный транспорт Новосибирска с каждым годом становится только хуже
Анонимное мнение
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день — объясняет нумеролог
Алина Шадрина
Рекомендуем
Знакомства

Тата,44

Vika,43

Ирина,58

Гарик,34

Андрей,31

Kati,49

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление