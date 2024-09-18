Красота, милосердие, душевная щедрость: Владимир Путин рассказал, чем россиянки похожи на свою страну

В российских женщинах раскрывается душа России, отметил президент Источник: Kremlin.ru











«В российских женщинах раскрывается душа России, ее красота, притягательность, теплота, милосердие, душевная щедрость», — с такими словами Владимир Путин обратился сегодня к участникам и гостям четвертого Евразийского женского форума, который с 18 по 20 сентября проходит в Санкт-Петербурге.

— В этом году в Санкт-Петербург приехали женщины-лидеры из 126 стран. Конечно же, здесь присутствуют и делегации из всех регионов Российской Федерации, представляющие наш многонациональный народ, его богатейшую культуру и вековые традиции, — отметил президент.