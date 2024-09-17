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Страна и мир Будь в курсе Аналог спутников Starlink Илона Маска обойдется России в 445 млрд рублей

Аналог спутников Starlink Илона Маска обойдется России в 445 млрд рублей

Такая сумма заложена в предварительную редакцию федерального проекта «Инфраструктура доступа к сети интернет»

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19 комментариев

В планах у разработчиков к концу 2030 года запустить 292 спутника из 383

В РФ активно начали обсуждать создание сервиса спутникового интернета, который сможет составить конкуренцию системе Starlink Илона Маска. Запуск проекта планирует начать частная компания «Бюро 1440». В предварительной версии проекта «Инфраструктура доступа к сети интернет» фигурирует сумма в 445 миллиардов рублей. При этом предполагается, что большая часть суммы будет выделена из бюджета самой компании, а часть средств предоставит государство.

В планах у разработчиков к концу 2030 года запустить 292 спутника из 383.

— Государство может выделить 116 млрд рублей на создание в 2025—2030 годах группировки низкоорбитальных спутников для скоростного доступа в интернет по всему миру, — сообщают «Известия».

Разговоры о российском аналоге Starlink идут с декабря 2023 года. Первые три космических аппарата связи компании «Бюро 1440» уже были запущены летом в рамках миссии «Рассвет-1». Некоторые эксперты отмечали, что в будущем могут возникнуть сложности с выводом спутников на орбиту, так как запуски уже расписаны на годы вперед без учета новых разработок. Но уже сейчас обсуждается, что группировка российских спутников будет отправлена в космос постепенно с помощью 24 пусков ракет-носителей.

Тем не менее сравнивать американский Starlink с российским аналогом не слишком корректно. Известное детище миллиардера Илона Маска значительно масштабнее и уже насчитывает более 7000 спутников. Часть из них уже вышла из строя, но свыше 6000 продолжают работать на орбите.

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Комментарии
21
JY1
17 сентября 2024, 15:57
так есть же уже аналоговнет, 9600 бит/с
bollo
17 сентября 2024, 15:54
очередная коррупционная схема
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