Аналог спутников Starlink Илона Маска обойдется России в 445 млрд рублей

В планах у разработчиков к концу 2030 года запустить 292 спутника из 383 Источник: Александр Ощепков/NGS.RU

В РФ активно начали обсуждать создание сервиса спутникового интернета, который сможет составить конкуренцию системе Starlink Илона Маска. Запуск проекта планирует начать частная компания «Бюро 1440». В предварительной версии проекта «Инфраструктура доступа к сети интернет» фигурирует сумма в 445 миллиардов рублей. При этом предполагается, что большая часть суммы будет выделена из бюджета самой компании, а часть средств предоставит государство.

В планах у разработчиков к концу 2030 года запустить 292 спутника из 383.

— Государство может выделить 116 млрд рублей на создание в 2025—2030 годах группировки низкоорбитальных спутников для скоростного доступа в интернет по всему миру, — сообщают «Известия».

Разговоры о российском аналоге Starlink идут с декабря 2023 года. Первые три космических аппарата связи компании «Бюро 1440» уже были запущены летом в рамках миссии «Рассвет-1». Некоторые эксперты отмечали, что в будущем могут возникнуть сложности с выводом спутников на орбиту, так как запуски уже расписаны на годы вперед без учета новых разработок. Но уже сейчас обсуждается, что группировка российских спутников будет отправлена в космос постепенно с помощью 24 пусков ракет-носителей.