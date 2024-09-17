Даже Эмираты дешевле! Топ-10 альтернатив Турции, где отдохнуть в бархатный сезон

Народу на пляжах в сентябре значительно меньше Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Что может быть лучше отдыха на море в сентябре? Мамочки с детьми вернулись в города, цены на отели с апартаментами и развлечения поползли вниз, и вариантов стало больше. Море еще теплое, и солнце не жарит. MSK1.RU подкидывает топ-10 классных стран, куда можно поехать в бархатный сезон, причем бюджетно и без визы.

Египет

В сентябре на Красном море благодать: вода теплая, жара потихоньку спадает, а местные all inclusive — прекрасная альтернатива дорогим турецким отелям.

— Этой осенью, помимо излюбленных пляжей Сочи и Турции, можно отправиться в Египет, — советует Алевтина Новоселова, владелец турагентства Multi Travel Concierge. — Например, 5-звездочный отель Pickalbatros Citadel Resort — с хорошим питанием, рифом и очень интересным дизайном. Стоимость тура на двоих с перелетом на «Аэрофлоте», питанием всё включено и трансфером — от 209 499 рублей.

«Всё включено» в Египте гораздо дешевле, чем в Турции Источник: Multi Travel Concierge / Telegram











Абхазия

Абхазия, пожалуй, в представлении не нуждается — в последний год это непризнанное государство оттягивает отдыхающих у более раскрученного черноморского соседа, Сочи. Россиян привлекает море без заборов и пляжи без толчеи и битв за шезлонги.

Море в Пицунде Источник: Андрей Ефимцов / 93.RU











— Дешевле Абхазии ничего нет, — подчеркивает Елена Казарян, генеральный директор «Глобус-Тревел».

В среднем стоимость путевки обойдется в 60 000 рублей, можно легко организовать самостоятельное путешествие. Правда, курортами «всё включено» и богатой анимацией Абхазия не может порадовать туристов из России.

Азербайджан

Пляжи Южного Кавказа мало известны москвичам, а зря. Туристы и местные жители приезжают сюда ради прогулок по лечебному песку, тюленьего отдыха с коктейлем на шезлонге и купания в море. Пляжи Каспия находятся в курортных поселках неподалеку от Баку.

Каспийское море — ну разве не красота? Источник: coraltravel__spb / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сентябрь — финальный месяц сезона, стоимость на услуги и проживание упала, и легко забронировать номер от 1728 рублей в сутки.

А кроме Каспийского моря, можно побывать на курортах Нафталана — и отдохнете, и здоровье поправите. Местные грязелечебницы помогают от гинекологических, кожных и суставных недугов, а цены на проживание начинаются от 2822 рублей в сутки за двухместный номер.

Грузия

Гастрономические удовольствия, прославленное гостеприимство и, конечно же, Черное море. Этим комбо порадует российских туристов Грузия.

Поездка в Грузию точно не обойдется без гастрономических удовольствий Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU











Прибрежный Батуми соседствует с Турцией, но ценник тут существенно ниже, да и «всё включено» есть далеко не во всех отелях.

Отдохнуть недельку на двоих можно за 87 000–88 000 рублей, питание не предусмотрено или есть только завтраки. Правда, ближе к концу сентября море становится довольно прохладным.

Цены на отдых в Батуми из Москвы Источник: Tez-tour.travel











Черногория

Хочется в Европу? До сих пор это реально для обладателей российского паспорта. Нашим туристам рады в Черногории, а пляжи на побережье Адриатики не уступают средиземноморским. Тур на двоих обойдется порядка 155 000–160 000, без питания.

Цены на отдых в Черногории из Москвы Источник: Tez-tour.travel











Если организовывать поездку самостоятельно, то прямых рейсов из Москвы ни в Подгорицу, ни в Тиват вы не найдете. Однако можно легко добраться с пересадкой в Стамбуле или же долететь до Белграда, а затем из столицы Сербии до побережья — на автобусе.

Босния и Герцеговина

Если хочется неизведанных маршрутов, можно посетить Боснию и Герцеговину; подойдет самостоятельным путешественникам. Эта страна имеет выход к морю только в городе Неум на побережье Адриатики. Протяженность «морской» части Боснии — всего 21 километр.

Вода в Адриатическом море прозрачная Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU











У вас вряд ли будут проблемы с коммуникацией, даже если вы не владеете английским, — сербский язык, на котором здесь говорят многие, похож на русский.

Билеты можно найти на сайте турецкого лоукостера Pegasus, перелет со стыковкой в Анталье обойдется 89 760 рублей на человека в оба направления. Зато проживание — от 1200 рублей за сутки. Также в Боснии можно организовать прекрасную культурную программу — полюбоваться архитектурой Мостара, Сараево и посетить музеи.

ОАЭ

Эксперты по туризму отмечают, что сентябрь — прекрасное время, чтобы побывать в Эмиратах.

— Выгодные цены и предложения есть по направлению ОАЭ. Например, с 23.09.24 на неделю, 2 взрослых на всё включено с перелетами, проживанием, трансферами, — говорит Елена Казарян. — Вообще, цены на отели 5* в ОАЭ начинаются от 175 000 рублей, тогда как аналогичные в Турции — от 200 000.

Эмираты — дорогая страна, однако отдохнуть здесь можно дешевле, чем в Турции Источник: Multi Travel Concierge / Telegram











— С приходом осени температура в ОАЭ становится наиболее комфортной для отдыха на пляже, поэтому смело можем бронировать наши любимые Эмираты, — добавляет Алевтина Новоселова. — Например, отель STELLA DI MARE DUBAI MARINA 5* подойдет для активных гостей, которым важна локация для прогулок и шопинга. Стоимость тура на двоих с перелетом, с питанием «завтрак и ужин», трансфером от 190 358 рублей.

Оман

Пляжи Оманского залива, который выходит в Аравийское море, могут похвастаться мягким песочком. По комфорту они ничуть не уступают средиземноморским. Их уже оценили немногочисленные россияне — любители не массовых направлений.

Туры в Оман предлагают от 138 000 рублей на двоих в 4-звездочном отеле с бассейном. Правда, не на первой линии — до моря добираться далековато.

Цены на отдых в Маскате — столице Омана Источник: 1001tur.ru











Можно организовать поездку самостоятельно — прямые рейсы из Москвы в Маскат выполняет Qatar Airways, есть недорогие перелеты со стыковкой, от 18 600 рублей в одну сторону на человека.

Катар

Это современная восточная сказка — роскошь люксовых брендов, дорогие машины, поражающие воображение небоскребы, шикарный сервис и, конечно же, пляжи, шезлонги с фрешами и коктейлями. Элитный отдых сочетается с невысокими ценами, а море в сентябре самое то — теплое, словно парное молоко.

Отдых в Катаре становится популярным у россиян Источник: 1001tur.ru











Пляжи Дохи безупречно чистые, с мелким песком и пологим спуском в воду, а в прибрежных отелях оборудованы бассейны и водные горки, что подойдет не только взрослым, но и детям. Туры с проживанием в 3-звездочном отеле можно найти от 107 000, в 4-звездочном — от 109 500 рублей.

Куба

Если вас не напрягают длительные перелеты — до 12 часов, рассмотрите отдых на Кубе. Отличные пляжи, экзотические фрукты и экскурсии по Острову свободы не оставляют равнодушными.

Пляжи Кубы, бирюзовое море — кажется, так выглядит рай Источник: globus_travel_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Альтернатива надоевшей Турции на данный момент — Куба с белыми песчаными пляжами. Например, с 25.09 на неделю отдых в отеле 5* — от 237 000 рублей, — рассказывает Елена Казарян.