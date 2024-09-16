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Страна и мир обзор Красноярский край накрыло толстым слоем снега. Новости 16 сентября

Красноярский край накрыло толстым слоем снега. Новости 16 сентября

Что произошло за сутки

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5 комментариев

Несмотря на обильно выпавший снег, скоро в регион придет бабье лето

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 16 сентября.

Атаки ВСУ

Белгородская область подверглась массированному обстрелу. Ранены восемь жителей Белгорода, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате прямых попаданий загорелись частный дом и 15 автомобилей.

Также в областном центре повреждены четыре частных участка и газопровод. В поселке Дубовое посечены четыре авто.

Последствия обстрела

В Минобороны сообщили, что ВС России освободили Успеновку и Борки в Курской области. Власти региона начали эвакуацию жителей Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15 километрах от границы с Украиной. Об этом заявил губернатор региона Алексей Смирнов.

Нападение на школу

В Челябинске 13-летний подросток напал на школьников и учителя. Мальчик пришел на занятия с молотком, ножом и пневматическим пистолетом. Ранив преподавателя химии и троих детей, он попытался покончить с собой в туалете.

Учеников и педагога госпитализировали, некоторым пострадавшим потребовалась операция.

Вероятно, подросток мог ввязаться в опасную игру с убийствами и суицидом. Сейчас у него дома проходят обыски. Следователи изучают телефон и компьютеры. Самого нападавшего задержали. Он находится в полиции вместе с родителями. Его проверят на вменяемость.

Собрали в одном видео всю информацию о ЧП

Всё, что известно о школьнике, можете прочитать в этом материале.

Мощнейший тайфун

На Шанхай обрушился самый мощный тайфун за последние 75 лет. Об этом сообщило Центральное метеорологическое управление Китая. Максимальная сила ветра достигала 42 метров в секунду.

Последствия тайфуна

Аэропорты Шанхая, Пудун и Хунцяо, отменили все рейсы. В городе также приостановлено движение по всем скоростным автомагистралям, ограничено паромное сообщение с соседними островами и запрещен выход на набережную Вайтань.

Первый снег

В Красноярском крае выпал первый снег. Под толстым слоем снега оказались южные и центральные районы региона. Особенно тяжело приходится водителям: большинство едет на летней резине, видимость время от времени осложняет метель.

Трасса Кодинск — Богучаны покрыта снегом

Согласно данным Гидрометцентра России, уже завтра температура начнет подниматься, а к концу недели и вовсе потеплеет до +18 градусов.

Осудили вора в законе

Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии строгого режима 52-летнего вора в законе Давида Чичибая (до 12 сентября 2013 года Давид Герлиани, а затем стал известен по прозвищу Дато Сван. — Прим. ред.). До этого он был заочно арестован — Чичибая поймали в Египте и выдали России. Гражданина Грузии обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательствах.

Кадры из зала суда

Давид получил такой статус, после того как в 2013 году женился на дочери вора в законе Вальтера Джеджея. В итоге Дато Сван стал «положенцем» и распространял «преступное влияние» на УФСИН по Москве, Санкт-Петеребургу, а также в Московской, Ульяновской, Ленинградской и Смоленской областях.

Также он попробовал обосноваться на Украине, затем в Грузии, а потом в Казахстане. Но отовсюду его выдворяли из-за проблем с документами, которые были фальшивыми. Подробнее о его деле рассказывают наши коллеги из MSK1.RU.

ПО ТЕМЕ
Атаки ВСУ Спецоперация на Украине Обстрел Белгородская область Школьник Нападение Молоток Челябинск Первый снег Красноярский край Вор в законе Суд
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Комментарии
5
Гость
16 сентября 2024, 23:41
Что лучше- снег в России или тайфун в Китае ?
Гость
17 сентября 2024, 00:03
СМИ-Новости- такого от них не ожидал- Народ Украины и ВСУ- грозят переворотом в случае мирного согласия с Россией-
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