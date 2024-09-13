Власть отказывается от привычных мессенджеров — что известно о российском приложении, которым хотят заменить Telegram

Российским чиновникам запретили использовать привычные мессенджеры Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Российские власти уже больше года не имеют право использовать иностранные мессенджеры в рабочих целях. Требование об этом продолжает поступать госслужащим из разных учреждений. На этот раз пользоваться Telegram и WhatsApp* (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ) запретили чиновникам из Санкт-Петербурга. И сразу же предложили альтернативу привычным каналам связи.

— В целях предотвращения фактов компрометации, уничтожения или модификации информации ограниченного доступа, а также недопущения предпосылок к таким фактам в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга прошу исключить использование иностранных мессенджеров (WhatsApp*, Telegram и др.) для обмена служебной информацией, — указано в письме комитета по информации и связи, которое поступило в органы власти Петербурга в начале сентября. Оно появилось в распоряжении наших коллег из «Фонтанки».

Для кого мессенджеры под запретом

Уход из иностранных мессенджеров начался давно. Еще в октябре 2022 года в Минпромторге призвали промышленные предприятия перейти на российские мессенджеры для обеспечения кибербезопасности. Промышленные компании должны использовать сервисы, внесенные в реестр отечественного ПО. Это относится к использованию мессенджеров на всех устройствах.

В Кремле аналогично не используют иностранные приложения для общения. Об этом заявил Дмитрий Песков.

— В администрации президента ни один мессенджер в служебных целях мы не используем, — уточнил он.

Сейчас за их использование грозит штраф в размере до 700 тысяч рублей. Такой закон приняла Госдума в июне 2023 года. Роскомнадзор составил список из девяти мессенджеров, которые считаются иностранными и запрещены для использования. Среди них — Telegram и WhatsApp*. Также к иностранным приложениям, по данным на 1 марта 2023 года, относятся: Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Threema, Viber и WeChat. Согласно закону, государственные служащие теперь не могут использовать эти мессенджеры для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг.

Запрещены они не только для госслужащих. Банки и госкомпании также больше не могут использовать Telegram и WhatsApp* для работы.

А какая альтернатива

В Смольном уже нашли решение. Вместо Telegram, WhatsApp* и других запрещенных мессенджеров предлагают использовать отечественный eXpress.

eXpress — это платформа корпоративных коммуникаций. Создателями она позиционируется как корпоративный суперапп (приложение с расширенным набором функций), используемый в крупных компаниях на десятки и сотни тысяч пользователей.

Беглый обзор позволяет предположить, что eXpress — это нечто вроде Zoom и Telegram в одном флаконе. Через него можно проводить видеоконференции и аудиозвонки, общаться в персональных и групповых чатах, писать собственные чат-боты. Эмодзи, стикеры, голосовые сообщения и реакции тоже в наличии. Искать контакты можно в корпоративной системе или по корпоративному каталогу. Также приложение можно интегрировать с почтовыми сервисами. Оно доступно на всех операционных системах, включая самые популярные iOS, Android, MacOS и Windows. То есть работать обязательно на дружественном Astra Linux не требуется (но он, конечно, тоже поддерживается).

Обеспечение информационной безопасности преподносится как одно из преимуществ мессенджера. Как расписано на его сайте, при входе пользователю надо пройти трехфакторную аутентификацию: войти в корпоративный аккаунт, ввести код из смс и личный, известный только ему, пароль. Мессенджер предусматривает запрет на передачу и сохранение данных на внешних носителях, умеет удалять сообщения сразу после прочтения или через определенное время, а также проверяет все поступающие файлы встроенным антивирусом. А еще по команде с корпоративного сервера можно закрыть все открытые сессии на мобильном устройстве и удалить все данные, что актуально, например, в случае увольнения.

Корреспондент «Фонтанки» установил приложение eXpress и зарегистрировал публичный аккаунт. Его функционал ограничен — звонить, использовать видеосвязь и настраивать автоматическое удаление сообщений не получится. Такое возможно только в платной, корпоративной версии. Получив доступ к записной книжке на телефоне, мессенджер нашел 24 контакта. Ими оказались представители комитетов, районных администраций, подведомственных учреждений, госбанков и госкорпораций.

На это приложение уже перешло более 1,1 миллиона пользователей (следует из презентации сервиса). Известно, что платформа действительно уже широко используется среди сотрудников российских госкомпаний. В 2021 году своих специалистов перевел на eXpress Росатом, также приложение используют в РЖД. Собственный корпоративный мессенджер на основе eXpress сделал «Норникель». В 2022 году СМИ писали, что приложение в качестве альтернативы иностранным мессенджерам рекомендовали чиновникам Кузбасса.