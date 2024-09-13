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Страна и мир Будь в курсе «Клоунам в космосе нечего делать»: российские эксперты оценили первый полет астротуристов на корабле Илона Маска

«Клоунам в космосе нечего делать»: российские эксперты оценили первый полет астротуристов на корабле Илона Маска

Необычные путешественники проведут в космосе 5 дней и протестируют новые скафандры

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38 комментариев

Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе — в 1961 году он совершил полёт на корабле «Восток-1», а миллиардеры стали первыми туристами.

Нашумевшая миссия Polaris Dawn, которую реализовала компания Илона Маска вызвала огромный интерес. Первые космические туристы на корабле Crew Dragon вышли в открытое пространство. На борту — совсем непрофессиональные астронавты: 41-летний миллиардер Джаред Айзекман, бывший пилот ВВС США и двое сотрудников компании SpaceX. Им предстоит провести на орбите 5 дней. За это время экипаж протестирует новые скафандры и насладится невероятно красивыми видами из иллюминатора.

Теперь смело можно считать, что космотуризм — это не фантастика, а реальное будущее. Развитием этой отрасли плотно занимается Илон Маск и его партнеры-миллиардеры.

Покорять космос на коммерческой основе уже пытались в 1990 году. Космонавтом-дилетантом тогда стал японец Тоехиро Акияма, который побывал на орбитальной станции «Мир», добравшись туда на корабле «Союз». Спонсорами такого путешествия были британцы. Попытка проложить столь дорогой туристический маршрут был повторен в 2001 году с Байконура. Американский миллиардер Деннис Энтони Тито заплатил 20 миллионов долларов, чтобы провести на орбите одну неделю.

Ранее организацией полетов туристов в космос занимались Роскосмос и американская компания Space Adventures.

Самым ярким моментом, который стал поводом для гордости российского кинематографа стала отправка в космос актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клипа Шипенко в октябре 2021 года. Но это была не просто прогулка, а сложный съемочный процесс. Кадры, снятые в невесомости, вошли в полнометражный фильм «Вызов».

С одной стороны, доступность такого сложного туристического космомаршрута вызывает восхищение и желание развивать его во всем мире. С другой, присутствует некий скепсис со стороны экспертов.

Директор отделения Федерации космонавтики России Сергей Плюхов не видит смысла в конкуренции Роскосмоса и американских компаний в сфере туризма. Он уверен, что дилетантов нельзя пускать на МКС.

—Они мешают профессиональным космонавтам, ничего не приносят, и вообще это профанация. Пусть бизнесмены наши построят свою станцию, свой корабль и пуляют туда кого угодно. А на МКС науку надо делать, а не туристов туда возить. Туристам, артистам и клоунам в космосе нечего делать. Вот бизнес — пожалуйста, —цитирует мнение эксперта Телеграм-канал «Сапа».

Сергей Плюхов убежден, что космический туризм — это исключительно коммерческая история, и заниматься этим должны бизнесмены, а не госкорпорации и ученые.

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Комментарии
38
Mr. President
13 сентября 2024, 15:11
рогозина не взяли? ему делать нечего?:))
Гость
13 сентября 2024, 15:13
как на счет той бабы актрисы которая летала для съемок бездарного фильма вызов?
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