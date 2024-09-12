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Страна и мир обзор В России хотят запретить сайты с ГДЗ. Новости за 12 сентября

В России хотят запретить сайты с ГДЗ. Новости за 12 сентября

Что случилось за прошедшие сутки

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15 комментариев

Глава Минпросвещения назвал создание сайтов с ГДЗ преступлением

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 12 сентября.

Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО сбили пять беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны. Днем над приграничными районами уничтожили еще два БПЛА, над Курской областью — четыре управляемые авиационные бомбы и два дрона самолетного типа, заявил врио губернатора Алексей Смирнов.

В МО сообщили, что за последние двое суток ВС РФ освободили десять населенных пунктов в Курской области.

Умер экс-президент Перу

Бывший президент Перу Альберто Фухимори умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщила его дочь Кейко Фухимори. Политик скончался после долгой борьбы с раком.

Известно, что Альберто Фухимори планировал участвовать в очередных выборах главы государства. В Перу объявили трехдневный траур.

Скончался Николай Сванидзе

Российский журналист Николай Сванидзе скончался на 70-м году жизни. В последние годы он боролся с тяжелой болезнью. Об этом сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева.

По данным «Известий», у него была пневмония и журналист скончался от осложнений, несмотря на старания врачей. Как пишет «Московский комсомолец», он ушел из жизни вечером 11 сентября в своей квартире в Москве.

Запретят ГДЗ?

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что создание сайтов с готовыми домашними заданиями — преступление и их необходимо запретить.

— Те, кто формирует готовые домашние задания, зарабатывают колоссальные деньги. Это, я считаю, в определенной степени преступление. Одни из самых популярных сайтов в интернете — с готовыми домашними заданиями под учебники. А что это значит? Это ж нет образования. Это медвежья услуга, когда все ответы есть, — уверен Кравцов.

С жалобой на ГДЗ к министру просвещения обратилась зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая.

— Готовые домашние задания — это не помощь нашим детям в подготовке уроков. Это вред! Причем вред будущему нашей страны! Дети списывают, не вникают, не понимают. Единицы решат задачу самостоятельно, потом проверят ответ. Но тогда достаточно будет правильных ответов в конце учебника. Помните, как это у нас в школьные годы было? — написала Буцкая в своем телеграм-канале.

Бабкина в дуэте с роботом

Надежда Бабкина спела вместе с человекоподобным роботом Арди. Дуэт исполнил песню «Родина моя» на открытии первого дня Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур в Главном штабе.

Арди жестикулировал, моргал и покачивался в такт музыке.

— Смотришь — подобие человека, диву даешься: кукла запела! — передают слова Надежды Бабкиной наши коллеги из «Фонтанки».

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Комментарии
15
Гость
12 сентября 2024, 23:36
🔥 Передвижная экспозиция «Сила V правде - гордость и победа» приехала в Новосибирск. Выставка подбитой на СВО вражеской техники будет работать на площадке перед ГПНТБ с 13 по 22 сентября. Приглашаются все желающие! 👍
Гость
12 сентября 2024, 23:34
И снова отстойная подборка "новостей", что свойственно работе иноагентов 👎
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