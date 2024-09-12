Школьники из ЯНАО подожгли вертолет ради 5 миллионов — и попали в больницу. Новости 11 сентября

От вертолета остался только хвост Источник: Baza











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 11 сентября.

Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО уничтожили четыре БПЛА над российскими регионами, два из них — над Орловской областью, сообщили в Минобороны. Также одну авиационную бомбу сбили в приграничном районе Курской области, отметил врио губернатора Алексей Смирнов.

Глава Мурманской области Андрей Чибис заявил, что принимаются меры по повышению безопасности — над регионом сбили три беспилотника.

Обрушился дом

В Перми обрушились подвал и первый этаж в жилом доме. В это время там находились люди. Большинство из них смогли быстро выбежать на улицу и вызвать спецслужбы, некоторым понадобилась помощь спасателей.

По данным Министерства здравоохранения Пермского края, при обрушении никто не пострадал. На месте развернули оперативный штаб.

Так выглядит обрушение изнутри Источник: Тома Минадзе

Жители ждут, что будет дальше Источник: Тимофей Калмаков











Причинами обрушения занимаются прокуратура и следователи. По данным источника 59.RU, стена сломалась под собственным весом из-за старости дома и влажности в помещении. Известно, что уже несколько месяцев по стенам первого этажа проходит огромная трещина.

Больше фото с места ЧП можете посмотреть в этом материале.

Подростки подожгли вертолет

В ЯНАО подростки сожгли вертолет. По предварительным данным, они действовали по наводке неизвестных из чата Telegram. За поджог им обещали 5 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Остатки сгоревшего вертолета Источник: «112» / телеграм-канал











Поджигателям 13 и 14 лет. Ночью 11 сентября они проникли на частный аэродром в Ноябрьске, облили бензином вертолет Ми-8 авиакомпании Utair и подожгли. Детей госпитализировали — они получили ожоги.

В медучреждении за подростками наблюдает охрана. По данным Baza, отец одного из них служит на СВО. Сейчас детей проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Загадочная лихорадка

На западе Индии от неизвестной болезни погибли 15 человек. Об этом пишет Hindustan Times.

Власти страны сообщают, что очаг распространения лихорадки — район Лейкхпат в штате Гуджарат близ границы с Пакистаном. За последнюю неделю там выявили 48 случаев болезни. Образцы отправили в Институт вирусологии, ответ по ним будет дан в ближайшие дни.