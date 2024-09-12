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Страна и мир обзор Школьники из ЯНАО подожгли вертолет ради 5 миллионов — и попали в больницу. Новости 11 сентября

Школьники из ЯНАО подожгли вертолет ради 5 миллионов — и попали в больницу. Новости 11 сентября

Что случилось за прошедшие сутки

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От вертолета остался только хвост

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 11 сентября.

Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО уничтожили четыре БПЛА над российскими регионами, два из них — над Орловской областью, сообщили в Минобороны. Также одну авиационную бомбу сбили в приграничном районе Курской области, отметил врио губернатора Алексей Смирнов.

Глава Мурманской области Андрей Чибис заявил, что принимаются меры по повышению безопасности — над регионом сбили три беспилотника.

Обрушился дом

В Перми обрушились подвал и первый этаж в жилом доме. В это время там находились люди. Большинство из них смогли быстро выбежать на улицу и вызвать спецслужбы, некоторым понадобилась помощь спасателей.

По данным Министерства здравоохранения Пермского края, при обрушении никто не пострадал. На месте развернули оперативный штаб.

Так выглядит обрушение изнутри

Жители ждут, что будет дальше

Причинами обрушения занимаются прокуратура и следователи. По данным источника 59.RU, стена сломалась под собственным весом из-за старости дома и влажности в помещении. Известно, что уже несколько месяцев по стенам первого этажа проходит огромная трещина.

Больше фото с места ЧП можете посмотреть в этом материале.

Подростки подожгли вертолет

В ЯНАО подростки сожгли вертолет. По предварительным данным, они действовали по наводке неизвестных из чата Telegram. За поджог им обещали 5 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Остатки сгоревшего вертолета

Поджигателям 13 и 14 лет. Ночью 11 сентября они проникли на частный аэродром в Ноябрьске, облили бензином вертолет Ми-8 авиакомпании Utair и подожгли. Детей госпитализировали — они получили ожоги.

В медучреждении за подростками наблюдает охрана. По данным Baza, отец одного из них служит на СВО. Сейчас детей проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Загадочная лихорадка

На западе Индии от неизвестной болезни погибли 15 человек. Об этом пишет Hindustan Times.

Власти страны сообщают, что очаг распространения лихорадки — район Лейкхпат в штате Гуджарат близ границы с Пакистаном. За последнюю неделю там выявили 48 случаев болезни. Образцы отправили в Институт вирусологии, ответ по ним будет дан в ближайшие дни.

Исследователи уже исключили, что лихорадку могли вызвать вирус гриппа А или свиной грипп, а также что это была конго-крымская лихорадка, малярия или денге.

ПО ТЕМЕ
ВСУ Беспилотники Пермь Обрушился дом Вертолет Поджог Подростки Лихорадка Индия
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Комментарии
15
Гость
12 сентября 2024, 00:25
Птички заканчиваются у террористов Зеленского...🤣🤣🤣🤣
Гость
12 сентября 2024, 00:42
А как там делишки у всушников в Курской области? Говорят, прямо зажигательно 🤣
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