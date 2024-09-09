«Неужели маньяк орудует»: почему живущие в Турции россияне не верят, что гибель москвички на отдыхе — несчастный случай

Близкие Натальи тоже высказывали предположение, что женщину могли похитить Источник: Наталья Сомова / Vk.com, Hamlegazetesi.com.tr

По данным телеграм-канала Baza, Наталья — замдиректора школы-интерната № 1 для слепых детей. Сначала спасатели обнаружили ее телефон около крутого обрыва в районе Ичмелер. Затем они спустились к морю и увидели тело Натальи. Его доставили на экспертизу, которая установит точную причину смерти.

В русских группах в Турции эта новость вызвала бурное обсуждение. Все переживали за судьбу Натальи Сомовой, а после высказывали соболезнования близким погибшей. Многие интернет-пользователи предположили, что она неудачно делала селфи.

Наталью Сомову убили?

Некоторые же не верят, что смерть московской учительницы была трагическим стечением обстоятельств. Комментаторы в пабликах выдвигают несколько версий: женщину убили, а тело подкинули на Карийскую тропу, она стала жертвой изнасилования и убийства, в тех местах орудует маньяк. Люди, посмотревшие видео с камер наблюдения, которое распространили СМИ, высказали предположение, что она кого-то ждала, — на этом и основаны версии о криминальном следе в этой трагедии.

На записи с камер наблюдения заметно, что Наталья могла кого-то ждать Источник: читатель MSK1.RU

— Тело 100% подкинули. Ну реально подумать: две недели — давно бы собаки, птицы бы растаскали по кускам. Убили и подкинули, вот и всё, — считает Анжелика Галиева.

— Не вяжется что-то в этой истории. Во-первых, не девочка, чтобы пойти на скалы в одиночку, во-вторых, почему телефон не рядом с телом? Можно сколько угодно гадать, но правду не узнаем. Даже предположить, что найдут следы насилия, то полиция об этом не скажет, — размышляет Светлана Санникова.

— Видно, что там, где телефон лежит, нет высоты и можно даже за что-то зацепиться, очень странно. Если она пошла снимать, так с телефоном вместе внизу должна быть, а телефон разбитый уже где лежит, — задается вопросами Клавдия Гюнеш. — Еще мне интересно, а где сама сумочка? При любом падении сумочка должна была застрять, о ней ничего не говорится — и на месте нет ее. Телефон есть, а сумочки вот нет, — Клавдия Гюнеш.

Стала жертвой маньяка?

Другой популярной среди комментаторов в русскоязычных пабликах о Турции стала версия о том, что в районе Карийской и Ликийской троп орудует серийный убийца, который охотится на иностранных туристок.

— Неужели маньяк орудует? — предположила Алина Жукова.

— Там же какой-то маньяк орудует, мужик с виду бомж, скидывает женщин с обрывов, походу, до сих пор не поймали, — заявляет Ирина Рина.

— Было много таких случаев, может, маньяк? — думает Olga Vasiljeva.

Спасатели нашли бездыханное тело россиянки Источник: Marmarishaber.net











— Может, в той стороне маньяк есть, раз так много людей пропадает? — выдвигает ту же версию Аля Гайфутдинова.

— Живу тут 4 года, возле этой горы. Ходила по тропе раз 10. Не слышали про маньяка вообще ничего. До Турунча 2–3 часа ходьбы по горам. 2 недели поисков? Что случилось бы с телом по такой жаре? Там есть стройка и люди, как раз на этом отрезке, — сомневается Наталья Куприкова.

Похожие трагедии?

Многие интернет-пользователи отмечали, что это уже не первый случай, когда в Турции погибают туристки, которые в одиночку вышли из отеля и отправились на природу. Достаточно вспомнить исчезновение 40-летней Надежды Ярыгиной. Она прилетела в Анталью на новогодние каникулы и заселилась в 5-звездочный отель в Кирише 31 декабря, однако 8 января женщина не явилась на рейс в Россию. После нескольких дней поисков бездыханное тело Надежды обнаружили в лесу, примерно в 400 метрах от дороги в Кириш — неподалеку от того места, где и ее мобильный телефон.

— Что-то часто несчастные случаи. И каждый раз типа сама упала. А еще эта вечная история про тропу… Там прямо камера на той тропе? — говорит Leonidas Parnov. — И с чего вы взяли, что кто-то из убитых туда лез? Вечно пишут, что пошла по направлению, а кто сказал, что все убитые дошли? Просто тела туда подкидывают, чтобы никто не расследовал, а написали: несчастный случай.

В новогодние каникулы при схожих обстоятельствах пропала туристка из России Надежда Ярыгина Источник: Ntv.com.tr











— Туристка в шесть утра пошла на тропу поселфиться и «оступилась» так, что телефон аккуратно спланировал на камни, как перо, а она в море рухнула, — сомневается Julia Jet.

Также в мае 2023-го в Турции пропала 40-летняя россиянка, которую не пустили в Израиль. Оказалось, что два дня она пролежала возле стамбульского аэропорта.

Наталья была не одна?

Впрочем, интернет-пользователи подвергли сомнению версию о том, что Наталья Сомова отправилась на Карийскую тропу в одиночку. Об этом же заявляли и родственники погибшей, которые удивились, что она отправилась одна — это было не в характере компанейской Натальи.

— Сомневаюсь, что она одна пошла в лес на прогулку. Скорее всего, познакомилась, приехала — и ее пригласили погулять. Это уже не первый случай, — отметил Artem Vasyliev.

— В том-то и дело, что они ходили не в одиночку, — считает Nadezhda Sa.

— Я тоже не пойму. Наверное, одна не ходила. Конечно, опасно. Бедная девушка! Столько сволочей… — сокрушается Xanum Nuriyeva.

— Это опасный маршрут. Она не могла туда уйти одна. Это совершенно исключено, — выражает уверенность Natali Sakirkina.

— Красивая женщина. Наверняка одурачили улыбками и заманили. Как срывали сумки из проезжающих машин очаровательные парни, смотрящие прямо в глаза и улыбающиеся. Потом руки из окна, рывок, газ и травмы разной тяжести, — предположила Анна Тютюникова.

— Я думаю, что ее кто-то заманил погулять. У нее был легкий городской рюкзак, куда даже вода не влезет, не говоря о снаряжении для горных прогулок. Кто-то, кто знает русский язык (это 100%, большинство наших не то что турецкого, инглиша не знают), выманил ее в безлюдную местность. На самом деле, судмедэкспертиза и лабораторная база в Турции сильные. Следователи грамотные. Если будет приказ сверху «расследовать», то всё перевернут и найдут и улики, и подозреваемых, — объясняет Maryam Demirel.

Причины смерти туристки

Это всего лишь предположения досужих обывателей. По официальной версии турецких властей, трагедия могла произойти, когда Наталья Сомова пыталась сделать селфи. Они заявили, что существует большая вероятность того, что она потеряла равновесие и упала со скалы.

Поиски продолжались две недели, однако живой Наталью найти не удалось. По требованию прокурора Главной прокуратуры Мармариса, тело 48-летней гражданки России, поднятое сотрудниками береговой охраны, было доставлено вертолетом Главного управления безопасности в Институт судебной медицины провинции Мугла.

Одна из версий гибели Натальи Сомовой — неудачная попытка сделать селфи, которая привела к трагедии Источник: Marmarishaber.net











Турецкие СМИ пишут о том, что точная причина смерти россиянки будет установлена после вскрытия. Пока расследование происшествия продолжается и его результаты еще не опубликованы.

«Не склонен думать, что ее убили»

Турецкие сотрудники правоохранительных органов неохотно говорят на эту тему с журналистами. По сведениям одного из инсайдерских источников MSK1.RU, следователи не считают, что смерть Натальи Сомовой была насильственной.

— По характеру повреждений на теле и другим признакам можно судить, погибла эта женщина сама или была убита. Об этом сообщат эксперты после вскрытия в своем отчете. Я не был на месте происшествия и ничего точно не могу сказать. Детальную информацию получим после этого отчета. Лично я сам не склонен думать, что ее убили. Это опасное место для прогулок, и там случаются трагедии. Не только с русскими туристами, но и с другими иностранцами, и с местными жителями тоже, — сообщил полицейский на условиях анонимности.

Наталью несколько дней искали спасатели Источник: Mugladevrim.com.tr











Действительно, турецкие СМИ писали о туристах, которые пропадали в курортной зоне. Так, 2 июля этого года из отеля в Мармарисе, в том же поселке Ичмелер, пропали трое туристов. Они заблудились в лесополосе. Спустя 4 часа после начала поисков их нашли живыми, но сильно обезвоженными.

Накануне, 6 сентября, в провинции Бодрум в горах потерялся 58-летний житель Турции. Спасатели нашли его живым спустя сутки в лесополосе в горной местности.

9 мая этого года найдена мертвой 73-летняя туристка из Польши. Тело обнаружили в Памуккале, в лесополосе недалеко от античного города Иераполис. Было установлено, что женщина сорвалась с обрыва высотой 75 метров.

Также в августе прошлого года из отеля в Аланье вышла 72-летняя туристка из Германии. Пожилая женщина страдает от болезни Альцгеймера. После 15 дней, не найдя не единой зацепки, спасатели прекратили поиски.

«Люди должны думать о своей безопасности»

Обо всех происшествиях с россиянами, прилетающими на отдых, сразу же становится известно в генконсульстве РФ в Анталье. В дипмиссии выразили обеспокоенность случившимся, так как трагедия с Натальей Сомовой, увы, не единственная.