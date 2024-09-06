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Страна и мир Названы видеосервисы, которые россияне чаще всего смотрят в ежедневно

Названы видеосервисы, которые россияне чаще всего смотрят в ежедневно

Публикуем итоги исследования Mediascope

363
5 комментариев

Аналитики изучили, как и что смотрели пользователи в августе

Стало известно, какие видеоплощадки российские зрители смотрят чаще других в ежедневном режиме. Исследование в августе 2024 года провел Mediascope. По его данным, в лидерах оказались YouTube и «VK видео».

— Количество ежедневных пользователей (DAU) популярных в России видеохостингов, август 2024 года: YouTube — 52 миллиона человек, «VK видео» — 36,8 миллиона человек, Rutube — 5,5 миллиона человек, «Кинопоиск» — 4,1 миллиона человек, — сообщают в исследовании.

Данные приведены без учета SmartTV, а данные Rutube — без учета фонового и внедренного на сторонних площадках просмотра.

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Комментарии
5
Mr. President
6 сентября 2024, 01:43
Понятно что дружественный и аполитичный ютуб - на первом месте. Остальные и рядом не стояли. Хоть заблокайтесь - народ правду будет узнавать всё равно
Mr. President
6 сентября 2024, 01:44
Все знают как у кремлеты с ютубчика подгорает)))
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