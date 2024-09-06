Названы видеосервисы, которые россияне чаще всего смотрят в ежедневно

Стало известно, какие видеоплощадки российские зрители смотрят чаще других в ежедневном режиме. Исследование в августе 2024 года провел Mediascope. По его данным, в лидерах оказались YouTube и «VK видео».
— Количество ежедневных пользователей (DAU) популярных в России видеохостингов, август 2024 года: YouTube — 52 миллиона человек, «VK видео» — 36,8 миллиона человек, Rutube — 5,5 миллиона человек, «Кинопоиск» — 4,1 миллиона человек, — сообщают в исследовании.
Данные приведены без учета SmartTV, а данные Rutube — без учета фонового и внедренного на сторонних площадках просмотра.