Владимир Путин приехал в школу в Кызыле Источник: Кремль. Новости / t.me











Президент России Владимир Путин приехал в одну из школ Тывы, в город Кызыл. Там он провел открытый урок «Разговор о важном». Президент поделился со школьниками своими жизненными приоритетами, рассказал о важности языков и дал советы школьникам.

— Скажу как есть, но пример с меня в этом смысле не бери: я сегодня спал четыре часа. Это маловато. Обычно сплю шесть часов. Ты должен спать нормально, как минимум восемь. У тебя очень много активности, различных видов спорта, поэтому нужно быть в форме. И мне нужно быть в форме, — рассказал Путин на встрече, трансляция которой велась на сайте Кремля.

Президент России отметил, что он спит недостаточно из-за трудностей в организации своего рабочего дня. Он посоветовал спать по восемь часов в сутки.

Президент РФ провел открытый урок для школьников Источник: RIA_Kremlinpool / t.me

Школьники задавали Путину множество вопросов. 16-летняя ученица Жанна поинтересовалась у президента, кем бы он был, если бы не возглавлял Россию.

— Мне трудно представить, как бы я проводил свои обычные дни, если бы я не был президентом, — затруднился ответить он.

Девочка также поинтересовалась, как быть с ее хобби, на которое не всегда хватает времени из-за учебы. Президент посоветовал правильно организовать свой рабочий день, чтобы все успевать. По его словам, чем больше человек делает, тем скорее найдет то, чем он хочет заниматься в жизни.

Многие школьники делились с президентом своими увлечениями. Мальчики рассказывали о спортивных хобби, а Путин поделился главным правилом, которое он сам вынес из дзюдо.

— Есть очень хорошее правило в дзюдо — гибкость во всем. Это очень хорошее правило, применимое и к жизни. Пуля дура — штык молодец, нужно быть готовым к штыку. Важно проявлять гибкость для того, чтобы победить. Когда выходишь на ковер, остаетесь только вы и противник. И в этот момент все зависит лично от тебя. Дзюдо подходит для воспитания мужского характера, — отметил он.

Другие заявления Путина:

Украина не заинтересована в прекращении боевых действий, так как власти опасаются проиграть выборы после отмены военного положения;

Мы защищаем и тех людей, которые живут на Донбассе, и наше общее будущее — будущее России;

Провокация ВСУ в Курской области должна была остановить наступление ВС РФ в Донбассе. Но сделать это не удалось;

Нужно будет переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами. Мы никогда от этого не отказывались;

Участие трансгендеров* (ЛГБТ признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) в женских соревнованиях убивает женский спорт;

Россияне должны знать историю своей страны и гордиться ею. Это важно для нашего будущего;

У нас нет враждебных языков. У нас нет даже враждебных стран. У нас есть только враждебные элиты в некоторых странах.

Говоря о языках, Путин отдельно остановился на интересе России к китайскому и высказался об отношении к английскому.

— Из Китая, кстати говоря, растет интерес к русскому языку, а у нас к китайскому. Члены моей семьи, маленькие, говорят на китайском языке, говорят свободно. Но это не значит, что мы должны забыть свой интерес к английскому языку. Английский язык — великий, — заявил он.

Президент России о языке, который стоит учить Источник: «Смотри» / t.me

Не обошел стороной Владимир Путин и актуальную проблему у молодежи — использование «вейпов»