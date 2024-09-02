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Страна и мир «Пример с меня не бери»: Путин провел урок для школьников — вот, что он им рассказал

«Пример с меня не бери»: Путин провел урок для школьников — вот, что он им рассказал

Мероприятие проходило в школе Тывы

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59 комментариев

Владимир Путин приехал в школу в Кызыле

Президент России Владимир Путин приехал в одну из школ Тывы, в город Кызыл. Там он провел открытый урок «Разговор о важном». Президент поделился со школьниками своими жизненными приоритетами, рассказал о важности языков и дал советы школьникам.

— Скажу как есть, но пример с меня в этом смысле не бери: я сегодня спал четыре часа. Это маловато. Обычно сплю шесть часов. Ты должен спать нормально, как минимум восемь. У тебя очень много активности, различных видов спорта, поэтому нужно быть в форме. И мне нужно быть в форме, — рассказал Путин на встрече, трансляция которой велась на сайте Кремля.

Президент России отметил, что он спит недостаточно из-за трудностей в организации своего рабочего дня. Он посоветовал спать по восемь часов в сутки.

Президент РФ провел открытый урок для школьников

Школьники задавали Путину множество вопросов. 16-летняя ученица Жанна поинтересовалась у президента, кем бы он был, если бы не возглавлял Россию.

— Мне трудно представить, как бы я проводил свои обычные дни, если бы я не был президентом, — затруднился ответить он.

Девочка также поинтересовалась, как быть с ее хобби, на которое не всегда хватает времени из-за учебы. Президент посоветовал правильно организовать свой рабочий день, чтобы все успевать. По его словам, чем больше человек делает, тем скорее найдет то, чем он хочет заниматься в жизни.

Многие школьники делились с президентом своими увлечениями. Мальчики рассказывали о спортивных хобби, а Путин поделился главным правилом, которое он сам вынес из дзюдо.

— Есть очень хорошее правило в дзюдо — гибкость во всем. Это очень хорошее правило, применимое и к жизни. Пуля дура — штык молодец, нужно быть готовым к штыку. Важно проявлять гибкость для того, чтобы победить. Когда выходишь на ковер, остаетесь только вы и противник. И в этот момент все зависит лично от тебя. Дзюдо подходит для воспитания мужского характера, — отметил он.

Другие заявления Путина:

  • Украина не заинтересована в прекращении боевых действий, так как власти опасаются проиграть выборы после отмены военного положения;

  • Мы защищаем и тех людей, которые живут на Донбассе, и наше общее будущее — будущее России;

  • Провокация ВСУ в Курской области должна была остановить наступление ВС РФ в Донбассе. Но сделать это не удалось;

  • Нужно будет переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами. Мы никогда от этого не отказывались;

  • Участие трансгендеров* (ЛГБТ признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) в женских соревнованиях убивает женский спорт;

  • Россияне должны знать историю своей страны и гордиться ею. Это важно для нашего будущего;

  • У нас нет враждебных языков. У нас нет даже враждебных стран. У нас есть только враждебные элиты в некоторых странах.

Говоря о языках, Путин отдельно остановился на интересе России к китайскому и высказался об отношении к английскому.

— Из Китая, кстати говоря, растет интерес к русскому языку, а у нас к китайскому. Члены моей семьи, маленькие, говорят на китайском языке, говорят свободно. Но это не значит, что мы должны забыть свой интерес к английскому языку. Английский язык — великий, — заявил он.

Президент России о языке, который стоит учить

Не обошел стороной Владимир Путин и актуальную проблему у молодежи — использование «вейпов»

— Молодые люди не задумываются об этом. Кажется, что это модно, это круто — курить электронные сигареты, но никто не думает о том, что возникают проблемы с памятью, с общефизическим состоянием, с иммунитетом, — предупредил Путин.

ПО ТЕМЕ
Владимир Путин Открытый урок Президент России Школьники Кызыл
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Комментарии
60
Татьяна 53
2 сентября 2024, 20:01
Если электронные сигареты вредны, то почему тогда они не под запретом или это кому-то нужно.
267039456
2 сентября 2024, 20:56
Главное: - Земля принадлежит богатым, а Родина бедным!
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