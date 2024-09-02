«Был стимул — позор снять». История вагнеровца, который отправился на СВО из колонии и потерял зрение: видео

Боец потерял зрение на СВО и стал массажистом Источник: Дмитрий Крисковец / Е1.RU, Александра Тонку / Городские порталы

Свои боевые медали Садам различает только на ощупь: у него несколько наград за отвагу, которые он получил на СВО. Там же — в зоне спецоперации — он потерял зрение. Его слепота — результат осколочного ранения.



— Где-то через шесть дней я понял, что больше никогда ничего не увижу. Начал учиться жить сам, самостоятельно, прямо в больнице, — вспоминает Садам. — Значит, так суждено, значит, так и должно было быть. В первую очередь я грешить не буду глазами. Во вторую очередь — это [может помочь] замолить так грехи.

Грехи Садама вписаны в судебную картотеку. В 2015-м он с приятелем ограбил ювелирный магазин: сообщники связали продавщиц и вынесли золото на 6 миллионов рублей. Их задержали в другом регионе и приговорили к 8 годам. В колонии Садам вступил в ряды ЧВК «Вагнер».

— Решение было осознанным. Дело вовсе не в условиях, которые были в колонии. Просто кто такой мужик? Он воин. И, когда приходит время, в каждом мужике рождается этот воин, — говорит наш собеседник. — Кроме того, у меня был стимул заодно свою честь и достоинство восстановить. Позор снять. Так сказать, от этого пятна себя очистить. Хотя я и не считаю, что это пятно, но судьба дала мне шанс — и я им воспользовался.



Вернувшись с СВО, Садам первое время жил с семьей в Чечне, а потом переехал на Урал — в город Березовский. Здесь ему помогли оформить инвалидность и пособие. Слепой окончил курсы массажа и снял квартиру под кабинет. Теперь он помогает другим бойцам восстанавливаться после ранений.

