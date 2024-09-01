«Будет закладывать уши, как в самолете». Рассказываем, что видно с самой высокой смотровой площадки России

Выше облаков Источник: пресс-служба Лахта Центра











«Фонтанка» одной из первых побывала на смотровой площадке Лахта Центра.

Сомнений в том, что она станет популярным туристическим аттракционом, нет. Это место возглавит уже сложившееся вокруг небоскреба рекреационно-туристическое пространство вместе с набережной, памятником Петру I, флагштоками и катком. Сам небоскреб постепенно избавили от заборов, и вот уже в середине буднего дня около бизнес-центра гуляют десятки людей.

Попасть на смотровую площадку можно будет через вход № 13 — в суеверия здесь не верят. Он находится со стороны Высотной улицы. Посетителям нужно будет подняться по стилобату (общему цоколю, соединяющему сразу несколько зданий. — Прим. ред.) прямо к небоскребу и пройти досмотр. Система безопасности тут строгая. Преодолев ее, гостям нужно будет идти к стойке ресепшена, затем они смогут оставить вещи в гардеробе и камерах хранения.

1 из 3 Источник: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

Наверх идут две лифтовые кабины вместимостью до 15 человек каждая. Одна доставит на 75-й этаж — в панорамный ресторан, который пока не работает, вторая — на 83-й, где непосредственно располагается площадка. Отдыхающие не будут пересекаться с офисными сотрудниками. Даже если последние захотят попасть в ресторан или на обзорную площадку, им придется выйти и зайти через 13-й вход на общих основаниях и пройти досмотр.

— Это была на самом деле довольно сложная задача. Нужно было сделать так, чтобы обеспечить и комфортную работу офиса, и доступ общественности со всеми требованиями безопасности, — говорят в Лахта Центре.

По замыслу организаторов, люди будут подниматься небольшими группами и проводить наверху определенное время. Так сделают для того, чтобы происходила ротация групп и не скапливалась толпа, иначе осмотр может быть некомфортным.

— Мы тестируем варианты, как будет удобно. Хотим отработать все возможные сценарии заранее, чтобы после открытия уже не было накладок и нюансов, — отмечают в Лахта Центре.

Лифт поднимается на 83-й этаж, то есть на 346 метров, почти бесшумно. Он преодолевает это расстояние чуть меньше, чем за минуту. Пока едешь, можно разглядывать анимированную гигапиксельную панораму летнего Петербурга.

— Только будет закладывать уши, как в самолете, — предупредили «Фонтанку». Действительно, заложило — на пути как туда, так и обратно.

В лифте проведете меньше минуты Источник: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»











Сверху открывается впечатляющий вид на весь город: от близлежащих жилых высоток разных геометрических форм до исторического центра, но все очень маленькое — как на самом большом макете России. Если приблизиться к фасаду вплотную, видна благоустроенная набережная, флагштоки, строящаяся железнодорожная платформа Новая Лахта, Лахтинский разлив, но большую часть обзора составляет Финский залив и бескрайнее небо.

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Предполагается, что гости смогут не только насладиться видом, но и послушать экскурсию про историю строительства Лахта Центра и городские достопримечательности, которые увидят с высоты.

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Само пространство смотровой площадки занимает четыре этажа в высоту. По периметру установлены три панорамных стеклянных лифта, в которых посетители смогут подняться еще выше — на 86-й этаж, предпоследний. Его верхняя точка соответствует высоте 365 метров. Запомнить легко — как количество дней в году.

Стоимость билета пока не определена, как и дата официального открытия. После того, как завершатся подготовительные работы, площадку «обкатают» и устранят все выявленные недочеты, чтобы встретить гостей максимально подготовленными. Показать приготовления в Лахта Центре решили еще и потому, что в Сети уже активизировались мошенники, которые продают фальшивые билеты на башню или распространяют ложную информацию. Например, желая увеличить число подписчиков, сообщают о бесплатных посещениях. В Лахта Центре борются с такой самодеятельностью и призывают доверять только информации с официальных сайта и соцсетей.

Также организаторы продумывают варианты на случай непогоды — что делать, когда небо плотно затянуто облаками и с башни ничего не видно.

— Уверены, что вне зависимости от погоды впечатления от посещения комплекса гарантированы. Механика и условия возврата билета тем не менее прорабатываются. Это тоже вопрос, который мы должны решить, чтобы все было доброжелательно по отношению к посетителям, — говорят в Лахта Центре.

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Если вспомнить о том, как решают такие вопросы на подобных смотровых площадках в мире, тот тут разный подход. В лондонском Шарде, например, есть «гарантия вида»: если из-за плохой погоды посетитель не сможет увидеть хотя бы три из пяти главных достопримечательностей, ему поменяют билет на ваучер с открытой датой, который будет действителен как минимум три месяца. А вот в башне «Бурж Халифа» билеты невозвратные. В Лахта Центре планируют найти баланс.

— Если человек попал в Петербург всего на два дня, то вне зависимости от погоды он стремится посетить запланированные достопримечательности. Мы же приезжаем, например, в Сочи, а там туман. Потратили время, ничего не увидели, но какие-то впечатления остались, — отмечают в Лахта Центре. — К слову о погодных явлениях: молний бояться не стоит. Хоть они и часто бьют по зданию, оно заземлено.

Добраться до небоскреба можно от станции метро «Беговая»: на общественном транспорте (автобусы № 101, 112, 120, 211, 216, 216А, 303, 600), электросамокатах (у бизнес-центра есть для них виртуальная парковка) или пешком, меньше чем за полчаса.

Кстати, в здании есть еще одна обзорная площадка. Она расположена ниже и предназначена для приема официальных делегаций и переговоров. Видеть ее россияне, да и жители других стран, могли во время экскурсии президента РФ Владимира Путина по Лахта Центру, которая прошла в день его встречи с руководителями международных информагентств.

Тогда же председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер показал главе государства многофункциональное здание. Это такое горизонтальное здание по соседству с небоскребом, которое тоже будет доступно посетителям.

— Конечно, безопасности будет уделяться большое внимание, но оно будет открыто для людей, — обещают там.

Внутри уже построили планетарий в виде огромного шара с зеркальной поверхностью и трансформируемый концертный зал на 500 человек. Он уже принял в тестовом режиме несколько закрытых мероприятий.

На некоторых этажах многофункционального здания расположились офисные помещения, на нижнем уровне появятся небольшие магазины и кафе. Одно, с выходом на улицу, откроется напротив планетария. С потенциальными арендаторами в условиях конфиденциальности ведутся переговоры.

1 из 3 Источник: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»