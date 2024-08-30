Спела с Тимберлейком и исполнила мечту мужа: как россиянка отдохнула в Амстердаме

Семья успела исполнить сразу две мечты — погулять по Амстердаму и побывать на концерте у мировой звезды Источник: Мария Романова











Пока одни россияне в отпуске привычно штурмуют турецкие пляжи и стоят в очереди за чурчхелой на сочинских рынках, другие устраивают себе настоящие приключения в Европе. Лариса Иноятова из Тюмени вместе с супругом отправились в Амстердам, чтобы исполнить свою мечту — погулять по городу пряничных домиков и потанцевать на концерте Джастина Тимберлейка. Для этого паре пришлось преодолеть много трудностей, но оно того точно стоило. Публикуем авторскую колонку о необычном путешествии семьи Иноятовых.

За отпуск мы побывали сразу в четырех странах, но основной нашей целью был всё-таки Амстердам. Во-первых, о Нидерландах еще со школьной скамьи мечтал мой муж, а во-вторых, там планировался концерт моего любимого артиста — Джастина Тимберлейка. И вот когда мы узнали, что наши мечты можно совместить, стали планировать поездку.

Тюменка показала, как провела отпуск мечты с мужем Источник: Лариса Иноятова

Готовились полгода

Готовиться мы начали за полгода до отъезда. Так проще спланировать всю дорогу и финансы. Еще в феврале я купила билеты на концерт. Потом начала мониторить авиабилеты. И так постепенно мы что-то докупали, выстраивали свой маршрут.

Из-за того, что сейчас практически невозможно спокойно долететь из точки «А» в точку «Б», пришлось брать билеты так, что нам за девять дней путешествия предстояло посетить четыре страны. Было это нелегко, поскольку возникал вопрос с визой. Мы просто не понимали, как ее получить в нынешней ситуации. Знали только о существовании огромного количества чат-ботов, чтобы ловить слоты на запись получения визы. И, к счастью, у нас всё получилось.

К слову, оплата билетов и гостиниц тоже была не без сложностей, поскольку российские банковские карты не принимались, требовалась иностранная. Нам пришлось обращаться к посредникам, которые за небольшую комиссию были готовы помочь нам в решении любой задачи.

План поездки был один: попасть на концерт. Всё остальное — попутные и прекрасные моменты.

Тем не менее наш маршрут состоял из четырех стран: из Казани мы отправились в Белград, оттуда в Париж, а потом уже в Амстердам и по дороге домой в Стамбул.

«Мы везде опоздали»

Но и тут без приключений не обошлось. У нас задержали самый первый самолет на семь часов. Нам только потом рассказали, что это случилось из-за забастовки в Стамбуле. Наши пилоты просто не смогли вовремя прилететь за нами. А чтобы вы понимали, следующая пересадка до Парижа — через пять часов. То есть мы везде опоздали. Билетов больше не было, и мы задержались в Белграде на полтора дня.

Источник: Лариса Иноятова











Источник: Лариса Иноятова











На Париж мы отводили два дня, но по итогу нам осталось там погулять только несколько часов.

И хотя всё пошло не по плану, мы максимально сохраняли позитивный настрой. Пока были в Белграде, много гуляли, ходили по экскурсиям, посетили старейшую крепость.

Париж надо было успеть посмотреть всего за четыре часа. Поэтому мы сразу отправились к Эйфелевой башне. Нам повезло, что за день до этого было закрытие Олимпийских игр и там уже никого не было. Практически безлюдная площадь, мы предоставлены сами себе. Какие впечатления башня произвела на нас? Невероятные! Она огромная! Потрясающая! Мы видели ее только в кино и на открытках, а теперь она перед нами! Конечно, это непередаваемые эмоции.

Источник: Лариса Иноятова











Источник: Лариса Иноятова











Триумфальная арка была недалеко, но мы решили, что не будем куда-то бежать, спешить, а спокойно прогуляемся по городу в другой раз. Лучше мы сюда вернемся еще и познакомимся со знаковыми местами Парижа в спокойной обстановке, с наслаждением. А еще, поскольку мы жили недалеко, успели увидеть дворец инвалидов — тоже местная достопримечательность.

Источник: Лариса Иноятова











Источник: Лариса Иноятова











Дальше из Парижа мы сели на поезд и отправились в Амстердам.

«Джастин Тимберлейк обратил на меня внимание»

Амстердам, конечно, нас поразил своей архитектурой, красотой, культурой. И хоть мы и так знали, что там много велосипедов, но когда оказались в городе, то всё равно были поражены их количеством. Их там тысячи…

Источник: Лариса Иноятова











Источник: Лариса Иноятова











Мы взяли велоэкскурсию и отправились на прогулку, любовались пряничными домиками, каналами, пробовали знаменитую селедку, вафли.

Источник: Лариса Иноятова











Источник: Лариса Иноятова











Но больше всего, что меня впечатлило — это, конечно, концерт Джастина Тимберлейка. Это ни с чем не сравнить. Попасть на концерт звезды мирового уровня, своего кумира… не просто концерт, а невероятное шоу, где у нас были места в VIP-зоне прямо у сцены. Джастин пел для нас на расстоянии вытянутой руки. Это праздник. Феерия. Помимо всего этого нам еще дали мерч на память.

Источник: Лариса Иноятова











Но самое большое мое эмоциональное потрясение связано, конечно, с тем, что Джастин Тимберлейк удостоил меня своим вниманием. Это дорогого стоит. Он заметил меня, прыгнул ко мне. Мы вместе зачитали рэп. Это навсегда останется в моей памяти.

Источник: Лариса Иноятова











Я помню, что когда Джастин выбрал меня, чтобы спеть песню вместе, то почувствовала огромную радость, но при этом у меня не было большого волнения. Я была уверена в себе. Я знала слова песни, поэтому спокойно его поддержала, как будто каждый день пою с Джастином. Все вокруг начали кричать, визжать, снимать это на видео.Так что это событие останется не только в моей памяти.

Источник: Лариса Иноятова











Источник: Лариса Иноятова

Самая большая наша ошибка — поездка в Стамбул после концерта. После такого спектра эмоций у нас Турция уже не вызывала никаких впечатлений, даже глаз ни за что не цеплялся. Мы закладывали на Стамбул два дня, но напрасно, он совершенно никак не отложился у нас в памяти после пережитого в Белграде, Париже и Амстердаме.

Что же касается денег, то хочу сказать: мы не потратили миллионов. Наша поездка обошлась нам в сумму, соизмеримую с обычной путевкой в Турцию на семью. Зато мы оба побывали в Европе, исполнили мечты друг друга. И оно того стоило!

А вы бы рискнули отправиться в такое сложное путешествие ради мечты? Всего проголосовало: 37 Да Нет

Лариса Иноятова Жительница Тюмени