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Страна и мир Японец 11 лет каждую неделю погружается в океан, чтобы найти свою жену

Японец 11 лет каждую неделю погружается в океан, чтобы найти свою жену

Юко числится пропавшей без вести после сильного землетрясения 2011 года

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11 комментариев

Ясуо Такамацу последние 11 лет каждую неделю ныряет в океан. Он не теряет надежды найти останки своей супруги Юко, 13 лет назад пропавшей после Великого восточно-японского землетрясения.

11 марта 2011 года Юко была на работе в банке в деревне Онагава, когда землетрясение у восточного побережья Японии вызвало сильное цунами. Последнее, что она успела — отправить мужу сообщение: «Ты в порядке? Я хочу домой». Сотрудников банка вывели на крышу, но волна оказалась непредсказуемо высокой, и здание полностью ушло под воду.

То землетрясение унесло жизни почти 20 тысяч человек, больше 2,5 тысячи числятся пропавшими без вести. Среди них и Юко. Ее последнее сообщение и желание оказаться дома с мужем не дают покоя Ясуо. Он два года искал ее на суше, а в 2013-м занялся дайвингом, чтобы найти останки Юко в океане. За прошедшие годы он опускался под воду сотни раз, но каждый — безрезультатно.

— Я считаю, что важно продолжать поиски и не сдаваться. Я уверен, что она до сих пор этого хочет, и я хочу вернуть ее домой, — говорил он в интервью СМИ.

Даже спустя столько времени Ясуо цепляется за надежду однажды под волнами океана найти свою Юко.

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Комментарии
11
солдат
30 августа 2024, 10:46
Молодец мужик ... настоящий самурай ... никогда не надо отчаиваться ...
Гость
30 августа 2024, 10:36
1. Как это связано с Новосибирском? 2. Зачем ему это?
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