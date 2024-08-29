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Страна и мир истории «Помидор вырастил — угля купил»: как живет обладатель самого большого томата и почему не сможет оставить себе приз

«Помидор вырастил — угля купил»: как живет обладатель самого большого томата и почему не сможет оставить себе приз

Подаренную «Ниву» огородник решился продавать

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2 комментария

Александр Терехов на награждении

В прошлые выходные в Минусинске Красноярского края отметили воистину самый главный день в году — День минусинского помидора. По традиции разыграли конкурс на самый большой томат. Победил овощ-переросток весом 2,7 килограмма Александра Терехова. Мы пообщались с ним и узнали, чего стоило вырастить такого гиганта, есть ли секрет по взращиванию исполинских овощей, а также как победитель живет на скромную пенсию, кого благодарит за чудо-семена и почему конкурс уже не тот.

«У Всевышнего попросил, чтобы помидор был крупнее, чем у Щербининой»

Александр Терехов — опытный участник конкурса на самый большой помидор. Он отправляет на городское состязание свои томаты с 2013 года. Но при этом никогда специально к нему не готовится — помидоры ему в первую очередь нужны для выживания. Сейчас он высаживает целые томатные плантации: 30 корней в теплицу и еще 200 — на улицу. И не просто так.

— Дочка спрашивает: «Пап, ну зачем тебе столько?» А я помидор вырастил — продал — сразу угля купил, дров, на нужды машины кое-какие деньги направил. Короче, надеяться на государство нечего, справляемся маленько сами. Минимальная пенсия — это же ужас! Как сейчас можно прожить? Все в основном на рынке сидят и торгуют. А так никто бы туда не пошел — это всё от нужды! Поэтому любить надо землю — она отблагодарит, — объясняет Александр Терехов.

На пенсию он ушел восемь лет назад. Сейчас она составляет всего 17 тысяч рублей. И это еще ничего, рассказывает Александр Терехов, у многих знакомых и того меньше — всего 14. До выхода на заслуженный отдых работал водителем автобуса, но получал серую зарплату. Руководство не хотело платить лишние налоги, поэтому официально Терехов получал минимально допустимый оклад. А поэтому рассчитывать на большую пенсию не приходится. В советское время работал на комбинате шелковых тканей, а после — водителем на предприятии, занимавшемся мелиорацией земель, но сейчас это особо нигде не учитывается.

Любовь к помидорам нашему герою привила еще мама, и с 1982 года Терехов каждый сезон с особым трепетом высаживает у себя эти овощи. У него есть две сестры, но у тех такого рвения к томатам нет. Единственная дочь Александра вместе с мужем тоже активно занимается огородничеством, но, смеется он, «у них не получается пока меня обогнать».

При этом особого секрета по выращиванию овощей-гигантов у Терехова нет. Достаточно качественно поливать, пасынковать, а все остальные советы берет из интернета. Правда, помидор-победитель у него, можно считать, намоленный.

— У Всевышнего попросил, чтобы мой помидор был крупнее, чем у Щербининой (садовод Наталья Щербинина, победительница прошлых лет. Ей принадлежал рекорд конкурса — томат в 2 килограмма 270 граммов). Ну вот и получилось. Но и пахать, конечно, надо.

— У вас он прямо значительно больше получился, чем у Щербининой.

— Ну, видать, просил так (смеется).

А вот и сам гигант

Кстати, это вторая победа Александра на конкурсе. Впервые он побеждал еще шесть лет назад:

— Когда я выиграл в 2018 году, помидор был 1648 граммов. В принципе, это небольшой вес, но год был очень плохой у всех. Сейчас дочь выращивает томаты по кило-полтора. Они тогда тоже участвовали в конкурсе, но рано помидоры срезали и второе место заняли.

Тот год, несмотря на победу, вспоминает не без печали. Тогда у него не стало жены. Причина смерти прозвучала как безапелляционный приговор — оторвался тромб.

«Это же такой труд!»

Победой, как говорит Александр Терехов, он обязан не только божьей помощи. Ему вовремя попали в руки качественные семена от «очень хороших людей», которые занимаются выведением разных сортов помидоров, — от Медведевых. А знакомство произошло совершенно случайно, благодаря дочери. Она работает администратором в медцентре, куда на прием пришел глава семейства томатных «заводчиков» Михаил Медведев.

— Они разговорились, и дочь сказала, что отец помидорами занимается, она ему помогла чем-то, и он в ответ сказал: «Ну пускай приезжает, я ему семена дам». Я только взял их у него — и тут же выиграл. Это было еще в 2018 году. Проходит шесть лет, я опять беру у него семена, и опять получается результат огромный. Они сами торгуют семенами, 240 сортов выводят! Они в хорошем смысле настолько этим делом увлечены, столько всего рассказывают! Мы встречались вместе на празднике, я благодарил, конечно. Я так и сказал: «Честное слово, если бы не вы, меня бы здесь не было», — рассказывает наш герой.

А сорт этот — «Гигант Фарина». Помидоры этого чудо-вида оказались тяжелыми, мясистыми и вкусными. Но Александр Терехов до последнего не мог поверить, что можно вырастить двухкилограммовые томаты. Поэтому прошлый успех рекордсменки Натальи Щербининой тоже подвергал скепсису.

— Смотрю: у нее помидоры по два килограмма, ну как такое можно вырастить?! Не понимал. А вот сейчас начал свои измерять и думаю: ну если два килограмма будет, значит, и Щербинина свой вырастила без всяких-всяких [добавок]. А тут получился такой вес — у нас арбузики минусинские весят под три килограмма, а тут помидор! — восторгается знаток помидоров.

Очень важно правильно подобрать сорт

Качество семян, конечно, бесспорное, но нельзя не отметить и работу самого Терехова.

— Это же такой труд! Посеять, потом март, и пошел-пошел! Носишься туда-сюда с лейкой. Кто занимается — тот понимает. Любой труд тяжелый. Но если бы не пришлось отдавать сразу на конкурс, а подождать еще пару дней, то мог бы достичь и трех. Но был риск, что плод просто полопается, — поведал пенсионер.

Помидоры, кстати, не единственное, что выращивает минусинец. На его участке растут морковь, свекла, много картофеля и плодовых деревьев.

«Смогу пристроечку сделать»

Несмотря на активный рост помидоров-исполинов, Александр Терехов вовсе не рассчитывал на победу и приятно ей удивился. Правда, радость немного омрачила непривычная организация самого праздника. Вручение новенькой «Нивы» с прицепом прошло не без шероховатостей, сетует победитель.

— Лучше было, когда этим делом занимался чисто Минусинск. А сейчас этим занимается край, и стало намного хуже. Машину только в 10 часов вечера забрал: поздно, темно, там «Нива» совсем другая, новой модификации, кое-как разобрался. Еще этот прицеп, на празднике машин много, всё перекрыто, в общем, намучился. Но всё равно приятно, — говорит Александр Терехов.

А помидоров-то на этом столе сколько!

Кататься на новой машине наш герой не будет — не может оставить себе этот шикарный подарок, так как очень нужны деньги. Но очень рад, что на вырученные средства появится возможность немного привести в порядок жилье.

— Я продавать [«Ниву»] буду. Потому что у меня дома очень много затрат материальных, на пенсию надеяться нечего, а так смогу пристроечку сделать, — делится планами Александр.

Машина немного улучшит финансовое положение мужчины

Пристройка ему нужна, чтобы немного расширить жилище. Сейчас его дом состоит только из двух маленьких комнаток. На земле, кстати, Александр Терехов жил не всегда. В 1996 году его сюда долгими уговорами увела жена из благоустроенной квартиры — ей нравилось заниматься огородничеством, а ему — высаживать помидоры.

Сейчас в распоряжении Александра Терехова «Жигули» с прицепом. Подаренную машину на конкурсе в 2018 году он тоже не смог оставить — расплатился ею за кредит покойной супруги — она брала заем на обустройство отопления в доме.

Помидоры воистину прославили город

Победитель гордится тем, что его город так прославили помидоры и что каждый год на конкурс заявляется всё больше участников. А его томат, кстати, скоро могут признать самым большим во всей России.

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Помидор Минусинский помидор Минусинский район Минусинск
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Комментарии
2
варенник
29 августа 2024, 15:09
"У Всевышнего попросил, чтобы мой помидор был крупнее" Лучше бы прибавку к пенсии попросил... точно помогло бы!
Гость
29 августа 2024, 15:09
У меня тоже большие помидоры.
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