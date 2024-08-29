«Помидор вырастил — угля купил»: как живет обладатель самого большого томата и почему не сможет оставить себе приз

Александр Терехов на награждении Источник: администрация Минусинска











В прошлые выходные в Минусинске Красноярского края отметили воистину самый главный день в году — День минусинского помидора. По традиции разыграли конкурс на самый большой томат. Победил овощ-переросток весом 2,7 килограмма Александра Терехова. Мы пообщались с ним и узнали, чего стоило вырастить такого гиганта, есть ли секрет по взращиванию исполинских овощей, а также как победитель живет на скромную пенсию, кого благодарит за чудо-семена и почему конкурс уже не тот.

«У Всевышнего попросил, чтобы помидор был крупнее, чем у Щербининой»

Александр Терехов — опытный участник конкурса на самый большой помидор. Он отправляет на городское состязание свои томаты с 2013 года. Но при этом никогда специально к нему не готовится — помидоры ему в первую очередь нужны для выживания. Сейчас он высаживает целые томатные плантации: 30 корней в теплицу и еще 200 — на улицу. И не просто так.

— Дочка спрашивает: «Пап, ну зачем тебе столько?» А я помидор вырастил — продал — сразу угля купил, дров, на нужды машины кое-какие деньги направил. Короче, надеяться на государство нечего, справляемся маленько сами. Минимальная пенсия — это же ужас! Как сейчас можно прожить? Все в основном на рынке сидят и торгуют. А так никто бы туда не пошел — это всё от нужды! Поэтому любить надо землю — она отблагодарит, — объясняет Александр Терехов.

На пенсию он ушел восемь лет назад. Сейчас она составляет всего 17 тысяч рублей. И это еще ничего, рассказывает Александр Терехов, у многих знакомых и того меньше — всего 14. До выхода на заслуженный отдых работал водителем автобуса, но получал серую зарплату. Руководство не хотело платить лишние налоги, поэтому официально Терехов получал минимально допустимый оклад. А поэтому рассчитывать на большую пенсию не приходится. В советское время работал на комбинате шелковых тканей, а после — водителем на предприятии, занимавшемся мелиорацией земель, но сейчас это особо нигде не учитывается.

Любовь к помидорам нашему герою привила еще мама, и с 1982 года Терехов каждый сезон с особым трепетом высаживает у себя эти овощи. У него есть две сестры, но у тех такого рвения к томатам нет. Единственная дочь Александра вместе с мужем тоже активно занимается огородничеством, но, смеется он, «у них не получается пока меня обогнать».

При этом особого секрета по выращиванию овощей-гигантов у Терехова нет. Достаточно качественно поливать, пасынковать, а все остальные советы берет из интернета. Правда, помидор-победитель у него, можно считать, намоленный.

— У Всевышнего попросил, чтобы мой помидор был крупнее, чем у Щербининой (садовод Наталья Щербинина, победительница прошлых лет. Ей принадлежал рекорд конкурса — томат в 2 килограмма 270 граммов). Ну вот и получилось. Но и пахать, конечно, надо.

— У вас он прямо значительно больше получился, чем у Щербининой.

— Ну, видать, просил так (смеется).

А вот и сам гигант Источник: администрация Минусинска











Кстати, это вторая победа Александра на конкурсе. Впервые он побеждал еще шесть лет назад:

— Когда я выиграл в 2018 году, помидор был 1648 граммов. В принципе, это небольшой вес, но год был очень плохой у всех. Сейчас дочь выращивает томаты по кило-полтора. Они тогда тоже участвовали в конкурсе, но рано помидоры срезали и второе место заняли.

Тот год, несмотря на победу, вспоминает не без печали. Тогда у него не стало жены. Причина смерти прозвучала как безапелляционный приговор — оторвался тромб.

«Это же такой труд!»

Победой, как говорит Александр Терехов, он обязан не только божьей помощи. Ему вовремя попали в руки качественные семена от «очень хороших людей», которые занимаются выведением разных сортов помидоров, — от Медведевых. А знакомство произошло совершенно случайно, благодаря дочери. Она работает администратором в медцентре, куда на прием пришел глава семейства томатных «заводчиков» Михаил Медведев.

— Они разговорились, и дочь сказала, что отец помидорами занимается, она ему помогла чем-то, и он в ответ сказал: «Ну пускай приезжает, я ему семена дам». Я только взял их у него — и тут же выиграл. Это было еще в 2018 году. Проходит шесть лет, я опять беру у него семена, и опять получается результат огромный. Они сами торгуют семенами, 240 сортов выводят! Они в хорошем смысле настолько этим делом увлечены, столько всего рассказывают! Мы встречались вместе на празднике, я благодарил, конечно. Я так и сказал: «Честное слово, если бы не вы, меня бы здесь не было», — рассказывает наш герой.

А сорт этот — «Гигант Фарина». Помидоры этого чудо-вида оказались тяжелыми, мясистыми и вкусными. Но Александр Терехов до последнего не мог поверить, что можно вырастить двухкилограммовые томаты. Поэтому прошлый успех рекордсменки Натальи Щербининой тоже подвергал скепсису.

— Смотрю: у нее помидоры по два килограмма, ну как такое можно вырастить?! Не понимал. А вот сейчас начал свои измерять и думаю: ну если два килограмма будет, значит, и Щербинина свой вырастила без всяких-всяких [добавок]. А тут получился такой вес — у нас арбузики минусинские весят под три килограмма, а тут помидор! — восторгается знаток помидоров.

Очень важно правильно подобрать сорт Источник: администрация Минусинска











Качество семян, конечно, бесспорное, но нельзя не отметить и работу самого Терехова.

— Это же такой труд! Посеять, потом март, и пошел-пошел! Носишься туда-сюда с лейкой. Кто занимается — тот понимает. Любой труд тяжелый. Но если бы не пришлось отдавать сразу на конкурс, а подождать еще пару дней, то мог бы достичь и трех. Но был риск, что плод просто полопается, — поведал пенсионер.

Помидоры, кстати, не единственное, что выращивает минусинец. На его участке растут морковь, свекла, много картофеля и плодовых деревьев.

«Смогу пристроечку сделать»

Несмотря на активный рост помидоров-исполинов, Александр Терехов вовсе не рассчитывал на победу и приятно ей удивился. Правда, радость немного омрачила непривычная организация самого праздника. Вручение новенькой «Нивы» с прицепом прошло не без шероховатостей, сетует победитель.

— Лучше было, когда этим делом занимался чисто Минусинск. А сейчас этим занимается край, и стало намного хуже. Машину только в 10 часов вечера забрал: поздно, темно, там «Нива» совсем другая, новой модификации, кое-как разобрался. Еще этот прицеп, на празднике машин много, всё перекрыто, в общем, намучился. Но всё равно приятно, — говорит Александр Терехов.

А помидоров-то на этом столе сколько! Источник: администрация Минусинска











Кататься на новой машине наш герой не будет — не может оставить себе этот шикарный подарок, так как очень нужны деньги. Но очень рад, что на вырученные средства появится возможность немного привести в порядок жилье.

— Я продавать [«Ниву»] буду. Потому что у меня дома очень много затрат материальных, на пенсию надеяться нечего, а так смогу пристроечку сделать, — делится планами Александр.

Машина немного улучшит финансовое положение мужчины Источник: администрация Минусинска











Пристройка ему нужна, чтобы немного расширить жилище. Сейчас его дом состоит только из двух маленьких комнаток. На земле, кстати, Александр Терехов жил не всегда. В 1996 году его сюда долгими уговорами увела жена из благоустроенной квартиры — ей нравилось заниматься огородничеством, а ему — высаживать помидоры.

Сейчас в распоряжении Александра Терехова «Жигули» с прицепом. Подаренную машину на конкурсе в 2018 году он тоже не смог оставить — расплатился ею за кредит покойной супруги — она брала заем на обустройство отопления в доме.

Помидоры воистину прославили город Источник: администрация Минусинска











Победитель гордится тем, что его город так прославили помидоры и что каждый год на конкурс заявляется всё больше участников. А его томат, кстати, скоро могут признать самым большим во всей России.