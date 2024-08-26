Порнография, наркотики, ОПГ — Павла Дурова обвинили в 12 преступлениях: новости 26 августа

Дурова задержали, как только он сошел с самолета во Франции Источник: Павел Дуров / T.me











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 26 августа.

Дело Павла Дурова

Французская прокуратура озвучила полный список преступлений, в которых обвиняют Павла Дурова. В списке 12 пунктов, среди них:

соучастие в администрировании онлайн-платформы для проведения незаконных сделок организованных групп;

соучастие в мошенничестве в составе организованных преступных группировок;

соучастие в распространении наркотиков и в киберпреступлениях;

соучастие в хранении порнографического контента с несовершеннолетними;

предоставление криптологических услуг, направленных на обеспечение функций конфиденциальности без соответствующего декларирования;

отказ передать по запросам правоохранительных органов информацию или документы, необходимые для проведения и использования расследования.

Дело также прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон.

— Арест президента Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Оно остается за судьями, — написал Макрон в соцсети X.

В ООН отказались комментировать арест Дурова. В Еврокомиссии заявили, что это дело Франции.

Ход СВО

Украинские беспилотники атаковали Саратовскую область. В Энгельсе БПЛА попал в крышу дома на улице Пушкина, в Саратове — в ЖК «Волга Скай». Пострадали несколько человек.

Как сообщил губернатор, жителям пострадавших квартир предоставят жилье. Он обещал, что в ближайшее время оценят ущерб и выплатят людям компенсацию. Подробнее о происшествии можно почитать в онлайн-трансляции.

Также беспилотники сбили над Курской областью, по два БПЛА — над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному дрону уничтожены над Орловской и Рязанской областями.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о закрытии еще трех приграничных сёл в связи со сложной оперативной обстановкой.



Вскоре по всей Украине прошли массовые прилеты. В стране начались перебои с электричеством, водоснабжением и работой транспорта. Минобороны РФ сообщило, что военные нанесли массированный удар по энергетическим объектам на Украине.

Обзор ситуаций в обеих странах вы можете прочитать в специальном материале.

Пожар в Крыму

В крымской Феодосии вспыхнул мощный лесной пожар. Его площадь быстро выросла до 75 гектаров, местных жителей эвакуировали. На тушение направлены более 380 пожарных и 105 единиц техники.

Пожар в Крыму Источник: МЧС России

Экономика

Путин провел совещание по вопросам экономики. Говоря о планах до 2030 года, Путин подчеркнул, что экономическую базу необходимо укреплять «для успешного завершения специальной военной операции».

— Это, как не раз уже говорил, главное, основное условие для реализации долгосрочных планов развития России, — сказал Путин.

Также он сообщил, что экономика продолжает расти хорошими темпами. Так, за полгода оборот розничной торговли увеличился на 8,8%.

— Такой результат главным образом поддерживается ростом зарплат, — сказал президент.

За январь — май рост заработных плат составил 10,1%. Параллельно в стране фиксируется рекордно низкая безработица.

Другие новости

Дмитрий Песков прокомментировал заявления о том, что вторжение ВСУ в Курскую область сорвало переговоры между Москвой и Киевом. Песков сообщил, что никаких конфиденциальных переговоров между странами не было, а сейчас тема переговоров и вовсе потеряла актуальность.

Путин поручил профинансировать подразделения теробороны в Белгородской, Брянской и Курской областях.

Власти Курской области утвердили порядок выплат пособий для пострадавших в чрезвычайных ситуациях. За тяжкий или средний вред здоровью полагается выплата в 600 тысяч рублей, за легкий — 300 тысяч. В случае гибели родственника семьи получат полтора миллиона рублей, которые разделят между всеми поровну.