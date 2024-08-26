«Решение за судьями»: президент Франции рассказал, за что задержали Павла Дурова

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, почему основателя Telegram Павла Дурова арестовали. Он заверил, что политика тут не причем. Этот шаг был сделан в рамках судебного расследования.
— Арест президента Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Оно остается за судьями, — написал Макрон в соцсети X.
По его словам, Франция остается приверженицей свободы слова, мнений, предпринимательства и инноваций.
По данным Reuters, Дурова обвиняют в отказе от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений в Telegram.
Создателя Telegram Павла Дурова арестовали во французском аэропорту Ле Бурже, куда он прибыл из Азербайджана, в компании женщины и телохранителя. На него был выписан ордер на обыск, выданный Национальным управлением судебной полиции на основании предварительного расследования. Предполодительной спутниуей Дурова была 24-летняя геймер и криптокоуч Юлия Вавилова. Она публиковала фотографии из стран, в которых на тот момент находился основатель Telegram. На одном из кадров можно заметить мужчину, похожего на его охранника.