«Решение за судьями»: президент Франции рассказал, за что задержали Павла Дурова

Павла Дурова арестовали после поездки в Азербайджан Источник: Павел Дуров / T.me











Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, почему основателя Telegram Павла Дурова арестовали. Он заверил, что политика тут не причем. Этот шаг был сделан в рамках судебного расследования.



— Арест президента Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Оно остается за судьями, — написал Макрон в соцсети X.

Макрон опубликовал пост об аресте Павла Дурова Источник: Эмануэль Макрон / X (Twitter)











По его словам, Франция остается приверженицей свободы слова, мнений, предпринимательства и инноваций.



По данным Reuters, Дурова обвиняют в отказе от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений в Telegram.