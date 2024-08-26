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Страна и мир Задержание Павла Дурова «Решение за судьями»: президент Франции рассказал, за что задержали Павла Дурова

«Решение за судьями»: президент Франции рассказал, за что задержали Павла Дурова

Макрон уверяет, что политика не причем

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2 комментария
Павла Дурова арестовали после поездки в Азербайджан

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, почему основателя Telegram Павла Дурова арестовали. Он заверил, что политика тут не причем. Этот шаг был сделан в рамках судебного расследования.

— Арест президента Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Оно остается за судьями, — написал Макрон в соцсети X.

Макрон опубликовал пост об аресте Павла Дурова

По его словам, Франция остается приверженицей свободы слова, мнений, предпринимательства и инноваций.

По данным Reuters, Дурова обвиняют в отказе от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений в Telegram.

Создателя Telegram Павла Дурова арестовали во французском аэропорту Ле Бурже, куда он прибыл из Азербайджана, в компании женщины и телохранителя. На него был выписан ордер на обыск, выданный Национальным управлением судебной полиции на основании предварительного расследования. Предполодительной спутниуей Дурова была 24-летняя геймер и криптокоуч Юлия Вавилова. Она публиковала фотографии из стран, в которых на тот момент находился основатель Telegram. На одном из кадров можно заметить мужчину, похожего на его охранника.

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Комментарии
3
Eaglе
26 августа 2024, 21:58
Отлiтчно, zшникам и прочим приспешникам теперь хоть телегой запретят пользоваться. Опять вернуцца на голубину почту)))
Гость
26 августа 2024, 21:57
Доброе утро. Вы в целом как? Я почитаю книгу и спать пойду.
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Корреспондент NGS42.RU
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