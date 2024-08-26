«У многих пластические операции»: скрипачка рассказала, как на самом деле живут в Саудовской Аравии

Анна Аберле музыкант из Тюмени

Вы когда-нибудь были в Саудовской Аравии? Если да, то поделитесь мнением в комментариях Источник: Анна Аберле, Дмитрий Гладышев











На планете до сих пор есть места, о которых мало что известно. Тем интереснее там побывать! Например, Саудовская Аравия. Страна открылась для туристов всего пять лет назад и о чудесах арабского мира знает малое количество людей. Анна Аберле — как раз из их числа. Она — профессиональная скрипачка и два года жила и работала в этом государстве. О том, как в Саудовской Аравии устроено общество, насколько строгие нравы, как живут люди, много ли зарабатывают, какие праздники отмечают и как справляются с дикой жарой, Анна рассказала 72.RU Далее — от первого лица.

Другой мир

Я впервые побывала в Саудовской Аравии два года назад. Подписала контракт — это стандартная история для музыкантов. По такому же принципу я уже ездила в Индию. Работу по контракту музыкантам можно найти на Facebook (соцсеть признана экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ) или в телеграм-каналах.

Правила дресс-кода в Саудовской Аравии довольно строгие. К традициям нужно относиться с уважением Источник: Анна Аберле











Первый год в Эр-Рияде у меня было три контракта с тремя разными компаниями. Самый первый раз я работала в лобби отеля: ты ежедневно вечером играешь по несколько часов, пока гости отдыхают. Жила я с несколькими девушками недалеко от отеля. Следующий контракт у меня был на работу на фестивале. Построили огромный тематический парк развлечений. Там были островки, посвященные разным государствам. Я работала на «Италии». Меня даже нарядили в народный костюм. Работа была такая: ты в два часа дня приезжаешь в парк на автобусе, каждые два часа играешь сет по 20 минут, и в 11 вечера тебя увозят. В то время я и страны-то толком не видела: никуда, кроме работы, не успеваешь. А вот третий контракт был уже веселее. Там я работала от event агентства на разных мероприятиях: свадьбы, банкеты, фестивали и так далее.

Фотографироваться на мероприятиях нужно аккуратно. Чтобы в кадр не попали лица других людей Источник: Анна Аберле











Жара, пустыня, монархия

В августе в Саудовской Аравии стоит жара просто непередаваемая — выше 50 градусов. Там кондиционеры везде: в магазинах, в домах, в машинах. На улице находиться невозможно. Людей на улице практически не увидеть. Только перебежками из машины в помещение. Распространенное развлечение — шопинг в моллах. Там можно провести весь день.

Название столицы Эр-Рияд переводится как «сады». Хотя никаких садов там нет — город стоит посреди пустыни. При этом он огромный и современный. Не настолько, как Дубай, но идет к тому. Эр-Рияд набирает обороты. Главная сфера экономики в стране — добыча нефти. Сейчас Саудовская Аравия вкладывается еще в туризм.

Есть необычные места. Это, например, копия Тадж-Махала в парке развлечений Источник: Анна Аберле











Там выглядит большинство улиц Источник: Анна Аберле











Ну и, конечно, как без уличных котиков. Тут их любят Источник: Анна Аберле











В Саудовской Аравии форма правления — абсолютная монархия. Во главе государства стоит династия Аль Сауд. Короля зовут Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Страной фактически управляет его сын Мухаммед ибн Салман аль-Сауд — премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии. Все говорят, что он — благословение для всех. Потому что он разрешил женщинам водить автомобиль. До 2019 года это было запрещено. А еще он поспособствовал тому, что Саудовская Аравия начала выдавать туристические визы. Раньше страна была закрытая — туда нельзя было попасть просто так. Только если ты докажешь, что ты мусульманин.

Мужчины ходят в традиционной одежде: белые платья-рубашки и головные уборы с бело-красным узором Источник: Анна Аберле











Алкоголь и наркотики в стране строго запрещены. Наказание за хранение или контрабанду может доходить вплоть до смертной казни. И да, она в Саудовской Аравии есть. Проводится целый ритуал, в конце которого приговоренного обезглавливают. Но сейчас алкогольные магазины есть для туристов. Местные жители его купить не могут. Первый открылся в Diplomatic Quarter — это отдельное место в городе, где представлено большинство посольств разных стран. Туда можно зайти просто так. Там кофейни, рестораны, парки, магазины. Можно погулять и отдохнуть. Потому что в целом Эр-Рияд очень скучный с точки зрения архитектуры. Он малоэтажный, очень вытянутый во все стороны. Большинство домов желтые, как песок. Получается однотонная картинка.

Но и в этом есть своя красота. Особенная, не такая, как везде Источник: Анна Аберле











Как будто вы попали в арабскую сказку Источник: Анна Аберле











Небоскребов мало, но они есть. Самый узнаваемый — Kingdom Centre в 99 этажей. Есть район, похожий на «Москва-Сити», где сосредоточена деловая жизнь города. Эр-Рияд большой, кипит активная жизнь. Но при этом никто никуда не торопится. Даже Тюмень намного быстрее! В Саудовской Аравии все опаздывают, мероприятия никогда не начинаются вовремя. Гости могут легко прийти только через три часа после начала.



Самый известный небоскреб. Необычная форма! Источник: Анна Аберле











Такой вид уже привычнее. Ночью всё горит миллионам огней Источник: Анна Аберле











Работа, деньги, мероприятия

Мое выступление в Тюмени (Анна родом из этого города. — Прим. ред.) стоит в 15 раз дешевле, чем в Эр-Рияде. У людей много денег, возможностей для бизнеса куча. Но, конечно, все живут по-разному. Есть и средний класс, и бедные. Но я почувствовала, что уровень жизни в целом высокий.

Самый необычный опыт — выступление на Дне семьи в Рияд банке. Меня закрепили на большом кольце и подняли на огромную высоту. И я там играла! Было нестрашно Источник: Анна Аберле











Местная валюта — саудовский риял Источник: Анна Аберле











Пять раз в день идет молитва. Под намаз подстроена жизнь всего города. В это время нельзя громко говорить, слушать музыку. Все отвлекаются от своих мирских дел. Люди живут по правилам, которые они усваивают с самого детства. Но не все могут следовать настолько строгим требованиям и быть абсолютно благочестивыми. Жить без вредных привычек или внебрачного секса, например. Многие совершенно спокойно ведут двойную жизнь: ночью гуляют, утром идут на намаз. Для меня это странно.

Но в стране много очень религиозных людей. Жизнь по законам шариата Источник: Анна Аберле











Женщины, наряды, обычаи

Свадьбы — очень интересное событие. Мужчины и женщины празднуют отдельно. Женщины гуляют в женской половине дома, куда вход мужчинам запрещен. Сбрасывают черные покрывала — и вот они уже звезды, готовые к ковровой дорожке. Укладка, макияж, одежда самых дорогих брендов. Тут уже можно и обтягивающее, и короткое, и открытое. У многих сделаны пластические операции. А то и ни по одной! Губы, груди, попы... Все пытаются сделать из себя инстадиву.

Тренд на естественность еще туда не пришел Источник: Анна Аберле











Женщины во всех общественных местах ходят в никабах — черное одеяние, из-под которого видно только глаза. Есть и те, кто носит более привычные нам хиджабы. Можно встретить девушек и без платков, но их мало. К туристкам более лояльное отношение, некоторые и в футболках ходят с голыми руками.

Я со временем начала ходить в более закрытых и длинных нарядах Источник: Анна Аберле











Проходил грандиозный марафон в Эр-Рияде. Я бегала в привычной спортивной одежде: свободной футболке и длинных спортивных штанах. И бежала со мной девчонка — по меркам Саудии она была просто голая. В коротких обтягивающих шортах, в топике. На нее никто не смотрел.

Был холодный день. Такое в пустыне тоже бывает Источник: Анна Аберле











У них принято, если ты видишь раздетого человека, отводить взгляд. Нельзя пялиться, нельзя открыто осуждать. Люди могут сторониться немного. Но если ты наденешь хотя бы абаю (свободное платье до пола. — Прим. ред.), то люди будут уже более тепло относиться. Я не сталкивалась с тем, чтобы меня кто-то осуждал, тыкал пальцем, оскорблял. Даже когда ходила в обычной европейской одежде. Для выступлений мой гардероб пополнился длинными закрытыми платьями.

Красота! Одним словом! Источник: Анна Аберле











В России я могу купить себе любую одежду. Хоть мини-платье! Но не покупаю. Мне уже кажется красивее большое количество ткани. После жизни в арабской стране восприятие многих вещей меняется. У меня спорные впечатления, но хорошего больше. Саудовская Аравия всё-таки очень гостеприимная, а люди там живут добрые и открытые. Общение — очень большая ценность. Особенно в стране, где мало привычного нам богатства природы. Тут всё построено людьми и для людей. По сути, мир, созданный на пустоте. Это восхищает.

Приезжайте обязательно! Опыт непередаваемый Источник: Анна Аберле









