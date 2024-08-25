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Страна и мир «Попадет в СИЗО». За что во Франции задержали Павла Дурова. Всё о скандале с основателем Telegram

«Попадет в СИЗО». За что во Франции задержали Павла Дурова. Всё о скандале с основателем Telegram

Бизнесмена могут сделать соучастником многочисленных особо тяжких преступлений

579
5 комментариев
Рассказываем, какие претензии у французского правосудия к Дурову

Основатель Telegram Павел Дуров задержан французскими спецслужбами в парижском аэропорту Ле Бурже. Об этом сообщают местные СМИ. По данным французского телеканала TF1, основная претензия властей Евросоюза к мессенджеру и ее создателю — зашифрованные сообщения.

— На протяжении многих лет это стало платформой номер 1 для организованной преступности, — заявил французский следователь в эфире канала.

У Дурова есть французское гражданство. Он прибыл во Францию из Азербайджана. С ним была девушка и его телохранитель. Жандармы GTA (воздушная транспортная жандармерия) встретили Павла Дурова прямо в аэропорту.

У жандармов был французский ордер на обыск, который действовал только на территории страны. Его выдало Национальное управление французской судебной полиции на основании предварительного расследования. Ордер выписали из-за того, что Дуров не сотрудничал с французскими силовиками, что делает его соучастником незаконного оборота наркотиков и прочих тяжких преступлений.

Дурова заключили под стражу. Суд над ним пройдет вечером 25 августа, а спустя день ему могут предъявить обвинения за все тяжкие преступления, которые, по-видимому, происходили благодаря Telegram. Вероятнее всего, сообщил TF1, программисту грозит заключение, потому что он имеет все средства, чтобы покинуть страну.

По данным канала, предпринимателю грозит до 20 лет колонии.

Не так давно он попал в другой скандал: после заявлений об общих детях от россиянки Ирины Болгар Дуров признался, что является донором спермы, и шокировал людей количеством своих биологических детей — их уже 100.

О том, чем известен Дуров помимо Telegram и как он стал бизнесменом мирового масштаба, можно прочитать здесь.

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Комментарии
5
ПЛУТ
25 августа 2024, 05:14
Попал парнишка. У на мог бы через СВО освободиться а так придётся 20 мотать.
MatVei
25 августа 2024, 05:49
Зачем он туда поперся? Ему же давно французы выписали ордер на обыск, и с его связями он не мог не знать, что его там арестуют. Возможно, получил заранее гарантии, что его скоро выпустят в обмен на что-то?
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