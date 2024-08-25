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Страна и мир обзор Во Владивостоке подпорная стена похоронила целый ряд автомобилей. Новости за 24 августа

Во Владивостоке подпорная стена похоронила целый ряд автомобилей. Новости за 24 августа

Что произошло за сутки

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Повреждения получили семь авто

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 24 августа.

Ход СВО

За ночь средства ПВО уничтожили семь беспилотников над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей, сообщили в Минобороны.

По данным губернатора Александра Гусева, в Острогожском районе Воронежской области из-за падения обломков БПЛА начался пожар, который вызвал детонацию взрывоопасных объектов. На время ликвидации последствий в трех поселениях ввели режим ЧС. Пострадали два человека, один из них находится в тяжелом состоянии.

Около 3,2 тысячи человек эвакуировали из приграничных районов Курской области, заявили в МЧС. В ведомстве отметили, что уже 270 семей воссоединились после эвакуации из приграничья.

Также Россия вернула 115 военных, попавших в плен на курском направлении. Переговоры прошли при сотрудничестве ОАЭ, сообщили в Минобороны. Взамен украинской стороне передали 115 пленных ВСУ.

Стена рухнула на автомобили

Во Владивостоке подпорная стена обрушилась на семь припаркованных машин. От автомобилей практически ничего не осталось, однако, как сообщают наши коллеги из VLADIVOSTOK1.RU, владельцы не стали унывать — и после произошедшего шутили и пытались достать вещи из салона. Кто-то искал документы, кто-то вещи, некоторые осматривали машины с детьми, приговаривая: «Смотрите, как ее смяло».

Момент крушения стены попал на видео
Кто будет компенсировать ущерб, пока неизвестно
Пострадавших нет

Что стало причиной обрушения, еще неизвестно. Стена была на балансе управляющей компании, но городские власти всё равно восстановят ее и проведут проверку. Если удастся доказать, что УК не проследила за этим объектом, то местным придется обращаться в суд.

К счастью, никто не пострадал. Больше кадров с места ЧП смотрите в этом материале.

У самолета отказал двигатель

В Якутии едва не разбился пассажирский самолет. Ан-2 совершил вынужденную посадку в 5 километрах от поселка Солнечного, сообщили в МЧС.

В самолете летела музыкальная группа

Пилоты спланировали в лес из-за отказа двигателя. По данным канала «112», на борту находилась московская кавер-группа «Монако Джем», которая в этом году принимала участие в музыкальном шоу «Голос». Также в самолете находились два пилота и техник. Пострадавших нет.

Шторм в Сочи

В Сочи временно закрыли все пляжи, а в аэропорту массово задерживают рейсы. Всё из-за непогоды — в городе объявили штормовое предупреждение до 25 августа.

В Сочи идут сильные ливни с грозой и градом

Из-за грозы курорты остановили часть подъемников, прекратили работу аттракционы. Красная Поляна отменила спортивные соревнования. Спецслужбы работают в усиленном режиме, однако некоторые туристы игнорируют все запреты — и продолжают купаться в море и кататься на яхтах.

ПО ТЕМЕ
Спецоперация Обмен пленными Беспилотники Владивосток Якутия Самолет Непогода Сочи Штормовое предупреждение
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Комментарии
12
Гость
25 августа 2024, 00:08
Устала и похоронила весь японопром.
Гость
25 августа 2024, 00:07
В Тае оползень в Владике стенки падают , в Сочи ветер и шторм - лишь на затулинке хорошо и пивас и семки у нас !
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