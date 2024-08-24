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Страна и мир обзор Громадный пожар в Ростовской области дошел до 10 тысяч квадратных метров. Новости за 23 августа

Громадный пожар в Ростовской области дошел до 10 тысяч квадратных метров. Новости за 23 августа

Что произошло за сутки

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5 комментариев
Кадр пожара в Пролетарске

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 23 августа.

Россияне погибли в Таиланде

В Таиланде бушует непогода: остров Пхукет заливают сильные дожди. Они спровоцировали оползень, который разрушил 250 домов и убил 8 человек. Среди них — пара россиян из Владивостока.

Кроме россиян, погибли граждане Таиланда и Мьянмы. Спасатели ищут пропавших без вести.

Поток оползня был такой силы, что проломил стену дома
По данным SHOT, погибшие россияне переехали на Пхукет 13 лет назад
Кадры оползня

Захват заложников

Заключенные захватили ИК-19 в Волгоградской области. В заложниках оказались сотрудники ФСИН, заседавшие в дисциплинарной комиссии. По данным ведомства, погибли четверо сотрудников, еще четверо — пострадали.

По неподтвержденным данным, захватчики относятся к «Исламскому государству» (организация запрещена в России). При себе у них были флаги этой организации. Осужденные требовали вертолет и два миллиона долларов. В случае преследования они обещали убить заложников, сообщает Baza.

Кадры из ИК-19

В ходе штурма захватчиков ликвидировали. Заложников удалось освободить.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дело по факту захвата заложников. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Волгоградской области Василия Семенова оперативный доклад об обстоятельствах произошедшего.

Подробнее о происшествии рассказали в режиме онлайн.

Ход СВО

Число пострадавших в результате действий ВСУ в Курской области с 6 августа достигло 195 человек. В область за сутки доставили более 240 тонн гуманитарной помощи. По данным ТАСС, дрон-камикадзе атаковал Курскую АЭС, он был сбит средствами РЭБ. В регионе продолжаются бои, главное о них мы собрали отдельно.

Стало известно больше об атаке по парому в краснодарском порту Кавказ. Площадь пожара составляла 500 квадратных метров. Его локализовали и продолжают тушить. Из 17 человек, спасенных с парома в порту Кавказ после атаки ВСУ, четверо находятся в больнице Керчи, остальные получают помощь амбулаторно.

В Пролетарске шестые сутки тушат нефтебазу (пожар начался после падения трех беспилотников). По последним данным, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров — в процессе тушения пострадали 49 спасателей, в городе действует режим ЧС.

Тем не менее глава Пролетарского городского населения Максим Толпинский заверил людей, что эвакуация не требуется, а воздух по-прежнему в нормальном состоянии.

— Мы живем в несколько новых реальностях. <…> Вопреки каким-то слухам, что бегут люди с города, никто никуда не бежит, — заявил Максим Толпинский в интервью изданию «Наша Неделя. Пролетарск». — Ситуация на самом деле стабильная в городе. Ежедневно, дважды в день, делаются замеры Роспотребнадзором. Предельно допустимых концентраций веществ для человека не выявляется. Посему меры реагирования в плане какой-то эвакуации на сегодня не принимаются.

Извержение вулкана

На юго-западе Исландии случилось мощное извержение вулкана. На месте ЧП образовалась трещина длиной более четырех километров, откуда вытекает лава. Власти эвакуировали целый город.

Видео лавы

Другие новости

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Правительство внесет в Госдуму закон о новом сборе с компаний. По задумке авторов, платить придется за пользование иностранным софтом. Необходимость уплаты сбора не будет распространяться на бюджетные организации, а также на малый и средний бизнес.

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Комментарии
6
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
24 августа 2024, 09:20
***никто никуда не бежит*** конечно не бежит...потому что никто нигде никого не ждет...а вообще то действия СВО поражают...поражают тем, что передовая сместилась совсем не в ту сторону, где киев...хотелось бы уточнить, а это точно по плану??
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
24 августа 2024, 09:23
где новости от тюли ? а то как то грустно все...интересно, а не хочет ли этот го внобот сам, лично съездить и посмотреть соответствует ли его выдуманная лажа, действительности...
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