Громадный пожар в Ростовской области дошел до 10 тысяч квадратных метров. Новости за 23 августа

Кадр пожара в Пролетарске Источник: читатель 161.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 23 августа.



Россияне погибли в Таиланде

В Таиланде бушует непогода: остров Пхукет заливают сильные дожди. Они спровоцировали оползень, который разрушил 250 домов и убил 8 человек. Среди них — пара россиян из Владивостока.

Кроме россиян, погибли граждане Таиланда и Мьянмы. Спасатели ищут пропавших без вести.

Поток оползня был такой силы, что проломил стену дома Источник: Городские порталы

По данным SHOT, погибшие россияне переехали на Пхукет 13 лет назад Источник: Khaosod.co.th











Кадры оползня Источник: Khaosod.co.th











Источник: Khaosod.co.th











Захват заложников

Заключенные захватили ИК-19 в Волгоградской области. В заложниках оказались сотрудники ФСИН, заседавшие в дисциплинарной комиссии. По данным ведомства, погибли четверо сотрудников, еще четверо — пострадали.



По неподтвержденным данным, захватчики относятся к «Исламскому государству» (организация запрещена в России). При себе у них были флаги этой организации. Осужденные требовали вертолет и два миллиона долларов. В случае преследования они обещали убить заложников, сообщает Baza.

Кадры из ИК-19 Источник: Росгвардия / Vk.com



В ходе штурма захватчиков ликвидировали. Заложников удалось освободить.



Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дело по факту захвата заложников. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Волгоградской области Василия Семенова оперативный доклад об обстоятельствах произошедшего.



Подробнее о происшествии рассказали в режиме онлайн.



Ход СВО

Число пострадавших в результате действий ВСУ в Курской области с 6 августа достигло 195 человек. В область за сутки доставили более 240 тонн гуманитарной помощи. По данным ТАСС, дрон-камикадзе атаковал Курскую АЭС, он был сбит средствами РЭБ. В регионе продолжаются бои, главное о них мы собрали отдельно.



Стало известно больше об атаке по парому в краснодарском порту Кавказ. Площадь пожара составляла 500 квадратных метров. Его локализовали и продолжают тушить. Из 17 человек, спасенных с парома в порту Кавказ после атаки ВСУ, четверо находятся в больнице Керчи, остальные получают помощь амбулаторно.

В Пролетарске шестые сутки тушат нефтебазу (пожар начался после падения трех беспилотников). По последним данным, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров — в процессе тушения пострадали 49 спасателей, в городе действует режим ЧС.

Тем не менее глава Пролетарского городского населения Максим Толпинский заверил людей, что эвакуация не требуется, а воздух по-прежнему в нормальном состоянии.

— Мы живем в несколько новых реальностях. <…> Вопреки каким-то слухам, что бегут люди с города, никто никуда не бежит, — заявил Максим Толпинский в интервью изданию «Наша Неделя. Пролетарск». — Ситуация на самом деле стабильная в городе. Ежедневно, дважды в день, делаются замеры Роспотребнадзором. Предельно допустимых концентраций веществ для человека не выявляется. Посему меры реагирования в плане какой-то эвакуации на сегодня не принимаются.

Извержение вулкана

На юго-западе Исландии случилось мощное извержение вулкана. На месте ЧП образовалась трещина длиной более четырех километров, откуда вытекает лава. Власти эвакуировали целый город.

Видео лавы Источник: TabZ / X

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