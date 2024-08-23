НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+23°

пасмурно, без осадков

ощущается как +24

1 м/c,

вос.

 742мм 53%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,29
EUR 101,62
Барная столица Сибири
100 новосибирцев судятся с СГК
Выгодно ли платить по QR-коду
Школьные поборы
Необычные ученики в школах
Мы в Telegram
Страна и мир Двое россиян погибли на Пхукете во время схода оползня. Что о них известно

Двое россиян погибли на Пхукете во время схода оползня. Что о них известно

Поток был такой силы, что проломил стену дома

762
4 комментария

При сходе оползня на Пхукете погибли двое россиян. Местные СМИ сообщают, что поток был такой силы, что проломил стену дома, людей завалило, пока они спали.

— К нам поступила информация о гибели россиян. Их личности устанавливаются, — рассказал ТАСС генеральный консул России в провинции Пхукет Егор Иванов.

Оползень произошел из-за проливных дождей, обрушившихся на провинцию ночью. Около пяти часов утра жители услышали громкий шум.

— Я спала, когда услышала громкий шум, а затем почувствовала, как всё вокруг рушится, включая стены и крышу, — рассказала местная жительница Сукон Накмат изданию Khaosode. — Я выбежала на крышу, чтобы спастись.

Помимо россиян, погибли три гражданина Таиланда и три гражданина Мьянмы. Оползень повредил или полностью уничтожил 250 домов. Экстренные службы на месте проводят спасательную операцию и продолжают поиски пропавших без вести.

ПО ТЕМЕ
Пхукет Таиланд Оползень
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Татьяна 53
23 августа 2024, 20:46
Несчастный случай, жаль.
Гость
23 августа 2024, 20:34
Ой!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Мнение
Чистое море и пустой пляж. Туристка — об отдыхе с палатками под Анапой
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Мнение
«Вам звонят из горсуда»: мошенники придумали новый хитрый способ выманить деньги
Петр Волосников
юрист
Рекомендуем
Знакомства

m-1989,56

Александра,43

Никита,23

NIK,39

Леха,44

позывной Гном,51

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление