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Страна и мир «Пир во время чумы!» Власти Оренбурга организовали концерт Шамана и оказались в центре скандала — что не так?

«Пир во время чумы!» Власти Оренбурга организовали концерт Шамана и оказались в центре скандала — что не так?

У певца попросили не брать деньги за выступление

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45 комментариев
Певцу обещали заплатить более 16 миллионов

В Оренбурге разгорелся скандал в преддверии концерта по случаю Дня города. Местные власти пригласили певца Шамана (Ярослава Дронова) и выделили 16 миллионов рублей на оплату его выступления. Размером согласованного гонорара возмутились местные жители. На их сторону встала депутат Госдумы Нина Останина, которая потребовала объясниться перед людьми и изменить условия договора с артистом.

По данным информации на сервисе госзакупок, Шаману должны заплатить 16,6 миллиона рублей. Нина Останина посчитала такие траты из бюджета неуместными и обратилась к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру.

Эту сумму хотят отдать Шаману

По ее словам, регион не оправился от последствий разрушительного паводка, и не все пострадавшие получили компенсацию за утраченное жилье и имущество.

— Оренбуржцы продолжают возмущаться баснословным размером гонорара певца SHAMAN'a, выделенного властями из городского бюджета, сопровождая новость комментариями: «Пир во время чумы!», «Хоть немного совесть поимейте!», «Вернитесь в реальный мир!» — заявила Останина.

Она попросила Паслера скорее разобраться с ситуацией. Депутат уверена, что для оплаты концерта можно привлечь средства спонсоров-компаний, которые базируются в регионе.

Депутат сочла циничным выделять такие деньги, когда страна проводит СВО, а в регионе идет губернаторская избирательная кампания. Также Останина обратилась лично к артисту с просьбой не брать деньги за концерт.

— Предлагаем вам рассмотреть возможность проведения благотворительного концерта в рамках праздничных мероприятий 30 августа 2024 года, а также направления средств, выделенных на оплату вашего гонорара администрацией Оренбурга из городского бюджета, пострадавшим от паводка, — передает слова депутата РИА Новости.

Местные власти отреагировали на скандал. Замминистра региональной и информационной политики Инна Аверкова считает, что деньги, которые планируют потратить на выступление, не помогут пострадавшим от паводков.

— По-моему, около трех миллиардов люди сегодня уже получили на восстановление своего жилья. Это еще не предел. Поэтому 16 миллионов на фоне трех миллиардов выглядят уже совсем иначе. Возмущение, конечно, есть и, наверное, его можно понять. Но одно не отменяет другого. Средства на SHAMAN'a — это средства на SHAMAN'a, а на компенсации жилья и восстановление утраченной инфраструктуры — это совершенно другие средства, — цитирует Аверкину издание «Подъем».

Как пишет Telegram-канал Baza, делом заинтересовалась и местная прокуратура.

Весной Оренбургскую область захлестнули паводки. Уровень воды бил рекорды. Дома многих местных жителей затопило, из-за чего проводили эвакуацию. Регион еще не до конца смог оправиться от стихийного бедствия.

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SHAMAN Концерт День города Оренбург Деньги Бюджет
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Комментарии
45
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23 августа 2024, 19:23
Если он патриот настоящий,то должен бесплатно петь и плясать в трудное время!
Поддерживаю
23 августа 2024, 19:54
Почему этот православный певец свое имя пишет не на кириллице, а враждебными западными буквами ??? У нас вроде и рекламу запретили на английском, а тут такой патриот - я Руууский поет певец Shaman, тьфу на всю эту показуху !
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