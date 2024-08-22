НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

3 м/c,

южн.

 746мм 58%
Подробнее
6 Пробки
USD 91,69
EUR 101,95

Закрывается последний в Новосибирске People's

Долги мэрии Новосибирска
Почему таксисты прячутся
Сибиряки готовят детей к школе
Народ, которому 20000 лет
Астрофотограф против астрологов
Мы в Telegram
Страна и мир VK увеличил скорость загрузки контента в пяти странах

VK увеличил скорость загрузки контента в пяти странах

Это связано с ростом платформы VK Видео

216
5 комментариев
Скорость загрузки разогнали на 30%

Общий трафик VK Видео с начала года вырос на 30%. При этом отдельные категории показали кратный рост. Так, детский контент вырос с начала года более чем в 4,5 раза, спортивные видео — в 5 раз, а просмотры развлекательных шоу в высоком разрешении — в 10 раз.

В условиях роста трафика VK оптимизировал свою CDN-сеть доставки контента. По данным компании, теперь более 150 CDN-узлов с кэш-серверами охватывают все федеральные округа России, а также страны СНГ. Это обеспечивает скорость загрузки контента на 20–30% для контента для пользователей в России, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и Беларуси.

— Пропускная способность стыков с операторами связи выросла вдвое по сравнению с 2023 годом. А производительность сети VK до 40 Тбит/с. Этого будет достаточно, даже если ежедневная аудитория сервисов VK вырастет одномоментно в два раза, — отметила заместитель вице-президента VK по инфраструктуре и прикладным сервисам Елена Якупова. — Технические улучшения помогут пользователям получать больше удовольствия от сервисов VK независимо от их местоположения. Без задержек смотреть видео в высоком разрешении, слушать музыку, общаться, осваивать новые профессии и решать множество других задач.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Эленка
22 августа 2024, 16:59
Ютуб верните!
Гость
22 августа 2024, 17:02
Причём скорость загрузки? Это самое важное? На ютубе тоже нормальная была. Раньше.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Чистое море и пустой пляж. Туристка — об отдыхе с палатками под Анапой
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Мнение
Почему в Турции стало много ДТП с россиянами? Журналист — о движении на дорогах в этой стране
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Полнолуние в Водолее в августе 2024 года: советы астролога на Голубую Луну
Елена Коржаневская
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Мнение
«Тают во рту»: хозяйки делятся рецептами нежных котлет и очень вкусного торта из кабачков
Наталья Тихомирова
жительница Кургана
Рекомендуем
Знакомства

Артём,35

Виктор,36

Катерина,31

Nikitos,41

Марина,50

Елена,39

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление