НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+20°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +19

3 м/c,

с-з.

 743мм 65%
Подробнее
3 Пробки
USD 90,69
EUR 100,20
Невозможно попасть в автобус
Избил девушку и выпал с её балкона
Сибиряки готовят детей к школе
У сибиряков забирают Алтай
Жизнь как в кино
Жизнь рядом с общагами у Хилка
Мы в Telegram
Страна и мир Не признал сына-первенца и просил похоронить рядом с собаками: драматическая жизнь Алена Делона

Не признал сына-первенца и просил похоронить рядом с собаками: драматическая жизнь Алена Делона

Почему переругались наследники обожаемого женщинами актера

1 134
11 комментариев

Звезда мирового кино Ален Делон скончался в возрасте 88 лет 18 августа. Последние годы актер страдал от болезни Альцгеймера и рака.

Его называли ангелом чистой красоты, а его имя стало нарицательным, обозначая привлекательного сексуального мужчину. Но, несмотря на успех в карьере и бешеный успех у женщин, по признанию хорошо знавших Алена Делона людей, с окружающими он был холодным и жестким человеком.

Актер не признавал своего первенца — Аарона Булоня, родившегося от певицы Нико. Однажды, по словам Аарона, Делон сказал ему: «У тебя нет моих глаз, нет моих волос. Я переспал лишь однажды с твоей матерью. Но ты не мой сын». Булонь всю сознательную жизнь боролся с наркозависимостью, он умер в 2023 году, так и не признанный Делоном.

Официально актер женился лишь раз. Натали Бартелеми родила актеру сына Энтони, но брак распался через 4 года. В отношениях с моделью Розали Ван Бремен у актера родилось еще двое детей — дочь Анушка и сын Ален-Фабьен.

— Я был суровым отцом, — говорил в интервью Ален Делон.

Только отношения с дочерью он называл особенными. Анушка — единственная из детей актера, у кого не было проблем с законом и кто не выяснял отношения с отцом на публике. Именно ей еще при жизни актер завещал половину своего состояния, поделив остальную часть между сыновьями.

В 2024 году дети Делона переругались. Энтони в интервью намекал на то, что Анушка скрыла от родственников, что состояние их звездного папы сильно ухудшилось, и подталкивает его к изменению завещания. Анушка же уверяла, что старший брат ей угрожает. А чуть позже и младший — Ален-Фабьен — встал на сторону Энтони. Наследники Делона подавали друг на друга иски и мерились в соцсетях, кто лучше, а кто хуже заботится об отце.

По словам детей Алена Делона, он ушел из жизни мирно в окружении близких. Похоронить себя актер просил в поместье Души — там же, где покоятся его собаки.

ПО ТЕМЕ
Ален Делон Актер Семья Кино
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Микуша
21 августа 2024, 19:48
Ну вот рядом с собаками ему и место
Гость
21 августа 2024, 20:05
Про эвтаназию согласен, человек должен иметь такую возможность. У нас вряд ли когда ее разрешат, во Франции тоже вроде пока нет. Хотя Делон мог поехать в Швейцарию, там рядом. Собирался же, но альцгеймер помешал, по-видимому. Пусть покоится с миром.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Проще закопать деньги на поле чудес». Журналист — о том, почему китайцы не придут в Россию с заводами
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Мнение
По стрелкам из мозаики: колумнистка НГС обнаружила неожиданный прогулочный маршрут — там, где никто не гуляет
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
Почему в Турции стало много ДТП с россиянами? Журналист — о движении на дорогах в этой стране
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Предлагаю выписывать людям абонемент в СИЗО»: дочь экс-гендиректора ФК «Новосибирск» — о его уголовном преследовании
Алина Перлова
​Китаист и переводчик
Рекомендуем
Знакомства

Nikitos,41

Марина,50

Елена,39

Татьяна,45

Максим,38

Alex1980,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление