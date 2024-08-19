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Страна и мир Лесные пожары охватили Тыву, детей эвакуируют: новости 18 августа

Лесные пожары охватили Тыву, детей эвакуируют: новости 18 августа

Что произошло за сутки

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2 комментария
В Тандинском районе Тыве ввели режим ЧС

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 18 августа.

Александр Лукашенко дал интервью «России 1»

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российскому телеканалу. Главные заявления:

  • Белорусско-украинская граница заминирована как никогда, ВСУ смогут пройти ее только с огромными потерями;

  • Эскалация со стороны Украины подталкивает Россию на принятие ассиметричных мер, в том числе на применение ядерного оружия;

  • Минск и Москва видят, откуда с Запада может быть осуществлена агрессия против Союзного государства;

  • Украина разместила на границе с Белоруссией более 120 тысяч военных;

  • Оборона западной границы Белоруссии проработана Минском и Москвой, при необходимости этот план можно изменить на наступательный;

  • Мирные переговоры по Украине нужно начинать с того, что было достигнуто в Стамбуле.

Лукашенко прокомментировал ситуацию в Курской области. По словам белорусского лидера, в нападении на Курскую область не принимали участие непрофессионалы — только прошедшие боевые действия люди, в том числе и наемники. «И они были собраны со всей линии боевого соприкосновения», — добавил президент.


— Естественно, военные и Путин сами умрут, но снесут оттуда украинских военных. Вот тогда встанет вопрос: зачем туда зашли? Для того, чтобы похоронить самых таких уже подготовленных бойцов, — заявил Лукашенко.

В Тыве горят леса, огонь приближается к жилым домам

В Республике Тыва бушуют лесные пожары, огонь охватил больше 2800 гектаров. На территории республики 32 очага, пишет телеграм-канал mash_siberia. В Тандинском районе лес горит в нескольких километрах от жилых домов. В тушении участвуют 469 человек и 59 единиц техники.

Накануне Тандинском районе ввели режим ЧС. Леса в Туве горят из-за жары и засухи, местные шаманы проводят обряд призыва дождя.

Детей эвакуируют из лагерей «Чагытай», «Орлёнок» и «Байкал» — это около 500 школьников. На автобусах их увозят в столицу республки Кызыл.

В Ставропольском крае пилот погиб при крушении легкомоторного самолета Zlin Z 42

Легкомоторный самолет Zlin Z 42 разбился в Ставропольском крае. Пилот погиб. Подробности сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. По предварительной информации, самолет потерпел крушение при проведении маневра на аэродроме Рыздвяный в Изобильненском городском округе. Травмы пилота оказались смертельными, он скончался на месте.

ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС уточняет, что самолет был частным, на земле жертв и разрушений нет, возгорания не было.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Проверку также проводит Ставропольская транспортная прокуратура.

На МКАД грузовик врезался в пробку из легковушек

Вечером 18 августа юго-западе Москвы на МКАД грузовик на полном ходу врезался в легковые автомобили, стоящие в пробке. Видео с моментом ДТП опубликовал столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале.

Авария произошла в 17:36 на внутренней стороне 45-го км кольцевой, в районе пересечения МКАД и Ленинградского проспекта.

Движение в районе ДТП затруднено, добавили в департаменте и посоветовали выбирать объездные маршруты.

По предварительным данным, в ДТП попали 5 или 6 автомобилей, пишут СМИ. Количество пострадавших пока неизвестно.

Трое детей получили ранения во время химического опыта в детском лагере в Туле.



Инцидент случился в деревне Колодезное в лагере «Солнечный». 23-летний Владимир решил показать детям химический эксперимент, но произошел взрыв.

Владимиру оторвало один палец. Он экстренно госпитализирован. Троих детей 14-ти и 16-ти лет увезли в больницы — у них диагностированы осколочные ранения и обширные ожоги. Проводится проверка.


Умер актер Ален Делон


Ушел из жизни известный французский актер и кинорежиссер Ален Делон. Об этом утром 18 августа пишет AFP со ссылкой на заявление его детей. Актеру было 88 лет. Он скончался в своем доме во французской коммуне Души в окружении семьи. Весной 2022 года Ален Делон «наиболее логичным и естественным» способом для себя назвал эвтаназию


Ален Делон приобрел известность после съемок фильмов «На ярком солнце», «Самурай», «Рокко и его братья» и «Леопард». За участие в последней ленте в 1963 году был номинирован на премию «Золотой глобус» в номинации «Самый многообещающий новичок среди мужчин». Актер также является обладателем «Сезара» за лучшую мужскую роль в картине «Наша история». На его счету три режиссерские работы: «За шкуру полицейского», «Шок», «Неукротимый».


Последние годы Алена Делона были наполнены физическими мучениями. У артиста были болезнь Альцгеймера и рак — диффузная лимфома. В 2019 году он пережил двойной инсульт. Делон не раз заявлял, что эвтаназия — лучшее решение для него.


Умер голос Гомера Симпсона и Альфреда из «Бэтмена»


На 80-м году жизни скончался российский актер дубляжа Борис Быстров. Об этом сообщил телеграм-канал «Кинопоиск | Индустрия» со ссылкой на супругу актера, Ирину Савину.

Борис Быстров более 30 лет работал актером дубляжа и получил звание народного артиста России. Он озвучивал мужских персонажей в «Симпсонах» и «Футураме», дворецкого Альфреда в «Бэтмене», мастера Угвэй в «Кунг-фу Панде», гнома Балина в «Хоббите», профессора Брэнда в «Интерстелларе», Спока в «Стартреке», профессора Грюма в «Гарри Поттере», Магнето в «Людях Икс», Сальваторе Бонпенсьеро в сериале «Сопрано».


Голос Быстрова звучит в «Парке юрского периода», «Людях в черном», «Списке Шиндлера», «Вавилоне» и других известных фильмах и сериалах, всего почти в 480 картинах. Также актер озвучивал и персонажей видеоигр.

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Комментарии
2
Гость
19 августа 2024, 01:57
путин гений
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