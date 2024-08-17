Невкусный бисквит в компоте, бои с немцами и попытки обмануть турок: россиянки рассказали об отдыхе в Турции

В Турции с каждым годом все больше русских туристов Источник: Андрей Симонов











В Турцию в последние годы россияне летят отдыхать еще чаще, чем раньше. Вот и две наши героини, жительницы Омска, не стали исключением. Оксана отдохнула в Кемере. Елизавета отправилась в Стамбул. Корреспонденты NGS55.RU пообщались с туристками и узнали, какое впечатление произвели на них популярные у русских турецкие города.



Кемер

Оксана и ее молодой человек купили путевку на двоих за месяц до отпуска. Выбрали прямой рейс из Омска туда и обратно и четырехзвездочный отель по системе all inclusive. Билеты и жилье обошлись в 162 тысячи рублей.

Добраться на курорт оказалось не так просто. Дважды переносили утренний вылет, а в Анталье автобус, развозивший туристов по отелям, застрял в вечерних пробках, поэтому первый день в Турции, по сути, съела дорога. К тому моменту, когда, наконец, приехали, съесть что угодно готова была и Оксана. Она и ее друг попали только на ужин, помочили ноги в море и пошли спать.

Вот в таком отеле жили наши герои Источник: предоставлено читательницей NGS55.RU











Отель оказался хорошим: паре дали просторный номер, рассчитанный на троих человек (однажды в нем, по традиции, скрутили полотенца в форме лебедей, что развеселило Оксану и ее молодого человека). С балкона открывался живописный вид. С правой стороны — море, с левой — горы. В номере были достойный кондиционер и бесплатный Wi-Fi.

Лебедей заказывали? Источник: предоставлено читательницей NGS55.RU











Выход на собственный пляж шел прямо из отеля — невероятно удобно. И хоть было многолюдно, пара ни разу не осталась без лежаков. Море оказалось выше всяких похвал: абсолютно прозрачная теплая вода, но пляж галечный, что, впрочем, наших героев устроило.



Разница во времени с родным Омском позволяла встречать невероятной красоты рассветы на балконе, а затем бежать на пляж. Оксана и ее молодой человек начинали с походов к морю каждый день.

Оксана не могла пожаловаться на море — оно было идеальным Источник: предоставлено читательницей NGS55.RU











Не слишком удачной оказалась еда. Небольшой выбор основных блюд, множество десертов, но найти среди всего этого что-то вкусное было сложно.



— Если взять наш обычный бисквитный торт и отмочить его несколько дней в вишневом компоте, можно получить один из десертов, которые нам предлагали, — недовольно говорит Оксана.

Вид десерта оставляет желать лучшего Источник: предоставлено читательницей NGS55.RU











Но по-настоящему ужасным оказался бесплатный алкоголь. Вино и пиво, судя по всему, самые дешевые из возможных. Кое-как нашли в пляжном баре некий «красный коктейль», и только его и заказывали. Зато кофе оказался вкусным и доступным. Его можно было выпить и в столовой, и на пляже.



Анимация тоже на «четыре звезды». Если один вечер был веселым, с приглашенными кубинцами, танцами и салютом, то в другой раз шоу устроили с помощью отдыхающих. На сцену позвали трех девушек и их спутников. Все шестеро приняли участие в конкурсе

на лучшую пару. Девушки, в худших традициях свадеб нулевых, заворачивали своих несчастных мужчин в туалетную бумагу.

Но аниматоры и вообще весь персонал отеля паре понравился: внимательные, открытые и приятные в общении.

Интересным развлечением стал поход в дартс-клуб при отеле. Оксана и ее молодой человек были новичками в этом деле, но легко влились в компанию игроков. В тот вечер развернулись бои за попадание «в яблочко».

— Так в большом отеле обрели свою компанию: в ней были русские и немцы разных возрастов. Во время игры мы искренне поддерживали друг друга, вместе расстраивались из-за поражений и радовались попаданию «в яблочко», подкалывали и подбадривали друг друга. После игры, встречаясь в столовой или на пляже, здоровались и интересовались, как проходит отдых. Это было здорово, — улыбается Оксана.

Ночной город завораживает Источник: предоставлено читательницей NGS55.RU











По словам Оксаны, Кемер — город небольшой, выбирались погулять по набережной. Удивляться там нечему, но атмосфера приятная. Кругом скульптуры, ресторанчики, базарчики — один умелец прямо на улице делал красивые светильники. Желающим пошопиться доступны ушедшие из России магазины (еще больше их было в Анталье, куда в отеле предлагали бесплатно съездить на автобусе).



Пара собиралась устроить себе максимально ленивый пляжный отдых и брать длительные экскурсии не хотелось, но у отельного гида молодые люди все-таки купили поездку — целый день катались на рафтах и багги.

— Река, на которую нас привезли, в этом году была не настолько полноводна, поэтому пороги нас ждали совсем скромные. Я пару раз сплавлялась по горным рекам Алтая, и это было несравнимо круче. Зато первый опыт на багги принес массу удовольствия: гоняя по каменистым дорожкам, почувствовала себя героиней компьютерной игры, было очень весело, — рассказывает Оксана.



За экскурсию пара отдала довольно крупную сумму — около 15 тысяч, цена показалась завышенной.



— Мы понимали, что переплачиваем, но хотелось комфорта и безопасности. Кстати, уличные гиды неподалеку от отеля тоже бьются за клиентов: не только идут по пятам с предложениями, но и вывешивают довольно агрессивные плакаты: «Кто покупает у отельного гида — лох», — отмечает девушка.

Загадочно... Источник: предоставлено читательницей NGS55.RU











Покатались молодые люди и на гидроцикле, а также нырнули с аквалангом и покормили рыбок (около 3000 рублей с человека). Кроме того, сходили в спа-салон при отеле (около 2500 рублей с человека). Оксана говорит, что отдых получился по-домашнему теплым и уютным. Она считает, что он лучше, чем предыдущие каникулы в турецкой же Аланье. Кемер подкупил морем, горами и общей душевной атмосферой.

А что по ценам?

Отель: 162 тысячи рублей. Экскурсия на рафтинг и багги: 15 тысяч рублей. Гидроцикл: 6000 рублей. Акваланг: 6000 рублей (за двоих). Спа-салон: 5000 рублей (за двоих).

Итого: 194 тысячи рублей (без учета сувениров и сладостей в подарок родным).



Отдыхали в Кемере 9 дней.



Стамбул

Стамбул — колоритный город Источник: предоставлено читательницей NGS55.RU











— Город на двух континентах, пролив Босфор, крики чаек, паром и манящий запах свежеиспеченных симитов (турецких бубликов). Романтика закатов, загадочность темных улиц и утренние молитвы от служителя мечети. Стамбул отличается от других городов Турции, он манит туристов из разных уголков земли колоритом, — начинает рассказ Елизавета.



Стамбул для нее — не только город с богатой историей, но и место встречи. Родные Лизы живут в Чехии, раз в год приезжают в «турецкий Петербург», каждый раз выбирая разные районы. В этом году остановились в районе Bahçeşehir (до исторического центра ехать с пересадками 2 часа, а такси — 2000 лир (5000 рублей) в одну сторону). Снять квартиру можно через сайт Airbnb — сделать это могут все, кроме россиян. Огромная квартира в 200 квадратных метров обошлась семье из шести человек в 105 тысяч рублей на 7 дней. Лиза вместе с мамой добиралась из Омска в Стамбул через аэропорт Сочи. Билеты в одну сторону на двоих обошлись в 54 тысячи рублей. В кармане было 1000 долларов.

Яркие домики — визитная карточка района Балат Источник: предоставлено читательницей NGS55.RU











Первые три дня ушли на вечерние разговоры по душам после долгой разлуки, шопинг в ближайшем торговом центре и пробежки в продуктовые магазины.



— Денег хватило, даже смогли в duty free закупиться, пошопиться в торговых центрах Стамбула, но стоит отметить, что особо уже на эту сумму не разгуляешься. Инфляция дает о себе знать. К тому же мы были с семьей, и бюджет на продукты распределился. Мы старались питаться только дома, а каждый поход в магазин — 3000 лир (7700 тысяч рублей). Ходили за продуктами через день, семья-то большая. Дороже всего обходился алкоголь — дешевле 1000 лир (2500 рублей) не было ничего, — рассказывает Елизавета.

Турки каждый вечер выходят рыбачить Источник: предоставлено читательницей NGS55.RU











Экскурсии семья не брала, ориентировались по гугл-картам — только они работают в Стамбуле. Передвигались чаще всего на автобусах — за проезд можно платить только по Istanbulkart (проезд примерно по 15 лир — около 40 рублей), иногда брали и такси — на помощь приходило приложение InDrive (стоит учесть, что заказ могут так и не взять).



На четвертый день семья поехала на море — до Принцевых островов добираться слишком далеко (если будете жить в районе Балат или Султанахмет, обязательно посетите это райское место. — Прим. ред.), поэтому пришлось выбирать местные пляжи. Турки никогда не плавают в Стамбуле, для отдыха выбирают как раз острова. Но выбора не было — отправились на пляж Флория.

Вид на Босфор Источник: предоставлено читательницей NGS55.RU











— Будьте внимательны, когда садитесь в маршрутки. Водители набирают всех подряд, даже если не едут в точку, которая вам нужна. Таким образом, можете попасть не в тот район Стамбула. Мы часто дурили водителей маршруток и платили меньше. Представьте, шесть девушек — заходит такая толпа и быстро проскакивает вглубь, просто не успеешь посчитать. А что? Туркам можно нас дурить, а нам их — нет? — смеется Лиза.



Но на пляж Флория Елизавета и ее родные так и не попали. Мало того, что просили с каждого за вход по 150 лир (380 рублей), так еще и по карманам лазили — нельзя было пройти с водой и едой, мол, все покупайте у нас в кафе.



— Но русские не сдаются, мы пошли вдоль забора и обнаружили бесплатный спуск к морю. Правда, там скалы и надо быть очень осторожными при спуске. С другой стороны, никаких ограничений в виде буйков и нет этого лягушатника. А рядом со входом в море были идеальный газон и лавочки со столиками. Там мы познакомились с местными ребятами — играли с ними в волейбол. Даже научили их словам — «давай» и «мама». Обменялись контактами и до сих пор общаемся, — вспоминает Елизавета.



На море ездили еще два раза, и знакомые турки тепло встречали.

Знаменитый красный трамвайчик Источник: предоставлено читательницей NGS55.RU











Елизавета и ее родные, хоть и жили далеко от центра, все равно туда поехали. Решили прогуляться по главной торговой улице Стамбула — Истикляль.



Повсюду были развешаны флажки местной футбольной команды — начался сезон. На каждом углу встречал запах жареных каштанов. Правда, выкинуть пакет после «деликатеса» тяжело: найти мусорный бак в Стамбуле — задача не из простых, поэтому все кидают прямо на дорогу.

Одна из самых оживленных улиц Стамбула Источник: предоставлено читательницей NGS55.RU











— На центральных улицах лучше не обедать и не закупаться. Цены завышенные. Если турки кричат, что сделают скидку 20%, сразу убегайте. Врут и не краснеют. Чуть дальше от центра уже можно купить сувениры и одежду. В этом году турки не особо торговались. Но если скажете «индирим» (в переводе с турецкого — скидка), сразу подобреют и со смехом начнут скидывать цену, — советует Елизавета.



Посещать мечети не хотелось из-за огромных очередей и сумасшедших цен за вход (в ту же Айя-Софию, которая раньше была бесплатной, попадешь за 25 евро / 2400 рублей). Семья Лизы любовалась достопримечательностями снаружи — этого было достаточно.

А что по ценам?

Квартира: 105 тысяч рублей (4 комнаты, кухня, гостиная и лоджия). Перелет: 100 тысяч рублей (на двоих туда-обратно). Питание: около 30 тысяч рублей за 7 дней. Расходы на шопинг и проезд: 700 долларов (60 тысяч рублей). Остаток: 300 долларов (25 тысяч рублей).

Итого: 295 тысяч рублей/неделя.