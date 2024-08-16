Российская видеоплатформа выпустила приложение для iPad

Владельцы iPad смогут установить на свои устройства приложение VK Видео. Оно стало доступно для скачивания в App Store. Пользователи гаджета получат адаптированный интерфейс для горизонтального и вертикального просмотра.

— Для удобства пользователей в приложении собраны 9 разделов. Раздел «Для вас» предлагает персонализированный контент на основе истории просмотров, загруженных, понравившихся и добавленных в закладки видео. В разделе «Тренды» пользователи могут найти наиболее обсуждаемый, актуальный и вирусный видеоконтент. Раздел «Детям» предлагает мультфильмы и фильмы для детской аудитории, а разделы «Фильмы», «Сериалы», «Шоу», «Спорт» и «Киберспорт и игры» предлагают специализированный контент для любителей этих жанров. В разделе «Трансляции» можно найти как прямые эфиры популярных телеканалов, так и стримы киберспорта, концертов, спортивных соревнований, — рассказали разработчики программы.

