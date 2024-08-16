«Голы, босы, всё пооставляли». Рассказы беженцев в Курске, которых поселили в цирке

Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»











В Курске открыто более двух десятков пунктов временного размещения для беженцев из приграничных территорий. Корреспондент «Фонтанки» побывал в двух из них — обустроенном в здании цирка и в боксерском клубе, где ПВР организовали сами спортсмены.



Артисты и животные Курского государственного цирка покидают здание на улице Александра Невского. Сейчас там организованы пункт временного размещения и пункт выдачи гуманитарной помощи.



1 из 4 Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

На днях в цирк заселилась семья с новорожденной. Соня родилась в Курске 4 августа, за два дня до нападения на Суджу. Домой роженицу уже не пустили, началось наступление ВСУ, — оставили в городе. Сейчас семья вместе с молодой мамой Альбиной и бабушкой Алесей разместилась в гостинице при цирке. Семья эвакуировалась из поселка Казачья Локня — это совсем рядом с Суджей. Некоторых родственников, рассказала она, вывезли, но потом они вернулись обратно к своему хозяйству. Теперь связи с оставшимися нет.



Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»











В цирке также размещен пункт выдачи гуманитарной помощи. Утром 15 августа туда образовалась очередь. В этом месте раздают одеяла, одежду, продукты, хозтовары.



Стоящие люди рассказали, как эвакуировались.

— Самое страшное, остались — в чем стоим. Кто повыбегал, кто повыезжал, — рассказал пожилой мужчина из Суджи. — Голы, босы, всё пооставляли <...> Слава Богу, хоть живые.

Мужчина стоит в очереди за одеждой — с собой у него ничего нет.



В Курске его пустили пожить знакомые, но только на время.

— Недели на 2–3, не больше. «Ищите себе жилье». А жилье сейчас подскочило. Раньше тут, в Курске, были квартиры [по] 10–12 тысяч. А сейчас [цены] подскочили, наоборот. Они подняли цену, 25–30 тысяч — квартира, — эмоционально делится собеседник.



Люди к зданию цирка начинают приходить еще за несколько часов до раздачи гуманитарной помощи, так как им нужно записаться, заполнить анкету на получение. В итоге толпа начинает напирать на столы у входа в цирк. Беженцев приходится успокаивать охране.



1 из 5 Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

— С 7-го числа. Сын приехал из Курска, забрал нас. И как бы мы у него остановились, — рассказал мужчина из поселка Глушково, который располагается недалеко от российской границы. — Ну в то же время, честно сказать, на полу спим, ну и то нормально. Люди вообще в палатках живут, кто в машине, кто где смог расположиться. В общем, я считаю, что мы еще неплохо устроились.



Боксеры организовали свой пункт для беженцев

1 из 2 Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

В Курске есть «частный» ПВР — его своими силами организовали спортсмены и тренеры боксерского клуба «Витязь». Все остальные пункты временного пребывания в городе «государственные».



Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»











В тренировочном зале расставлены раскладушки, положены матрасы, кое-где просто одеяла. На покрытии из спортивных матов валяются детские игрушки, стоит коляска. Ринг используется как место для складирования гуманитарной помощи: подушек, матрасов, одеял. Отдельно организована зона для питания.



1 из 4 Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

Одна из женщин в клубе плачет и несколько раз повторяет: «Я хочу домой». Она говорит, что недавно перенесла инсульт и теперь плохо разговаривает.



Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»











Руководитель клуба Иван Крутиков рассказывает:

— С первого дня, как начали эвакуировать людей, мы их сразу начали принимать. Уже с шестого числа (6 августа. — Прим. ред.) мы уже приняли 13 человек.

В основном люди были из Суджи.



Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»











Спортсмены из клуба и сами вывозили беженцев, и разместили объявление, что клуб принимает людей, в интернете. Парень, один из тех, кто сам вывозил людей, пояснил, что люди выходили на дорогу — оттуда и забирали к себе. Больше всего ему запомнились многодетные семьи:

— Знаете, когда по три, по четыре ребенка. Им было очень тяжело. Они же, грубо говоря, из Суджи шли пешком, по полям, в ночь.



Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»











Крутиков рассказал, что гуманитарную помощь в клуб привозят друзья и просто люди, которые увидели информацию о ПВР:

— В общем, кто видит, все откликнулись. Быстро все отреагировали, на самом деле помощи много поступает.



Руководитель клуба успел послужить в качестве добровольца, как он сам пояснил, в частной военной компании. Во время беседы в Курске звучит уже почти привычная жителям сирена, которая извещает о ракетной опасности.



Сейчас в клубе размещен 41 человек. Некоторые беженцы, которые жили в клубе, уже успели уехать — кого-то забрали к себе друзья и родственники.



— У нас [в первый день] еще ничего не было, обманывать не будем — ничего готово не было. Первые сутки на полотенцах спали. У нас маты настелены для борьбы, вот они на них спали. А потом на второй день уже постельное завезли, — говорит Крутиков.



На вопрос о настроениях в Курске он отвечает: много людей пока не понимают всю серьезность происходящего.

— Люди, наверное, в каких-то облаках еще летают. Знаете, есть поговорка, она такая, может быть, не сильно грамотная: «Моя хата с краю — ничего не знаю». И все люди надеются, наверное, на это. Но, я думаю, сейчас такая ситуация, что эта поговорка не очень хорошо этим людям поможет. Такого не будет сейчас — ничьей хаты с краю. Сегодня этот дом, завтра другой, не дай Бог. Кто-то считает, что всё обойдет стороной. Стороной уже не обошло, уже мы напрямую с этим столкнулись, — сказал Иван Крутиков.



Ранее стало известно, что правительство намерено направить 600 млн рублей на единовременные выплаты беженцам Курской области. Одновременно людей попросили не выкладывать в Сеть информацию о пропавших друзьях и родственниках.