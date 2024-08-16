Страна K-POP и дорам: россиянка отдохнула в Южной Корее. Вы удивитесь, как это дорого

Плюсы, минусы и подводные камни отдыха в Южной Корее Источник: предоставлено героиней материала











Южная Корея стала привлекательной для широкого круга туристов из России относительно недавно. Всё чаще путешественники делятся в социальных сетях фотографиями высоток Сеула и мандаринов с острова Чеджу. Красноярка Ангелина вместе с дочерью отдохнула в столице и рассказала нашим коллегам из NGS24.RU, что обязательно посмотреть в Сеуле и сколько стоит отдохнуть в Корее.



«Самое дорогое — перелет»

Деловой центр не впечатлил туристку Источник: предоставлено героиней материала











Ангелина уже много лет увлекается корейской культурой, и речь не про кей-поп и дорамы. Ей интересен язык, его она, кстати, учит уже три года, культура и кухня — некоторые блюда она научилась готовить дома.



— Интересно было посмотреть страну, о которой я очень много слышала, но никогда не видела. Захотелось погрузиться в культуру, в языковую среду, посмотреть на всё. Я приняла решение ехать в Корею, — рассказывает Ангелина.

Традиционные корейские дома Источник: предоставлено героиней материала











В отпуск Ангелина летала в конце мая вместе с семилетней дочерью. Составлять маршрут пришлось самостоятельно, туры в Корею не продают. При покупке билетов главное было — удобство, чтобы ребенок смог выдержать длительный перелет. Однако добиралась семья всё равно почти сутки. Билеты туда-обратно на двоих вышли в 120 тысяч рублей. Можно, конечно, добраться и быстрее, и дешевле, но с маленьким ребенком это было бы тяжело.



— Корея — это очень дорогая страна, но самое дорогое — перелет, учитывая, что прямых рейсов из России в Южную Корею нет. Мы летели с двумя пересадками: из Красноярска в Иркутск, из Иркутска в Монголию, из Монголии в Южную Корею. Обратно мы летели так: Сеул, аэропорт Кимпхо, потом Досин, Владивосток и Красноярск, — рассказала туристка.



Можно гулять по городу неделями и не всё посмотреть Источник: предоставлено героиней материала











Добраться до Сеула — это лишь половина успеха. Необходимо еще пройти таможню. У России и Южной Кореи безвизовый режим, но это только на первый взгляд. Всем туристам необходимо оформить разрешение на въезд или K-ETA. Сделать это гораздо проще, чем получить шенген, например: заполнить форму на официальном сайте и оплатить пошлину. Учтите, что с российских карт это сделать нельзя.

— Гражданам РФ последнее время очень часто стали отказывать. Моя знакомая три раза подавала на K-ETA, ей отказали. Потом она поехала в Иркутск, в визовый центр — и тоже отказали в туристической визе. Причина не объясняется. Мне сразу одобрили, прямо вот буквально в течение получаса. На границе ко мне вопросов не было. Но опять же у меня знакомые летали, и одну девочку не пропустили. Было очень много людей, которых из очереди выводили на опрос. Я считаю, что меня пропустили именно потому, что я была с ребенком, корейцы очень лояльно относятся к детям, — рассказывает Ангелина.



По ее мнению, через множественные отказы страна борется с нелегалами, которые приезжают на заработки. Часто мужчины приезжают в Корею на вахту. Особенно это популярно в сезон, в марте-апреле.

Небоскребы в деревне

В Сеуле есть на что посмотреть Источник: предоставлено героиней материала











Весь отпуск Ангелина с дочкой провели в Сеуле, благо в столице полно развлечений. Изначально в планах была поездка в Пусан, но в середине отдыха не осталось ни сил, ни денег на еще один крупный город. Однако россиянка совсем не жалеет, что на две недели «застряли» в одном городе. В Сеул они буквально влюбились.

— Прекрасный город, потрясающий, превосходный, я могу долго эпитеты придумывать, потому что это сказка, — смеется красноярка.



Городом контрастов заслуженно считается Стамбул, однако и корейская столица не отстает: храмы времен династии Чосон соседствуют с небоскребами, уходящими в небо.



— Гуляете по Ханок — Букчон — Вилич, это традиционная корейская деревня, и видите, вокруг, везде, как грибы, небоскребы. Это очень здорово на самом деле, — делится впечатлениями наша собеседница.



Прошлое пересекается с будущим Источник: предоставлено героиней материала











Однако дорогой и модный район Каннамгу, с элитными ресторанами и бредовыми бутиками, Ангелину не впечатлил.



— Мне не хватило духа сеульского. То есть Каннам — он как будто другой отдельный город какой-то. Мне немножко скучновато показалось. Дорого-богато, но скучновато. А когда гуляешь по центру Сеула, там как раз ханоки, традиционные домики, корейский стиль — сразу понятно, что приехал в Корею, — рассказывает она.



По рассказам складывается впечатление, что туристы попадают в красивые, но все-таки бетонные джунгли. Но туристка опровергает это, по ее словам, в городе много зелени, а сам он окружен горами.



— В Сеуле на каждом шагу просто сплошные локации для фотографий, сплошные цветы, зелень, везде розы. Вообще очень красиво, конечно. Парк роз очень рекомендую посетить тем, кто там будет.

Куда сходить

Парк аттракционов находится в самом городе Источник: предоставлено героиней материала











По приезде в Сеул у вас могу разбежаться глаза от количества достопримечательностей. Чтобы вы не пропустили ничего интересного, Ангелина составила свой топ мест, которые нужно посетить каждому туристу. К гидам за помощью она не обращалась, она четко знала, что хочет посмотреть, благодаря многолетнему изучению культуры.



Туристка планировала свозить дочку в парк Everland — большой парк развлечений в пригороде столице. Отличительная особенность наличия и зоопарка, и аттракционов в одном месте.



— Мы туда не добрались, потому что было жарко, ребенка укачало в автобусе. И, к сожалению, мы туда не попали. Но вместо него поехали в другой развлекательный парк, Lotte World. Тоже было очень здорово. Дочка очень довольна, ей очень понравилось. Посещение обошлось в восемь тысяч на двоих, — рассказывает Ангелина.



С башни можно полюбоваться панорамой Сеула Источник: предоставлено героиней материала











Следом в списке обязательных для посещения мест Ангелина отмечает телебашню на горе Намсан, которая стала одной из визитных карточек города, Lotte World Tower, 123-этажный небоскреб рядом с парком развлечений. Это, кстати, одно из самых высоких зданий в мире, откуда открывается захватывающий дух вид.



Король Седжон Великий изобрел хангыль — алфавит корейского языка Источник: предоставлено героиней материала











Среди исторических построек Ангелина выделила дворец Кёнбоккуна, Чхандоккун и площадь Кванхвамун, там можно «помахать» королю Седжону Великому.

У корейцев вкуснее

Гастрономический рай Источник: предоставлено героиней материала











Корея известна не только косметикой и поющими мальчиками, но и едой. Голодать в Сеуле вы точно не будете.



Корейская еда популярна во всем мире Источник: предоставлено героиней материала











Если хотите приобщиться к культуре, то Ангелина советует попробовать токпокки (грубо говоря, это клецки с различными соусами) и сундэ (свиной кишечник с начинкой). Красноярка смеется, что блюда ей настолько понравились, что без них она теперь страдает.



Привычный фаст-фуд найти — не проблема Источник: предоставлено героиней материала











Ребенку же подходили не все специфичные блюда с улиц, но благо альтернативы навалом.



— Там очень много того, что можно детям есть. Она ела лапшу неострую, манду (корейские пельмешки). Ходили в «Старбакс», она ела бутерброды. Кстати, там очень вкусный кофе. Я не фанатка кофе, но смогла оценить, холодный особенно. Бургеры разные, картошка фри, наггетсы — это всё у корейцев есть, и даже намного вкуснее, чем у нас, — рассказывает Ангелина.



«Очень много среди корейцев полных людей»

Такие вот местные жители Источник: предоставлено героиней материала











Южная Корея очень безопасна, рассказывает Ангелина. За время отпуска не произошло ничего страшного, они жили в спокойном районе, где не было ни пьяных людей, ни драк.



— Я вышла из круглосуточного магазина, как раз было часа 2 ночи примерно, и напротив было кафе, возле которого пьяные люди прям кричат, громко разговаривают. И я такая: «О господи, как страшно». Но они видят, что мне страшно, они отходят, чтобы как-то не задеть, дать пройти. Вот очень комфортно, — вспоминает путешественница.

Корейцы оказались очень дружелюбными Источник: предоставлено героиней материала











О жителях далекой страны мы знаем разве что из сериалов и интернета: мол, это люди, помешанные на красоте и увлекающиеся поп-культурой.



— Они разные, точно так же могут лениться. И если вы слышали, что корейцы все максимально стройные и красивые, это тоже не так. Очень много среди корейцев полных людей, потому что американская и европейская культура тоже накладывает свой отпечаток. Появилось много «Старбаксов», KFC, «Макдональдс», очень много вредной пищи стало. А так, да, заходите в какой-нибудь косметический магазин, всё сметают. Помешаны на красоте, везде плакаты, показывающие красивых девушек, — рассказала Ангелина.



Местные жители тепло относились к иностранцам, улыбались и терпеливо поддерживали смол-токи на родном для них языке.



— Корейцы очень вежливые люди, как японцы, они боятся в твое личное пространство залезть. Не было, чтобы со мной прям хотели пообщаться. Спрашивали, естественно, в каких-то попсовых местах типа Кёнбоккун, откуда мы приехали, — вспоминает Ангелина.



Алиса в традиционной корейской одежде привлекала внимание Источник: предоставлено героиней материала











Особенно внимание привлекала маленькая Алиса. Несколько раз девочка надевала традиционную корейскую одежу и сразу же привлекала взгляды людей. К ее маме подходили и просили разрешения сделать фотографии с девочкой.

Вид с небоскреба на столицу Кореи Источник: предоставлено героиней материала











Как вы могли догадаться, от путешествия у Ангелины остались только положительные впечатления. Помимо красоты самой страны, женщина отдельно отмечает дружелюбное отношение к иностранцам, а особенно к детям.



— Понравилось всё, потому что я до этого за границей не была и мне не с чем сравнить. Мне было спокойно, мне было комфортно, мне всегда люди помогали, если мне нужна была помощь. Ребенку стало плохо, ее укачало в метро, она вышла, и ее вырвало. Люди подбежали, салфетки дали. К детям отношение мне очень сильно понравилось. Например, мы поднимались по канатной дороге на башню Намсан, и на середине взрослые подвинулись, чтобы ребятишки к окошку подошли, — вспоминает Ангелина.



В Сеуле полно зелени Источник: предоставлено героиней материала











Двухнедельный отдых с перелетом и проживанием вышел в 650 тысяч на двоих. В планах у путешественницы посетить Южную Корею еще раз и посмотреть всё, что не успели, например съездить в Пусан.

Лайфхаки для туристов

Для всех, кто задумался о поездке в Сеул, Ангелина поделилась несколькими лайфхаками, которые облегчат путешествие:



лучше везти не доллары, а китайские юани, так выгоднее;

обязательно возьмите с собой необходимые лекарства. В корейских аптеках нет привычных нам препаратов;

всегда носите с собой воду и купите ручной вентилятор, это поможет пережить жару в Сеуле;

оформите карту Wowpass. Это одновременно и банковская, и проездная карта для туристов. Оформить можно через автоматы, размещенные по всему городу.