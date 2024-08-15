Под Анапой перевернулся автобус с туристами, среди раненых — трое детей: новости за 15 августа

По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем Источник: 23 МВД / T.me











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 15 августа.



Ход СВО

Белгородская область весь день подвергается атакам со стороны ВСУ. Разрушены здания, сгорели автомобили, пострадали местные жители. По региону были запущены десятки беспилотников. Власти приняли решение ввести режим ЧС федерального уровня.

Теперь регион сможет получить дополнительную поддержку. Единовременная выплата составит 15 тысяч рублей, при частичной утрате имущества первой необходимости пострадавшие получат 75 тысяч рублей, при полной — 150 тысяч. Семьям погибших выплатят по 1,5 миллиона рублей.



Над Курской областью тоже практически весь день звучат сирены о ракетной опасности. Оперштаб принял решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Продолжается эвакуация: за сутки с приграничных районов вывезли более 720 тысяч человек, заявили в МЧС.

В разговоре с Сергеем Кириенко Смирнов вновь подчеркнул, что Курская АЭС работает в штатном режиме, принимаются все меры безопасности. Также продолжаются работы на строительной площадке Курской АЭС-2. Запуск первого энергоблока запланирован на декабрь.

Российским военным удалось вернуть под контроль село Крупец в Курской области. По данным Минобороны, ВСУ планировали новую атаку, чтобы продвинуться от границы с Украиной, но российские военные нанесли удар по их подразделениям южнее Кремяного и западнее Русской Конопельки.



Подробнее о ситуации в приграничных регионах мы рассказывали в этом материале.

Готовили теракт

В Тюменской области задержали двух мужчин, которые планировали взорвать здание полиции в Тобольске.

Следователи сообщили, что террористы вели переписку с неизвестным человеком. Они изготовили коктейли Молотова и самодельное взрывное устройство. Завершить задуманное не смогли, так как их задержали сотрудники ФСБ.



Задержанные, по данным ведомства, являются сторонниками идеологии массовых убийств. Возбуждено уголовное дело за приготовление к теракту. Им грозит до 20 лет лишения свободы.



Перевернулся автобус

Под Анапой в районе хутора Тарусино перевернулся микроавтобус. Внутри находились 19 пассажиров. Все они направлялись из Владикавказа в Анапу.

По предварительной информации, 56-летний водитель частной маршрутки уснул за рулем. За медпомощью обратились семь человек, сообщили в МВД по Краснодарскому краю. Среди пострадавших — трое детей от 6 до 14 лет. Они получили травмы разной степени тяжести.

Rutube процветает

Видеохостинг Rutube запустил функцию быстрого переноса контента с YouTube. За один раз автор может переместить до двух тысяч видео, сообщили в пресс-службе сервиса.

Тем временем дневная аудитория Rutube достигла девяти миллионов пользователей. Ежедневный прирост составляет более 500 тысяч человек.

Крушение бомбардировщика

В Иркутской области разбился военный самолет. Экипаж — четыре человека — успели катапультироваться. Они получили травмы различной степени тяжести.



Крушение произошло при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Предварительной причиной аварии стала «техническая неисправность».



На месте ЧП вспыхнул пожар Источник: Ирсити.Ру

Всю информацию о ЧП читайте в онлайн-трансляции наших коллег из Ircity.Ru.



Новые законы

В Госдуму внесли законопроект об обязательной сдаче биометрии при въезде в Россию. Речь идет об иностранцах, решивших посетить страну не в целях работы на срок более 90 дней. Проект поступил от фракции «Справедливая Россия — за правду» во главе с Сергеем Мироновым.