«Мы ломанулись как могли». Пассажиры и экипаж самолета, севшего в кукурузное поле у Жуковского, встретились там спустя пять лет

Чокаясь бокалами с шампанским, пассажиры поздравляли друг друга с днем рождения Источник: Артем Овчинников / MSK1.RU











Ровно пять лет назад, 15 августа 2019 года, самолет «Уральских авиалиний», летевший из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, совершил посадку в кукурузном поле. При взлете Airbus A321 столкнулся со стаей чаек. Командир воздушного судна Дамир Юсупов решил совершить аварийную посадку.

Экипаж сумел приземлиться без потерь — выжили все 226 пассажиров. Сегодня они встретились на том самом кукурузном поле и вспомнили, как это было. Побывал там и MSK1.RU.

Источник: Артем Овчинников / MSK1.RU











Источник: Александр Рыльский / MSK1.RU











На встречу пассажиры рейса приехали вместе с семьями. В знаменательный день они открыли бутылку шампанского, а чокаясь, поздравляли друг друга с днем рождения.

— Была тишина в салоне. В кино показана неправда. Просто была тишина гробовая, — вспоминает тот день пассажирка самолета Елена Куликова. — Ни у кого перед глазами не пробежала жизнь, мозг работает очень странно, как-то он эту панику забил, и ждем, что будет. Эвакуация. Выскакиваем, выбегаем. Нам кричат: «Быстрее от самолета, может взорваться!» И мы ломанулись как могли.

Потом слышим голос Димы: «Идите правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Елена Куликова, пассажирка рейса

Источник: Артем Овчинников / MSK1.RU

Тем рейсом Елена летела вместе с мужем в отпуск. По ее словам, ночью перед вылетом шел ужасный ливень, но днем распогодилось, и супруги даже увидели стаю птиц из самолета.



Несмотря на случившееся, Куликовы прекрасно провели отпуск и продолжают летать на самолетах. Осознание того, что их жизнь могла оборваться, пришло значительно позднее.

— Мы вернулись домой, утром просыпаюсь, открываю шкаф и понимаю, что могла из этого ничего не надеть. А у тебя еще даже есть платьишки, которые с бирками. Вот это немножко было страшновато, — признаётся Елена.

Женщина также рассказала, что всегда носит с собой тот самый посадочный талон. Она считает его своим оберегом.

Женщина заламинировала посадочный и носит его в паспорте Источник: Артем Овчинников / MSK1.RU











На нем — автограф Дамира Юсупова Источник: Артем Овчинников / MSK1.RU











Рейсом «Уральских авиалиний» летела и Лидия Ковалева с зятем и дочкой. Она рассказала, как произошел момент столкновения с землей.

— Как мячик отскочил от земли, перепрыгнул этот ров, и второй удар о землю был уже с этой стороны рва. Потом второй раз был удар, ну и третий, небольшой. Потом мы заскользили по кукурузе. Тут всё время была кукуруза, и там был колодец. Если вы видели, этот колодец прошел между фюзеляжем, крылом и двигателем, ну прям 10 сантиметров, что невозможно, — поделилась с MSK1.RU Лидия.

Тонна горючего вылилась, но не загорелась, что тоже является чудом само по себе. Лидия Ковалева, пассажирка рейса

Источник: Артем Овчинников / MSK1.RU

Женщина даже купила книгу, которую написала летевшая тем рейсом бортпроводница. На встрече она собрала автографы членов экипажа, чтобы подарить ее зятю, который не смог приехать на встречу.



Источник: Артем Овчинников / MSK1.RU











Источник: Артем Овчинников / MSK1.RU











Пассажиры Татьяна и Александр тоже летели на отдых и всё-таки добрались до Симферополя в тот же день, но более поздним самолетом.

— Мы полетели в тот же день, как планировали. При взлете немножко страшно: вдруг опять? Было два рейса: один через часа два после посадки, а следующий — уже к вечеру. Сразу мы не готовы были, а вечером всё-таки решили. Надежда на то, что два раза подряд не бывает. Не хотелось, чтобы этот полет был последним, — рассказали MSK1.RU супруги.

Источник: Артем Овчинников / MSK1.RU

Корреспонденты MSK1.RU тоже прошли вдоль рядов кукурузы, чтобы понять, каким маршрутом выбирались эвакуированные из самолета. Вот как это выглядело.



Источник: Артем Овчинников / MSK1.RU

Командир самолета Дамир Юсупов признался, что если бы оказался в такой ситуации сейчас, то поступил бы так же, как и пять лет назад.

— Я бы, наверное, ничего всё-таки не исправил. Настолько была необычная ситуация, которая не прописана даже ни в одной инструкции. И что-то менять я бы не захотел. Потому что да, самолет жалко, пострадал, но самое главное, что все пассажиры и экипаж остались живы и здоровы, — рассказал MSK1.RU пилот.

Источник: Артем Овчинников / MSK1.RU

Юсупов тяжело переживал случившееся, однако к полетам всё-таки вернулся. По его словам, он долго шел к профессии мечты и оставлять ее после аварийной посадки было бы глупо. Кстати, кошмары по ночам его не мучают.



Пилот признаёт, что во время рейса экипаж допустил ошибки и сделал многое не по инструкции. Однако ситуация была нестандартная, поэтому эти недочеты даже сыграли в плюс.

Источник: Артем Овчинников / MSK1.RU











— Вышел отчет МАК, достаточно такой объемный. Каждый в этом отчете видит то, что хочет видеть. В принципе, мне всё понятно, и всё, что написано. Я это и в полете тоже всё видел и знал, — отметил Дамир.

Поэтому считаю, что всё-таки экипаж наш справился с этой ситуацией, кто бы что ни говорил. Дамир Юсупов

Стюард «Уральских авиалиний» Дмитрий Ивлицкий также рассказал, что во время ЧП на борту пропала связь, поэтому бортпроводники не могли передавать друг другу информацию.

— Электричества не было, и между собой мы не могли созваниваться никак. То есть мы вот так, только взглядами, могли понимать, невербально, что происходит.

Источник: Артем Овчинников / MSK1.RU

Ранее Дамир Юсупов объяснил, какие ошибки совершил при экстренной посадке в Подмосковье, а Межгосударственный авиационный комитет официально завершил расследование этого случая. В своем отчете эксперты назвали главные причины, из-за которых лайнер приземлился в поле.



В документе сообщалось о неуравновешенном психоэмоциональном состоянии пилотов, ряде ошибок в принятых ими решениях, явных признаках дезорганизации и непоследовательности их действий. Также авиаэксперт и журналист Игорь Зырянов опубликовал видеореконструкцию посадки самолета.

