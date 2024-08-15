НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+26°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +26

2 м/c,

ю-в.

 745мм 52%
Подробнее
0 Пробки
USD 90,01
EUR 100,31
Странная смерть ветерана МВД
Опасный Новосибирск
Подслушано в чатах родителей
Завоевали Россию
Жизнь как в кино
Как выбрать мёд
Где учатся отличники
Требуют снести «шарик»
НГС в Telegram
Страна и мир обзор Власти России сказали, как атака по Курской области повлияет на мирные переговоры. Новости за 14 августа

Власти России сказали, как атака по Курской области повлияет на мирные переговоры. Новости за 14 августа

Что произошло за сутки

252
9 комментариев
Уничтожение танка ВСУ показало Минобороны

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 14 августа.

Ход СВО

В Курской области продолжаются бои. Минобороны России отчиталось, что ВС РФ пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского и Камышного.

Главное о событиях на границе мы собрали в отдельном материале. Прочитайте также, что о своей трагедии рассказывают беженцы.

За ночь Россию атаковали 117 беспилотников и четыре ракеты. Под ударом оказались сразу несколько регионов. Обломками повреждены здания, некоторые из них загорелись.

— Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре тактические ракеты и 117 БПЛА самолетного типа, — сообщило Минобороны.

В Белгородской области БПЛА атаковал автобус, двое мужчин получили ранения. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков планирует обратиться к правительству, чтобы ввести режим ЧС федерального масштаба.

МИД РФ — об атаке по Курской области

Посол по особым поручениям МИД РФ провел брифинг. На нем он заявил, что атака ВСУ поставила на паузу тему мирных переговоров.

— Есть констатация, что именно террористическими действиями на курском направлении Украина как минимум поставила на долгосрочную паузу трек, связанный с мирными переговорами, — передает ТАСС слова дипломата.

По оценке Мирошника, это было сделано «абсолютно сознательно».

— Потому что ведение переговоров с абсолютно неадекватным противником на сегодняшний день просто противоестественно. И об этом сказал президент [России Владимир Путин]. Поэтому вопрос о том, с кем вести переговоры, сегодня остается абсолютно актуальным, — сказал Мирошник.

Два военных самолета разбились во Франции

Во Франции случилась авиакатастрофа с участием двух военных самолетов. Об этом сообщают местные СМИ BFMTV и L'Est Républicain.

Речь идет о многоцелевых истребителях Rafale. Один из пилотов успел катапультироваться — он выжил, но получил ранения. Инструктор и курсант второго самолета все еще разыскиваются. Два истребителя столкнулись друг с другом.

Новое дело о хищении

Чиновницу из Минобороны и модельера обвиняют в хищении почти 400 миллионов рублей. Детали дела рассказало издание «Коммерсантъ».

Речь идет о хищении денег при закупках медицинского оборудования в период пандемии коронавируса. В деле фигурируют двое: экс-замдиректора ФГУП «Главное военное строительное управление № 4» Лариса Леонтьева и ее приятель, московский модельер узбекского происхождения Ферутдин Закиров.

По данным следствия, весной 2020 года, в период разгара COVID-19, Леонтьевой поручили найти поставщика медоборудования, средств индивидуальной защиты и аппаратов ИВЛ для 16 медицинских центров Главного военно-медицинского управления Минобороны. Из-за закрытых границ и ряда ограничений, которые в тот момент устанавливали в некоторых странах, найти поставщика было непросто. Но помочь в этом деле вызвался модельер Закиров. На него Леонтьева вышла через общих знакомых.


Чиновница решила поставленную перед ней задачу, и весной 2020 года Минобороны получило 350 аппаратов за 400 миллионов рублей. Но заявленные аппараты ИВЛ оказались приборами для улучшения качества сна пациентов с апноэ. Как итог, цена за прибор была в десять раз выше рыночной.

Другие новости

ТАСС: 85 российских спортсменов получили аккредитации для участия в Паралимпийских играх в Париже. Еще 7 атлетов проходят проверку.

В Ингушетии был объявлен режим ЧС. Причина — гибель урожая от аномальной жары, которая превышала 40 °С. Региональный Минсельхоз отчитался, что принял все необходимые меры для снижения рисков потерь урожаев, но их оказалось недостаточно из-за отсутствия влаги.

ПО ТЕМЕ
ВСУ Атаки Франция Спецоперация Минобороны
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Гость
15 августа 2024, 00:47
Ну и чего же добился мистер Зеленский своей авантюрой? 👎 Определённо: потерял тысячи людей и сотни ед. техники, приблизил окончание своего бесславного режима и сильно ухудшил условия грядущих переговоров о капитуляции перед Россией.
Гость
15 августа 2024, 00:43
Слава президенту!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
По стрелкам из мозаики: колумнистка НГС обнаружила неожиданный прогулочный маршрут — там, где никто не гуляет
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
Код 8–8–8: что делать 8 августа 2024 года, чтобы привлечь богатство и деньги — советы нумеролога
Алина Шадрина
Мнение
«Ацетон, резина и пары бензина»: чем заменяют элитные импортные коньяки и виски — мнение обозревателя НГС
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Как вырастить арбуз в Сибири: пошаговая инструкция, с которой справится даже начинающий дачник
Александра Бруня
Корреспондент
Мнение
Полмиллиона на семью. Россиянка рассказала об отпуске в Турции и шокирующих ценах на отдых
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Рекомендуем
Знакомства

Olesya,35

Ya,41

Андрей,36

Татьяна,44

Александр,35

Евгений,34

Начать знакомиться
Объявления

Наушники AirPods Pro 2

2 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление