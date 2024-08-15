Власти России сказали, как атака по Курской области повлияет на мирные переговоры. Новости за 14 августа

Уничтожение танка ВСУ показало Минобороны Источник: Минобороны РФ











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 14 августа.



Ход СВО

В Курской области продолжаются бои. Минобороны России отчиталось, что ВС РФ пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского и Камышного.

Главное о событиях на границе мы собрали в отдельном материале. Прочитайте также, что о своей трагедии рассказывают беженцы.



За ночь Россию атаковали 117 беспилотников и четыре ракеты. Под ударом оказались сразу несколько регионов. Обломками повреждены здания, некоторые из них загорелись.



— Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре тактические ракеты и 117 БПЛА самолетного типа, — сообщило Минобороны.



В Белгородской области БПЛА атаковал автобус, двое мужчин получили ранения. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков планирует обратиться к правительству, чтобы ввести режим ЧС федерального масштаба.

МИД РФ — об атаке по Курской области

Посол по особым поручениям МИД РФ провел брифинг. На нем он заявил, что атака ВСУ поставила на паузу тему мирных переговоров.

— Есть констатация, что именно террористическими действиями на курском направлении Украина как минимум поставила на долгосрочную паузу трек, связанный с мирными переговорами, — передает ТАСС слова дипломата.



По оценке Мирошника, это было сделано «абсолютно сознательно».

— Потому что ведение переговоров с абсолютно неадекватным противником на сегодняшний день просто противоестественно. И об этом сказал президент [России Владимир Путин]. Поэтому вопрос о том, с кем вести переговоры, сегодня остается абсолютно актуальным, — сказал Мирошник.



Два военных самолета разбились во Франции

Во Франции случилась авиакатастрофа с участием двух военных самолетов. Об этом сообщают местные СМИ BFMTV и L'Est Républicain.

Речь идет о многоцелевых истребителях Rafale. Один из пилотов успел катапультироваться — он выжил, но получил ранения. Инструктор и курсант второго самолета все еще разыскиваются. Два истребителя столкнулись друг с другом.

Новое дело о хищении

Чиновницу из Минобороны и модельера обвиняют в хищении почти 400 миллионов рублей. Детали дела рассказало издание «Коммерсантъ».

Речь идет о хищении денег при закупках медицинского оборудования в период пандемии коронавируса. В деле фигурируют двое: экс-замдиректора ФГУП «Главное военное строительное управление № 4» Лариса Леонтьева и ее приятель, московский модельер узбекского происхождения Ферутдин Закиров.

По данным следствия, весной 2020 года, в период разгара COVID-19, Леонтьевой поручили найти поставщика медоборудования, средств индивидуальной защиты и аппаратов ИВЛ для 16 медицинских центров Главного военно-медицинского управления Минобороны. Из-за закрытых границ и ряда ограничений, которые в тот момент устанавливали в некоторых странах, найти поставщика было непросто. Но помочь в этом деле вызвался модельер Закиров. На него Леонтьева вышла через общих знакомых.



Чиновница решила поставленную перед ней задачу, и весной 2020 года Минобороны получило 350 аппаратов за 400 миллионов рублей. Но заявленные аппараты ИВЛ оказались приборами для улучшения качества сна пациентов с апноэ. Как итог, цена за прибор была в десять раз выше рыночной.



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