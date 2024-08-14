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Страна и мир Как случайное фото в автобусе сделало продавщицу известной на всю страну — у нее выдающиеся брови

Как случайное фото в автобусе сделало продавщицу известной на всю страну — у нее выдающиеся брови

Вся история скандального якутского блогера от взлета до смены образа

1 930
24 комментария

Анжелика Протодьяконова из Якутска стала популярна в 2015 году, когда кто-то выложил в Сеть ее фото в автобусе. Снимок молодой девушки с очень широкими черными бровями взорвал соцсети. Одни высмеивали ее стиль, а другие поддерживали, блогеры даже запустили флешмоб, чтобы защитить Анжелику от нападок.

В первое время Анжелика боялась ходить по улицам. После публикации фотографии она уехала в другой город, где пряталась несколько суток. Как оказалось, красить так брови она начала совсем недавно и не рассчитывала, что такая мелочь может привлечь чье-то внимание. В то время девушка о блогерстве не мечтала и работала на рынке в Якутске, где с 9:00 до 21:00 часов торговала сумками.

Местные жители нарекли Анжелику Бровастой. Ее стали всё чаще узнавать на улице, люди не давали девушке прохода, каждый хотел с ней сфотографироваться. Популярность обычной продавщицы росла с каждым днем. О ней писали таблоиды, как местные, так и западные, ее приглашали на ТВ и делали куклы с ее образом. В итоге Анжелика ушла с работы и стала популярным блогером.

Как брови изменили ее жизнь и что произошло потом — смотрите в коротком видео чуть выше.

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Якутск Блог Брови Стиль
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Комментарии
24
user_unknown
14 августа 2024, 18:36
Уснула на вписке, а у кого-то был маркер.
КОТофей
14 августа 2024, 18:47
такого треша прям не хватало..
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