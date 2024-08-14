«Всё бросили, всё разбили»: что рассказывают беженцы из Курской области

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Уже неделю ситуация в Курской области остается напряженной: у границы идут бои, на населенные пункты продолжаются масштабные атаки дронов. Эвакуированы больше 120 тысяч человек, еще 60 тысяч ждут выезда. В Московскую область привезли больше 400 человек. Подробнее об этом — в видео выше.



— Московская область сейчас принимает практически половину тех, кто пожелал выехать именно в рамках этой программы. Затем идет Орловская область, готовится Воронежская и Тульская, и в Липецк уже семьи поехали, — рассказал нашим коллегам из MSK1.RU полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.



Часть из тех, кого привезли в Подмосковье, разместили в детском лагере «Звонкие голоса» под Клином: 101 ребенка и 30 взрослых. Среди эвакуированных Елена и Екатерина с детьми.



— Документы взяли, потому что нас предупредили взять необходимые вещи и документы. Поэтому мы вечером уже подготовились. Сперва говорили детей одних. Я говорю, я детей одних не отпущу. А потом учитель позвонила, сказала, можно и родителям. Я согласилась. Хотя там и работа осталась, — поделилась историей Екатерина.



Для Елены это уже вторая эвакуация. В первый раз она уезжала в 2014-м из Донецка.

