Одному из самых опасных педофилов России вынесли приговор: в его деле 136 эпизодов. Новости за 13 августа

Учителя-педофила отправили за решетку в Екатеринбурге Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 13 августа.



Ситуация в Курской и Белгородской областях

В Курской области неделю идут бои с ВСУ. В регионе, как и в Белгородской, и Брянской областях, введен режим контртеррористической операции и ЧС федерального уровня. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту терактов и убийств в связи с гибелью мирного населения. Эвакуированы из зоны боевых действий больше 120 тысяч человек, ведется зачистка населенных пунктов от диверсантов ВСУ.

Главное о событиях на границе мы собрали в отдельном материале. Прочитайте также, что о своей трагедии рассказывают беженцы.

Вынесли приговор педофилу

В Екатеринбурге вынесли приговор учителю-педофилу. В его деле 136 эпизодов. Пострадавшим (всего их было 22 человека) было от 9 до 12 лет. Евгений Полежаев признал свою вину.

— Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 23 года. В местах заключения он должен проходить амбулаторное лечение, — огласил приговор судья.



Также по решению суда ему запретили работать с детьми. В пользу каждого пострадавшего ребенка с учителя взыскали материальный ущерб — от 100 до 700 тысяч рублей, в зависимости от нанесенного вреда.

Сторона защиты намерена обжаловать приговор как «чересчур суровый» Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Во время следствия соседи говорили, что Полежаев снимал преступления и продавал эти записи. Также они рассказали, что он часто водил детей на прогулки и катал их после занятий тайком от родителей. Родные педагога, наоборот, были убеждены, что Евгения подставили.



Путин встретился с президентом Палестины

Владимир Путин в Ново-Огареве провел переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом. О ходе открытой части встречи подробно рассказала «Фонтанка».



Путин отметил, что в Москве с большой болью и тревогой наблюдают за гуманитарной катастрофой в секторе Газа и делают всё, чтобы поддержать палестинцев. На сегодняшний день Россия направила в Палестину около 700 тонн грузов. Президент подчеркнул, что Москва всегда выступала за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта.



Махмуд Аббас заявил, что Палестина рассчитывает на поддержку России. Нашу страну он назвал одним из самых дорогих друзей палестинского народа. По словам лидера Палестины, для него всегда большая радость — общаться и консультироваться с Путиным.



Долину обманули мошенники

Певица Лариса Долина стала жертвой мошенников.

— В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест, — рассказала артистка. — Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины.



Утром во вторник к квартире 68-летней артистки в Хамовниках якобы приехали пять человек, которые назвали себя новыми собственниками. По информации телеграм-каналов, артистка под давлением телефонных мошенников продала квартиру и перевела более 100 миллионов рублей аферистам на «безопасный счет». Baza пишет, что звезду убедили по телефону, что «сделка фиктивная и на самом деле квартира останется в ее имуществе». Общую сумму переводов оценивает в 180 миллионов рублей.



Обращение Ларисы Долиной Источник: Лариса Долина / T.me

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