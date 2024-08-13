«Ни в чем себе не отказывали»: семья с двумя детьми рассказала об изнанке отдыха на Черном море и ценах

Екатерина отправилась на отдых вместе с мужем и детьми Источник: предоставлено героиней публикации











Жительница Ярославской области 23-летняя Екатерина в середине июля отправилась в отпуск на русский юг. Вместе с мужем Николаем и двумя детьми они провели 10 дней в Джубге — поселке в Туапсинском районе Краснодарского края. Об отдыхе туристка рассказала 76.RU.

На бензин и «платки» — 25 тысяч

Добираться решили на машине. Выбор пал на небольшой поселок, поскольку семья поехала туда не впервые, а после прошлых поездок остались приятные впечатления.

— Мы там уже были, нам нравится. Многие не любят это место, потому что якобы там грязно. Я такого не замечала, видимо, зависит от того, куда именно ехать, — рассказала Екатерина. — Ехали не спеша. До Краснодара мы добрались к восьми вечера, остались там ночевать. Мы проснулись в 8 утра, до Джубги оставалось буквально 150 километров. Думали, часа за два с учетом серпантина проедем. В итоге мы ехали от Краснодара до Джубги, а это — первый населенный пункт для отдыхающих по этой дороге, с восьми утра до четырех часов вечера. Потому что мы простояли в пробке в Горячем Ключе.

Екатерина не замечала, что в Джубге грязно Источник: предоставлено героиней публикации











По словам Екатерины, некоторые автомобилисты стояли в заторе по 10–12 часов.



— Даже с учетом того, что мы объезжали, простояли долго. Когда мы ехали, была просто неимоверная жара. У нас на табло показывало 44 градуса, кондиционер не справлялся. Очень много перегретых машин стояло на обочине. Потому что очень сильная жара действительно была когда мы ехали в середине июля. Когда ехали обратно, не было ни жары, ни пробок.

На платные трассы в обе стороны семья потратила около 10 тысяч рублей.

— С учетом того, что в ту сторону мы ехали в субботу, то есть считалось по выходному дню. Обратно ехали в будний день. На бензин ушло около 15–17 тысяч, — рассказала Екатерина.

По дороге в Джубгу ярославцы постояли в пробке Источник: предоставлено героиней публикации











«Принес испорченный салат»

В самой Джубге семья провела 10 дней и 9 ночей. Все это время прожили в местном отеле. Номер на четверых обошелся в 8 тысяч за сутки.

— Новый, чистый, приятный отель, где были установлены генераторы, а это — большой плюс. В отеле рядом их не было, когда отключался свет, у них даже воды не было, потому что насосы не работали без электричества. Но большая ошибка была в том, что мы взяли без питания. Изначально мы это делали для того, чтобы питаться в разных местах, потому что любим разнообразие. Плюс, не всегда в отелях хорошая еда, и сидеть и кусать локти, что ты оплатил питание, а оно тебе не нравится, и ты ешь в других местах, было неохота, — рассказала Екатерина.

Однако такое решение семье вышло боком.

— В этом году было очень много людей, если сравнивать с прошлыми годами. Мы были в 2017 и в 2022 годах. Тогда людей было гораздо меньше. Я предполагаю, что по этой причине электростанции не справлялись. Часто вырубало электричество. В некоторых местах были генераторы. В некоторых — нет. А мы не знали, в каких заведениях они были, а в каких — нет. Да и как узнать, какие именно холодильники к ним подключены?

С едой приходилось быть осторожнее Источник: предоставлено героиней публикации











На третий день отдыха Екатерина приболела. Отправила мужа в кафе за едой. Он принес ей салат, но позже оказалось, что он испорчен.



— Я его открыла и начала есть. Сначала не почувствовала, потому что ела листья. Потом начала есть курицу и поняла, что она тухлая. Из-за заложенного носа я не сразу почувствовала запах. Из-за этого была проблема с питанием, пока мы не нашли одно хорошее кафе, которое нам посоветовали. Там все было прекрасно, стояли генераторы, но попасть туда было тяжело. Мы бронировали буквально на завтрак, обед и ужин, — рассказала Екатерина.

Питаться в заведениях выходило в копеечку. Завтрак на четверых обходился в две — две с половиной тысячи рублей.

— Обед и ужин — по-разному. Смотря, кто что ел. Обед у нас выходил в три-четыре тысячи рублей. А ужин доходил и до десяти. Столько мы оставляли в ресторане за вечер. Потому что могли иногда выпить алкогольные коктейли, я могла заказать кальян. То есть разные ценовые категории, — рассказала Екатерина.

В этом году у семьи был активный отдых Источник: предоставлено героиней публикации











Развлекаться удавалось даже с маленькими детьми Источник: предоставлено героиней публикации











«Не жалейте денег»

Развлечений, по словам Екатерины, на Черном море предостаточно. Ходить на экскурсии удавалось даже с маленькими детьми.

— Развлечений всяких куча. Даже с детьми мы ездили абсолютно на все экскурсии. У нас была двенадцатичасовая экскурсия в горах. Мы не любители активного отдыха, но в этот раз у нас получился суперактивный отдых. И нам, в принципе, понравилось. Если сравнивать с 2017 годом, за это время сделали даже больше для того, чтобы могли отдыхать семьи с детьми. Там было просто всё. Даже огромная игровая зона для детей и спальная комната, чтобы дети могли отдохнуть. Нам было более чем комфортно. Еще мы катались на катамаране с двигателем. Было очень классно, — поделилась впечатлениями ярославна.

Если хотите ни в чем себе не отказывать на отдыхе — приготовьтесь выложить круглую сумму Источник: предоставлено героиней публикации











Помимо активного отдыха была возможность поваляться на пляже и поплескаться в море. Толпы, по словам Екатерины, на побережье не было.



— Пляж сам был хороший. Я не заметила никакой грязи, море чистое, в сравнении с большими курортными городами, было просторно. Не как кильки в банке. Места было достаточно. Но мы провели на пляже не очень много времени. Любим море, но не настолько, чтобы таскаться туда каждый день в 7 утра, — призналась собеседница.

Суммарно, с учетом оплаты отеля, семья потратила на отдых около 350 тысяч рублей. Но при этом, по словам Екатерины, домочадцы ни на чем не экономили.

— Советую взять побольше денег, если собираетесь ехать на отдых, а еще питаться только там, где это делают местные. Поскольку это стопроцентно хорошее место. Мы с собой брали тысяч 300–350. Мы потратили абсолютно всё, но реально себе ни в чем не отказывали. Пошли есть — без разницы, за какие деньги, на ценник не смотрели, только на качество блюд, — рассказала Екатерина.

На отдыхе было чем заняться и взрослым, и детям Источник: предоставлено героиней публикации











Еще раз в Джубгу семья ехать не собирается, поскольку были там уже несколько раз. Теперь Екатерина с мужем будут искать новое место для отпуска.

