Огурцы в сезон — по 700 рублей: семья переехала на Камчатку и показала особенности местного быта

Цены на привычные продукты неприятно удивили ярославцев Источник: предоставлено героями публикации











Пара из Ярославля — 24-летний Антон и 23-летняя Олеся (имена изменены по просьбе героев. — Прим. ред.) уже несколько лет живут на полуострове Камчатка. Этот уголок России очень живописен: с разных сторон берега омывают Тихий океан, Берингово и Охотское моря.

Ярославцы переехали туда, когда Антону предложили работу. Со временем у пары появился ребенок и они привыкли к камчатскому быту.

В беседе с нашими коллегами из 76.RU Олеся рассказала о плюсах и минусах жизни на полуострове и о том, почему они не собираются возвращаться в Ярославскую область.

«1 июня выпал снег»

Олеся рассказала, что сначала они переехали в Санкт-Петербург в 2018 году. Тогда оба были студентами — выбрали вузы в Северной столице.

— Оба отучились и решили двигаться дальше и попробовать переехать туда, где будет возможность продолжить развитие в своих направлениях, — рассказала наша собеседница.

Семья перебиралась на другой конец страны на самолете Источник: предоставлено героями публикации











Выбор пал на полуостров, когда Антону предложили там работу. Олеся не сопротивлялась. Поселились в Петропавловске-Камчатском. Первое, что пара оценила после переезда, — экология. По словам ярославцев, воздух на полуострове чистейший.



— Отличается климат, воздух чище, воду можно пить из-под крана, совершенно другая природа, — рассказала Олеся. — Люди приветливые. Но, как и везде, есть те, кому кто-то испортил настроение, и они портят его тебе. По климату обоим тут более благоприятно — нежарко, но летом, например, +7… +10 градусов, и хотелось бы почувствовать тепло. 1 июня вообще выпал снег, — рассказала Олеся.

Ярославцы были приятно удивлены чистой водой Источник: предоставлено героями публикации











«Дорогая коммуналка»

Аренда квартир обходится дорого: в отдельных районах жилье сдают за десятки тысяч рублей.

— Квартиры дорогие, снимали двушку, с коммуналкой 40–45 тысяч выходит. Средняя цена на квартиры — плюс-минус 25–30 тысяч. Но высокие платежи за ЖКХ. Летом —10–15 тысяч, зимой — 15–25, поскольку очень дорогая горячая вода и, соответственно, отопление, — рассказала Олеся. — Если покупать квартиру, можно найти за 5–6 миллионов.

Но больше Антона и Олесю удивили цены на продукты.

— Шокировали больше всего овощи, фрукты и молочка. Так как всё привозное, ценник соответствующий. Мясо дорогое, но, конечно, морепродукты дешевле, — рассказала Олеся. — Крабы, икра, рыба — всё дешевле. Килограмм вареного краба, по-моему, 600–700 рублей. Икра, банка 0,5 кг — 600 рублей. И ты сюда приезжаешь, объедаешься этим так, что тошнит уже через время, и оно просто стоит в морозилке. А огурцы, например, 700 рублей в сезон. Если не сезон — все 900.

За килограмм риса местные отдают больше 300 рублей Источник: предоставлено героями публикации











А вот цена на двухсотграммовую бутылочку йогурта Источник: предоставлено героями публикации











По словам Олеси, вопрос о том, сколько денег нужно потратить на продукты, индивидуальный. Если ездить за ними раз в неделю, можно немного сэкономить.



— Если ездить, например, покупать продукты на неделю, плюс-минус 10–15 тысяч выходит. Так же с фруктами, овощами — всё зависит от сезона. А насчет зарплат: вообще нет средней, тут всё по-разному получают. Есть те, кто 50 тысяч зарабатывает, и те, кто 300–400, — рассказала она.

Огурцы — недешевое удовольствие Источник: предоставлено героями публикации











Цены на фрукты тоже заставляют ахнуть Источник: предоставлено героями публикации











«Тут нет дворников»

Еще одна особенность, которую заметила Олеся: местные жители не мусорят и на улицах нет дворников.

— То есть совершенно нет тех, кто убирает улицы. Люди сами всё прибирают, если видят мусор, а так не кидают его мимо урн. Но тут птицы растаскивают, вороны размером с куриц, — рассказала Олеся.

По словам Олеси, жители сами убирают мусор, поэтому услуги дворников не требуются Источник: предоставлено героями публикации











Из неудобств, с которыми столкнулась семья, — проблема с доставкой товаров с маркетплейсов. За позиции, которые в Центральной России продают по одной цене, на полуострове придется переплатить. К тому же доставляют не всё.

