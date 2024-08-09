Регионы России массово запрещают мигрантам работать в такси: новости 9 августа

Ограничения в отношении мигрантов связаны с резким ростом преступности Источник: Александра Ощепкова











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 9 августа.



Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО перехватили 75 беспилотников самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны. 29 из них уничтожили в Белгородской области. Еще три дрона и три безэкипажных катера — в Севастополе.

Удар по Липецку

Утром Липецк подвергся массированной атаке БПЛА. Как сообщал губернатор Игорь Артамонов, произошла детонация взрывоопасных объектов, повреждения получил объект энергетической инфраструктуры вдали от жилых домов. На время ликвидации последствий в регионе ввели режим ЧС, в настоящее время он уже отменен.

Взрыв прогремел на военном аэродроме Источник: bazabazon / T.me; ostorozhno_novosti / T.me

Жителей четырех населенных пунктов в Липецком округе эвакуировали. Пострадали девять человек.

Власти решили отменить все развлекательные мероприятия в регионе из-за участившихся атак.

Обстановка в Курской области

ВСУ продолжают атаковать Курскую область. Обстановку в регионе признали чрезвычайной ситуацией федерального характера, сообщили в МЧС. Вооруженные силы РФ за сутки пресекли несколько попыток ВСУ попасть на территорию Курской области, операция по уничтожению формирований противника в приграничном районе продолжается, отметили в Минобороны.

Власти примут дополнительные меры безопасности по вывозу людей из опасной зоны, заявил врио губернатора Алексей Смирнов. Правительство РФ выделит 220 миллионов рублей на материальную помощь жителям региона.

Ситуация в Суджанском районе также остается сложной. Всех детей вывезли, по большей части в муниципалитете остаются пожилые люди, сообщил ТАСС глава района Александр Богачев.

На стационарном лечении находятся 55 раненных при обстрелах Курской области, 12 человек — в тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Состояние Поддубного

Съемочная группа, которая сопровождала военкора ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области, рассказала, что после удара дрона машину журналиста выбросило с дороги. Автомобиль взорвался, и подоспевшие коллеги решили, что Поддубный не мог выжить. Однако военкор выпал из машины, именно это спасло ему жизнь.

Корреспондент дал первый комментарий о случившемся.

— Всё будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Всё хорошо, — сообщил Поддубный.



Поддубный пообщался с врачом о своем состоянии Источник: Московская медицина / Telegram

Журналиста доставили на вертолете в НИИ Склифосовского. Сейчас состояние мужчины оценивается как тяжелое, но стабильное.

Замгубернатора уходит на СВО

Первый заместитель губернатора Чукотского автономного округа Рахим Исаев решил отправиться на СВО добровольцем, сообщает глава региона Владислав Кузнецов. Он добавил, что на время участия в спецоперации Исаев не будет лишаться своего поста.



Новые законы

Владимир Путин подписал ряд новых законов. Среди них:



о создании специальных условий для получения образования инвалидами. Термин «умственно отсталый» заменяется на «нарушение интеллекта»;

о предоставлении блогерами с аудиторией более 10 тысяч человек сведений о себе в Роскомнадзор;

об ограничении на покупку сим-карт. Физические лица смогут получить не более 20 номеров, иностранцы и лица без гражданства — не более 10;

о единовременной выплате до 10 тысяч из неистраченных остатков маткапитала;

о ежемесячной индексируемой надбавке к пенсии в размере 1,2 тысячи рублей для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы.

В Красноярском крае тем временем подписали указ о запрете работы мигрантов в такси и в точках продажи алкоголя и табака. Действовать он начнет с 1 марта 2025 года, «чтобы работодатели успели подготовиться к отстранению иностранных работников», пишет глава региона в своем телеграм-канале.