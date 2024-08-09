Автобус с российскими туристами врезался в грузовик в Турции, пассажиры попали в больницу: новости 8 августа

Туристы ехали в аэропорт Источник: atorus / T.me











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 8 августа.



Семь россиян оказались в больнице после ДТП в Турции

Семь российских туристов оказались в больнице после аварии с автобусом в турецком городе Мугла. Один из них получил тяжелые травмы. Об этом сообщило Генконсульство РФ в Анталье.



— 8 августа около 07:00 в районе г. Миласа (провинция Мугла) на трассе Бодрум — Мугла автобус, перевозивший в аэропорт российских и казахских туристов, столкнулся с грузовым автомобилем, — уточняется в сообщении ведомства.



По информации Ассоциации туроператоров (АТОР), одним из пострадавших был ребенок. Там уточнили, что четырех человек выписали из больницы.



— В госпитале остаются трое взрослых пациентов, из них двое с травмами средней тяжести, одна женщина в тяжелом состоянии, — передали в АТОР.



Ситуация в атакованной ВСУ Курской области

Сразу в двух районах Курской области продолжаются бои, потери украинской стороны за сутки составили до 400 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.



Врио губернатора региона Алексей Смирнов объявил режим ЧС. Ситуацию в приграничных районах Курской области он назвал «сложной», а введение режима объяснил необходимостью ликвидировать последствия захода на территорию области вражеских сил.

Источник: Минобороны России











По последним данным Минздрава, пострадали 66 человек, в том числе 9 детей. В больницах Курской области находятся 38 человек, в том числе 5 детей. Девять пациентов, в том числе двух детей и военкора Евгения Поддубного, решено было эвакуировать в Москву.

Всего в результате украинских атак погибли четыре человека. Эвакуированы три тысячи человек.



Что известно о состоянии военкора Поддубного после покушения

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный находится в тяжелом состоянии, сообщает телеграм-канал «Вестей». По словам врача, у него тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, передает RT.

Источник: dzdmos / T.me

— После того как состояние Евгения стабилизировали курские врачи, он был отправлен в Москву для дальнейшего лечения, — рассказал губернатор Курской области Алексей Смирнов.



Он также процитировал слова журналиста: «Всё будет хорошо. Прекрасные врачи». Медики делают свою работу на отлично, передал Поддубный и поблагодарил сограждан, которые его поддерживают.

Директор НИИ им. Н. В. Склифосовского Сергей Петриков рассказал об оказании медицинской помощи военкору Источник: dzdmos / T.me

СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Это часть 3 статьи 30 и статьи 105 и 144 УК РФ.



Вечером 7 августа появилась информация о возможной гибели Евгения Поддубного в результате атаки дрона по автомобилю. Позже стало известно, что он выжил, но был ранен. Поздно вечером он пришел в сознание. Мы рассказывали, что известно о покушении на журналиста.

Новые законы

8 августа Владимир Путин подписал ряд поправок и законов. Рассказываем о них подробнее.

Закон о запрете треш-стримов

Путин подписал поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Он в том числе запрещает так называемые треш-стримы. Штрафы за них предусмотрены от 50 тысяч до 1 миллиона рублей.

Закон размещен на официальном портале опубликования правовых актов. Документ запрещает распространение информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, а также содержит изображение противоправных действий, в том числе насилия, и распространяется из хулиганских, корыстных и «иных низменных побуждений». Совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в соцсетях признается отягчающим обстоятельством, а уголовная ответственность за преступления, которые чаще всего показывают на треш-стримах, усиливается.



Закон о легализации майнинга криптовалют

Согласно документу, заниматься майнингом смогут российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в специальный реестр Минцифры. Физлица смогут майнить без включения в реестр, но только не выходя за установленные правительством лимиты энергопотребления.



Закон включает ряд мер по контролю за оборотом цифровой валюты. Чтобы исключить возможность ее использования для отмывания доходов или финансирования терроризма, информацию о сделках и адреса кошельков майнеры будут должны передавать государственным ведомствам.



Изначально планировавшийся запрет на организацию обращения цифровой валюты на территории РФ не вошел в закон. Вместе с тем вводится запрет на рекламу криптовалют.



Закон о праве судебных приставов применять огнестрельное оружие

Согласно поправкам к закону «Об органах принудительного исполнения РФ», физическую силу, спецсредства и оружие смогут применять все сотрудники органов принудительного исполнения — в установленных законом случаях.



При этом сотрудники должны будут проходить спецподготовку и не реже раза в год проверяться на пригодность к действиям в таких случаях. О намерении применить силу, спецсредства или оружие нужно будет предупредить и дать гражданину достаточно времени, чтобы выполнить требования сотрудника. Обо всех случаях их применения пристав обязан будет немедленно сообщить старшему и в течение 24 часов подать рапорт, а если дело было в суде — письменно информировать председателя.



Закон, запрещающий взыскивать выплаты участникам СВО при банкротстве

Поправки призваны защитить денежные выплаты гражданам за участие в боевых действиях, контртеррористических операциях и боевых заданиях, в том числе за пределами России, от списания по долгам при признании банкротом.



Согласно документу, средства, полученные за участие в СВО, не будут взыскиваться кредиторами при банкротстве. Также уточняется, что из конкурсной массы исключено имущество, которое подлежит реализации. Кроме того, во время реализации имущества не применяются ограничения и запреты на открытие счета для зачисления выплат за участие в СВО. Разногласия по имуществу, которое может быть изъято, будут рассматриваться в упрощенном порядке.



Генерала Минобороны заключили под домашний арест по делу о мошенничестве

Замначальника ГУ инновационного развития Минобороны, генерал-майора Владимира Шестерова заключили под домашний арест. Он является фигурантом по делу о мошенничестве — часть 4 статьи 159 УК РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Минобороны России











Как отмечают в 235-м гарнизонном военном суде, Владимира Шестерова отправили под домашний арест в связи с расследованием дела о хищениях в парке «Патриот». Мера пресечения продлится до 21 сентября.



После взрыва газа и обрушения дом в Нижнем Тагиле решено снести

Власти Нижнего Тагила признали аварийным дом, где произошел взрыв газа, и решили его снести. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.

Источник: E1.RU









