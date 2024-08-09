«У нас детский сад строгого режима»: победительница конкурса «Калина красная» — о быте и творчестве за решеткой

В колонии в глазах Ирины появилась легкая грусть Источник: Антон Васильченко / 164.RU











Окраина Вольска — пыль, ухабистая дорога, многочисленные зеленые деревья и работающие заводы еще советского периода, которые нуждаются в обновлении. Так выглядит путь к исправительной колонии № 5 УФСИН по Саратовской области. Туда наши коллеги из 164.RU поехали для встречи с Ириной Бусаровой — двукратной победительницей конкурса «Калина Красная», участницей Дельфийских игр и в целом крайне талантливой заключенной.

«Зеленый строй»

Попасть на режимное учреждение удалось благодаря вовлеченности УФСИН по Саратовской области, за что отдельная благодарность.



Оказавшись у колонии, сразу понимаешь, что находишься у режимного объекта: шлагбаумы, знаки «Стоп» и колючая проволока. На вытянутом, как хрущевка, строении вывеска, говорящая о том, что это женская колония.



За этими дверьми можно оставить лучше годы жизни Источник: Антон Васильченко / 164.RU











При ней действует дом ребенка для заключенных мам с детьми. Сейчас там живут 12 малышей. Здесь они находятся до четырехлетнего возраста. Если матери остается отбывать меньше года, а ребенку уже исполнилось четыре года, тогда ему позволяют находиться здесь и больше. В противном случае сценарии могут быть разные — или забирают родственники, или перевод в другое учреждение для детей. Первое, говорят сотрудники учреждения, случается обычно до достижения малышами четырехлетнего возраста.



Днем мамы работают, а по окончании рабочего дня возвращаются к детям.



Сотрудница учреждения рассказала, что они, как и другие заключенные, получают деньги в зависимости от выработки. Чем больше сделаешь — тем больше получишь. Есть якобы даже такие, чья зарплата сопоставима с тем, что получают сотрудники ИК. Верим на слово.



Цветы на клумбах немного скрашивают обыденность Источник: Антон Васильченко / 164.RU











Учреждение делится на две части: здание для работников исправительной колонии и территория для заключенных. Чтобы попасть к ним, приходится оставить телефон, флешки и прочее. На входе в зону забирают паспорт и фотографируют. Всё серьезно.



Далее мы попадаем на местами асфальтированную, местами уложенную брусчаткой территорию. Всё чистенько. Куча разноэтажных зданий. Посреди этой территории клумба с розами — желтыми, красными, розовыми. Они и растущие на территории деревья отвлекают от мысли, что ты находишься в колонии. Правда, понимание, что пребываешь на режимном объекте, возвращается, когда видишь женщин в платочках и зеленой форме.



Каждый раз, когда тебя видит строй или даже несколько заключенных, одна из них командует:



— Три-четыре!



И уже все кричат:



— Здрасьте!



Это производит сильное и пугающее впечатление.



Далее мы подходим к зданию клуба. На втором этаже нас уже ждет Ирина Бусарова.



Карие глаза и легкая улыбка

В зале клуба кроме Ирины были и другие заключенные, которые занимаются рабочими делами. Наша собеседница, получив распоряжение пройти к журналисту, быстро ориентируется, берет стул и проходит в соседнее помещение. Сначала она отсела подальше, но затем придвинулась.



Занимаясь в клубе, жить за колючей проволокой немного легче Источник: Антон Васильченко / 164.RU











Музыкальный конкурс среди осужденных «Калина красная» в этом году проводился в 21-й раз. В финальную часть из Саратовской области прошли 22 заключенных. Ирина выиграла с песней о любви к Родине «Ты моя!». В прошлом году она также победила с песней «Корочка хлеба». Лирическая героиня рассказывает, как пережила блокаду Ленинграда в Великой Отечественной войне, о тяжелых испытаниях и потере близких.



Ирина — шатенка, среднего роста. Выглядит очень живой и сильной. Карие глаза практически не выдают эмоций, и лишь в некоторые моменты нашего разговора в них появлялась грусть. На губах скромная улыбка. В целом складывается впечатление, что заключенная приняла ситуацию и старается не думать над тем, что находится в заключении.



На сцене можно сменить зеленую робу на красивый наряд Источник: Антон Васильченко / 164.RU











Ей 40 лет. Родилась в Нижневартовске, потом ее семья переехала в Самарскую область. Там и остались. Сказала, что до попадания в колонию работала бухгалтером-экономистом, однако распространяться об этом и преступлении не стала.



— Конечно, сожалею (о сделанном и попадании в колонию. — Прим. ред.). Но сказать, что грызу себя из-за этого, нельзя. Надо всё-таки смотреть с оптимизмом в будущее, — подчеркивает Ирина.



По ее словам, самое тяжелое, с чем сталкивается человек в колонии, — разлука с близкими.



— Сама изоляция это и подразумевает — не отказ от гаджетов или каких-то привычных вещей, а разлуку с близкими людьми, — добавляет Бусарова.



«Я так люблю эту музыку, потанцуй со мной»

Музыка в жизни заключенной Бусаровой появилась не в колонии. Она сопровождала ее на протяжении всей жизни.



— Я всегда занималась пением, с раннего возраста что-то пела. Сочинять попробовала что-то уже здесь. Переделывание песен всегда было, а конкретно сочинительство появилось здесь, — рассказывает она.



Пела она в кружках и ансамблях.



Обстановка внутри клуба напоминает школьный коридор Источник: Антон Васильченко / 164.RU











— В городе Отрадное Самарской области у нас был ансамбль «Глория». В любом дворце пионеров мы проводили елки, в общем, занимались самодеятельностью как могли, на уровне небольшого города, — уточнила Бусарова.



Клуб на территории колонии для нее стал серьезным помощником в преодолении трудностей, так как его оснащенность позволяет заниматься творчеством.



К участию в конкурсе ее побудил азарт:



— Сказали, что есть такой конкурс. Почему бы не попробовать? Мне кажется, любой человек, когда он что-то может сделать, обязательно должен попробовать свои силы. Почему не я? Приятно, когда идешь не просто за участием, но и за победой.



Подготовка к конкурсу начинается с задачи — нужно написать песню. Так, говорит Ирина, появляется какая-то идея.



— Например, в прошлом году был короткометражный ролик. Называется «Блокада». В нем рассказана история женщины, которая ее прожила. Мне захотелось в нее смысл какой-то вложить. Так появилась песенка про девочку.



С песней Родине Ирина победила в конкурсе в этом году Источник: Калина Красная — конкурс песни среди осужденных / YouTube.com

В этот раз хотелось чего-то легонького, которое, может, не так сильно трогает, но мелодичного. Так появилась эта песенка. Я ее называю русской народной, но она, наверное, больше танцевальная, — с улыбкой сообщает собеседница 164.RU.



Пишут музыку и снимают ролик заключенные самостоятельно. На синтезаторе другая осужденная помогла Ирине написать аранжировку к песне, затем на хромакее (зеленом фоне) сняли клип, подложили к нему картинку.



— Мы сделали всё очень быстро. Буквально за один-два дня. Если нужно сделать что-то серьезное, как на Дельфийский чемпионат, тогда времени уходит больше, — добавляет Ирина.



Она уточнила, что в 2023 году на Дельфийском чемпионате (комплексных соревнованиях молодых деятелей искусств) заняла первое место в номинации «Сольное исполнение народной песни». Вторые места в этом творческом конкурсе занимал и ансамбль ИК-5, в который она тоже входила.

Жизнь за колючей проволокой

Жизнь в исправительной колонии очень сильно отличается от свободы, говорит Ирина Бусарова.



— В первую очередь отличается режимом. Ты стараешься всё успеть, ничего не упустить. День буквально расписан по минутам. Я не скажу, что как-то ужасно, ничего в этом такого нет. Просто ты придерживаешься определенных рамок. Если себя сразу настроишь, то можешь даже увидеть в этом позитив. Наверняка знаете, что такое тайм-менеджмент. У нас он очень жесткий.



Можно сказать, что у нас детский сад строгого режима. Просыпаемся всегда в шесть утра. Нет такого, что мы немного полежим. Проснулись и сразу бежим на зарядки, умываемся. Как армия. Простому человеку достаточно представить армию. Кому-то так будет проще, — уточнила Бусарова.



Кроме песен и плясок жизнь заключенной включает работу на швейном производстве.



Основную часть времени заключенные проводят за работой Источник: Антон Васильченко / 164.RU











— И «снежану» (зимняя форменная рабочая куртка. — Прим. ред.) мы шьем, и рабочую спецодежду, жакеты для уголовно-исполнительной системы. Мы много чего шьем, — пояснила заключенная.

По ее словам, шить начала именно на зоне.



Наша собеседница призналась, что кроме близких скучает о возможности гулять там, где никто не остановит. Она охарактеризовала это термином «свобода».



— То, чего нет, — о том и скучаем, — добавила Ирина.



Также она уточнила, что в колонии приходится быстро приспосабливаться к постоянному общению с другими заключенными:



— Сближение происходит быстро. В свободном мире всё по-другому. Ты волен с кем-то встретиться и держать дистанцию. Здесь ты не можешь никуда уйти от людей. Здесь не так много личного пространства. Я бы вообще сказала, что его нет. И ты контактируешь и учишься изучать человека. Негативные моменты восприятия человека отходят на второй план. В любом случае мы контактируем с людьми. У нас нет времени на какие-то обдумывания. Мы общаемся, даже если люди нам не нравятся. Мы не можем куда-то уйти, запереться, сказать, что «я не хочу с тобой общаться».



Стенгазеты украшают помещения Источник: Антон Васильченко / 164.RU











Отношений с сотрудниками ФСИН у заключенных практически нет, говорит Ирина.



— Надо понимать, что это не отношения начальника и подчиненного, где можно уволиться, если вы понимаете, о чем я, — уточнила собеседница.



Женщина сказала, что срок заключения у нее истекает в 2032 году. Однако она отмерила себе границу выхода на свободу по условно-досрочному освобождению в 2029 году.



Путешествия и кило амфетамина

Ирина отказалась говорить, как попала в колонию. Однако, как нам показалось, без этого история была бы неполной. Нам удалось выяснить, что приговор ей вынес Казанский районный суд Тюменской области по делу о сбыте наркотиков. На скамье подсудимых с ней находился ее сожитель Максим Рожнов.



В деле сказано, что весной 2019 года из-за финансовых трудностей Бусарова решила поработать в наркобизнесе. Общение с «руководителем», неким «Зелимханом», велось в мессенджерах. Деньги нужны были на лечение детей. В тексте решения речь идет о двоих несовершеннолетних, старшего из которых она иногда брала с собой.



Женщина специализировалась на работе с крупными партиями наркотиков, насчитывающими порой несколько килограммов. Она принимала партию в одном регионе, а затем делила ее на более мелкие и прятала в других регионах.



Так выглядит рутина заключенной Источник: Антон Васильченко / 164.RU











За год работы она побывала в Белгороде, Свердловской, Тюменской, Новосибирской областях и других. Сожитель помогал ей, держа в Новосибирске своего рода «склад». Туда, кстати, они перебрались из Саратова.

Еще одна деталь: они оба употребляли наркотики. Однажды даже сорвали срок поставки крупной партии запрещенных веществ в Астану. Туда они везли наркотики из Перми.



Бусарова и Рожнов на следствии говорили, что не помнят некоторых деталей, потому что употребляли наркотики и в таком состоянии работали.



Деньги за работу получали в биткоинах на криптокошелек. Так работа продолжалась до 1 апреля 2020 года, когда Бусарову задержали сотрудники ПУ ФСБ по Курганской и Тюменской областям. Позднее, 7 апреля, во время обыска в квартире Рожнова сотрудники управления наркоконтроля УМВД по Тюменской области нашли более одного килограмма амфетамина, мефедрона, метамфитамина.

