Льготы на жилье, бесплатное питание и налоговый вычет: на что могут рассчитывать одинокие родители?

Запрет на увольнение. По инициативе работодателя уволить одинокого родителя не получится, если у него есть дети до 14 лет или до 18 лет с инвалидностью. Однако есть исключения, например, прогул. Также таким сотрудникам можно установить неполное рабочее время. Тогда платить будут либо за отработанные часы, либо за объём работы.